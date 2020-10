Za volantem Renaultu Clio E-Tech: Hybridní učeň F1 potěší spotřebou i jízdou

Na začátku to přitom celé zas až tak idylicky nevypadalo. Cestou z Prahy do Dlouhé Lhoty se honila mračna, občas lehce sprchlo a my přijížděli s obavami, jestli neskončíme úplně promočení a s minimálními jízdními zážitky. Krátce před cílovou destinací se ale nebe rozjasnilo, vykouklo sluníčko a venku bylo tak akorát na košili. Jako by někdo tam nahoře chtěl, abychom si před koncem turbulentního roku 2020 užili ještě aspoň jednu hezkou automobilovou akci.

Hlavní hvězdy? Elektrifikované novinky francouzského Renaultu – hybridní Clio E-Tech a plug-in hybridní Captur a Mégane E-Tech. Dnes si popovídáme o prvně jmenovaném, ale nebojte, i na dvojičku do zásuvky na našem webu ještě přijde řada. Symbolicky jsem novinky francouzské značky vyzkoušel ve stejný týden, na jehož začátku jsem Renaultu vrátil dlouhodobě testovaný elektromobil Zoe. Na finální verdikt týkající se tohoto elektrického autíčka se také můžete těšit co nevidět... ale teď už pojďme na to hlavní!

Nenápadný šetřílek

Hned u vjezdu k Panství Dlouhá Lhota si všímáme vyřádkovaných novinek Renaultu. Z těch elektrifikovaných je Clio E-Tech nejméně nápadné, od klasického Clia jej takřka nerozeznáte. I když má za úkol šetřit a produkovat nižší emise, na elektrické značky si musí nechat zajít chuť (na ty u nás dosáhnou až plug-in hybridy). Na rozdíl od Capturu a Méganu do zásuvky chybí i další víčko s konektorem pro nabíjení. Clio E-Tech je „klasický“ hybrid, jenž si vystačí bez šťávy dodané externě.

Geny formule 1

Více indicií o hybridním pohonu v útrobách najdete až v interiéru. V kapličce s přístrojovým štítem si všímáme indikace s kapacitou baterie, na prostředním displeji multimediálního systému zase vidíme přepracovanou nabídku jízdních režimů – My Sense, Sport a Eco. Stejně tak si na obrazovku můžete promítnout data o toku energií a spotřebě paliva. Díky přehlednému grafu snadné poznáte, kdy jste spotřebovali kolik paliva a kdy hrál prim odběr elektřiny. Opomenout nesmím ještě jeden nenápadný, avšak o to důležitější prvek. I když je Clio E-Tech „jen“ běžným hybridem, dostává po vzoru ryzích elektromobilů režim se zvýšenou rekuperací. Vůz se tak dá v řadě situací ovládat jediným pedálem.

Chtěl jsem tedy původně napsat geny šampionů, ale poslední mistrovské vavříny Renaultu coby továrního týmu z let 2005 a 2006 už jsou pořádně vousaté. A navíc získané dávno před příchodem takzvané hybridní éry formule 1. Do té se Renault po několikaleté pauze vrátil až v roce 2015, byť mezitím působil coby dodavatel pohonných jednotek mistrovskému Red Bullu. Tuto odbočku nepíšu náhodou… Hybridní systém Clia E-Tech (a vlastně i Capturu a Méganu E-Tech) v mnohém vychází ze zkušeností a poznatků, které francouzská automobilka nasbírala v šampionátu F1.

Clio je postavené na modulární alianční platformě CMF-B, u které se od počátku počítalo se zástavbou elektrifikovaného pohonu. Renault však stavbu svého prvního sériového hybridu pojal ještě trochu jinak. Nebral jej jako spalovací auto, ke kterému přidělá nějaké ty elektromotory a baterku. Od počátku jej chápal jako elektromobil, kterému ve vyšší zátěži spalovací jednotka vypomůže. Protože se s elektrifikací počítalo, nemá negativní vliv na praktičnost vozu. Prostor vzadu i objem zavazadelníku jsou do puntíku shodné.

