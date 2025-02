První jízda s novým Citroënem C3 Aircross: Kam se všichni vejdou?

Automobilka Citroën nasadila do světa kompaktních SUV zajímavou novinku C3 Aircross. Ta navazuje na předchozí povedené malé SUV, ale přichází s řadou inovací. Technicky vychází z městského hatchbacku C3 a převzala i jeho designový styl, který se poprvé objevil na elektrickém konceptu Oli z roku 2022. Využívá také modulární platformu Smart Car Platform.

Ta je nejen jednoduchá, a tudíž levná, ale navíc umožňuje zástavbu normálních spalovacích agregátů, hybridů i elektrických motorů. A to nejdůležitější na závěr. Citroën C3 Aircross můžete mít i v sedmimístném provedení, což nám při kompaktních rozměrech vozu připadá jako zázrak.

S novým elánem

Rozdíl mezi hatchbackem C3 a prodlouženým C3 Aircross je značný. Druhý jmenovaný je totiž celkově o 380 mm delší a chlubí se rozvorem nataženým o 130 na 2670 mm. A protažená je i zadní část, takže aircross působí mnohem vyváženějším dojmem než vzadu useknuté standardní C3. Přední část až po středový sloupek působí stejně jako u menšího hatchbacku, ale zcela shodná není. Přední nárazník je mohutnější a všímáme si také více vytažených lemů blatníků. Rozchod předních kol se totiž rozšířil o 67 na 1565 mm. U zadní nápravy je nárůst o 52 na 1570 mm. A už tedy víme, proč je aircross zvenku o 40 mm širší než standardní C3. I proto působí bytelnějším dojmem.

Jenže má to i jeden háček. Na šířce kabiny v přední části se to vůbec neprojevilo. Na to, že sedíme v kompaktním SUV s celkovou délkou 4395 mm, si za volantem připadáme trochu stísněně. A další nepříjemnost na nás čeká při vystupování. Boční prahy jsou hodně široké, a do stran ještě trčí plastové nástavce. Takže je to takový klasický špinič kalhot, a navíc s ostrou hranou. Je to škoda, protože i takové C4 má dveře až pod prahy, takže ty jsou potom chráněny před nečistotami. Shodná přední část znamená i stejnou palubní desku a také výbavové stupně. V základním provedení You proto uprostřed nenajdete multifunkční displej. Citroën to vyřešil zařízením Smartphone Station, které zahrnuje zabudovaný držák telefonu, jenž řidiči umožňuje automaticky spustit pomocí bezdrátové technologie NFC speciální aplikaci. Díky ní se otevře přístup k funkcím v telefonu, tedy k rádiu, playlistům a navigaci. Spojen je i s tlačítky na volantu.

Porovnání rozměrů C3 Aircross nový C3 Aircross starý Rozdíl Délka (mm) 4395 4160 +235 Šířka (mm) 1795 1756 +39 Výška* (mm) 1633 1597 +36 Rozvor (mm) 2670 2604 +66 Objem kufru (l) 460/1600** 410/1289 +50/+311 * bez střešních nosičů, ** v pětimístné verzi

Zadní kouzlení

To nejzajímavější nacházíme v druhé polovině vozu. Díky protaženému rozvoru máme na zadních sedadlech podstatně více místa před koleny než u normální C3. A oproti malému hatchbacku se do aircrossu o hodně lépe nastupuje, protože má mnohem větší zadní dveře. Takže už z tohoto pohledu je aircross mnohem praktičtější než C3, a nadto do něj naložíte podstatně více zavazadel. Kufr má ve standardním uspořádání maximální objem 460 litrů. Po sklopení zadních opěradel – díky dvojité podlaze vznikne rovná ložná plocha – přepravní kapacita naroste na 1600 litrů a z malého citroënu se stane celkem slušný stěhovák.

Nebo si za 30.000 Kč (pro vyšší dvě výbavy) pořídíte paket sedmi míst a dostanete i sklopnou třetí řadu sedadel. Přístup k ní je přívětivý, protože zadní dveře jsou široké a složená sedadla ve druhé řadě lze vyklopit dopředu. Jenže jde o hodně nouzová řešení. Nad hlavou má sice 174 cm vysoký redaktor ještě dost volných centimetrů, ale nemá si kam dát nohy – škoda že druhá řada není podélně posunovatelná. V sedmimístném uspořádání se také zmenší kufr na 330 litrů a s vysunutou třetí řadou vzadu zbude 40 litrů.

Dva ze tří

Na test si nejprve bereme hybridní tříválcovou dvanáctistovku s výkonem 100 kW a šestistupňovým dvouspojkovým automatem. Trasa vede převážně městem, po pobřežní klikaté silnici a zčásti také po dálnici. Přestože se jedná pouze o 48V mild-hybrid, zvládá citroën jen na elektřinu ujet několik set metrů. Má totiž baterii s kapacitou 0,432 kWh a elektromotor s výkonem 21 kW dokáže v pohodě udržet rychlost 50 km/h.

Přeskakování mezi jednotlivými režimy je plynulé a změna pohonu téměř neznatelná. Zaujalo nás tlačítko L u voliče převodovky. Tato funkce je určena hlavně pro jízdu z kopce, kdy po jeho sepnutí hybrid brzdí i spalovacím motorem – nemá manuální režim, kterým by se dalo podřadit.

Zajímavostí také je, že po sundání nohy z plynu hned začne maximální rekuperace a výrazné zpomalování vozu. Na intenzitu dobíjení přitom nemá žádný vliv stlačení brzdového pedálu, protože ten s hybridním systémem není nijak spojen. Každé sešlápnutí brzdy proto znamená zpomalení bez dobíjení baterie. My jsme první testovací kolo ukončili se spotřebou 5,1 l/100 km a zjištěním, že aircross je i v ostrých zatáčkách stabilní a má velmi komfortní podvozek.

Ještě plynulejší jízdu nabízí elektrické provedení s výkonem 83 kW a baterií s kapacitou 44 kWh. Jezdí velmi příjemně a jen je škoda, že neznáme průměrnou spotřebu, protože tuto informaci palubní počítač neukazuje. Kapacita po ujetí 38 km klesla ze 100 na 86 %. Nám tak vyšla spotřeba 16,2 kWh/100 km, takže na jedno nabití by aircross ujel 272 km.

Plusy

Komfortní podvozek

Jízdní stabilita

Velikost kabiny

Možnost 7místné verze

Minusy

Vystouplé prahové lišty

Nefunkční atrapa střešních ližin