Že se Renault nerozhodl jen opisovat od zkušenější konkurence dokazuje i 150 registrovaných patentů souvisejících s hybridní technologií. Srdcem hybridního Clia je 1,6litrový atmosférický čtyřválec. Základ je shodný se šestnáctistovkou SCe, jíž známe z dřívějších vozů Renault a Dacia, tento agregát je však značně modernizovaný. Motor pracuje v Atkinsonově cyklu, má jiné písty či ojnice. Hlavně ale spolupracuje s vysokonapěťovým startér/generátorem (HSG) a elektromotorem vestavěným v tělese převodovky. Spalovák dodává výkon 68 kW, hlavní elektromotor 36 kW, HSG může přidat dalších 15 kW. Renault se chlubí systémovým výkonem 103 kW (140 k), což by pro auto velikosti Clia mělo být víc než dost. Zapomenout nesmíme na akumulátor s kapacitou 1,2 kWh, jenž přidává 38 kg hmotnosti.

Klíč k úspěchu představuje automatizovaná převodovka Multi-Mode (viz video výše), jež spalovací motor se dvěma elektromotory propojuje. Jde o sofistikované řešení, které může nabídnout 15 různých variant kooperace jednotlivých motorů. Všechno propojení je přes ozubená kola, vlastně jsou to dvě převodovky v jednom těle se dvěma převody pro hlavní elektromotor a čtyřmi pro motor spalovací. Mechanickou synchronizaci nahrazuje elektrická, jež před změnou převodu vyrovnává otáčky ozubených kol. Nechybí ani efektivní systém rekuperace kinetické energie (15 nebo 50 kW) při uvolnění plynu a brzdění. Intenzitu může řidič ovlivnit zařazením zmiňovaného režimu B.

Příjemné svezení

Jednou z výhod celého toho sofistikovaného systému jsou čistě elektrické rozjezdy za všech okolností. Pro automobilku jsou zase klíčové tabulkové hodnoty. Clio E-Tech slibuje průměrnou spotřebu 4,4 litru ve městě a emise nanejvýš 91 gramů CO 2 na kilometr. Mě ale pochopitelně zajímala praxe.

Na podrobnější hodnocení včetně popisu jednotlivých jízdních režimů a funkcí hybridního ústrojí si musíme počkat až na tradiční redakční test. Renault pro nás připravil zhruba 30 km dlouhý úsek, který jsem absolvoval ve vláčku s ostatními kolegy za instruktorem, jenž s námi byl spojen vysílačkou a o hybridním pohonu nás celou cestu instruoval. První svezení lze tedy chápat jen jako takovou malou ochutnávku, ze které jsem si ale přeci jen odnesl alespoň hrstku prvních dojmů.

Okamžitě si všimnete tichých a hbitých rozjezdů, které nemají daleko k elektrickému Renaultu Zoe. Spalovací motor se o slovo přihlásí později, nebo při razantnějším sešlápnutí plynového pedálu. Pokud ale bedlivě nesledujete digitální přístrojový štít, střídání jednotlivých režimů a připojování spalovacího motoru takřka nerozpoznáte. Trasu jsem absolvoval se zařazeným béčkem a v režimu My Sense. To je mód, ve kterém práci hybridního systému necháváte kompletně na autě. To kalkuluje a snaží se vymyslet co nejefektivnější využití.

Byť jedeme vyřádkovaní za sebou, žádnými brzdami provozu nejsme. Snažíme se simulovat docela běžné příměstské dojíždění za prací. Nejprve pár kilometrů okresek, poté průjezd Příbramí doprovázen několika zastaveními a rozjezdy na světelných křižovatkách a nakonec kousek dálnice. Ta hybridu paradoxně hraje do karet, protože velkou část jedeme z kopce a já intenzivně rekuperuji. Malému akumulátoru stačí opravdu krátký úsek z kopce, aby si ukazatel stavu „polepšil“ o několik čárek. A když je dobito alespoň do poloviny, můžete stiskem tlačítka vyvolat čistě elektrickou jízdu. V ideálních podmínkách zvládne Clio E-Tech několik jednotek kilometrů. Na to ale přijde řada v klasickém testu.

Systém je nenápadným, avšak příjemným společníkem. Reakce na plyn jsou okamžité a zařazený režim B mě výrazným brzděním nijak nepřekvapuje, neb mám za sebou několik týdnů v elektrickém Zoe. Nezkušeného uživatele však může intenzita brzdění zaskočit (však se také po puštění plynového pedálu rozsvítí brzdové světlo a vůz zpomaluje až na nějakých 7 km/h, kde už musíte sáhnout po konvenční brzdě), je to však jen o zvyku. Renault říká, že Clio E-Tech zvládne až 80 % městského ježdění jen a pouze na elektřinu. A pocitově nemáme důvod nevěřit. Přes Příbram popojíždíme v tichosti a budíky skutečně ukazují, že systém využívá jen a pouze elektřinu. Na výjezdu z města jde pedál alespoň jednou až k k podlaze a v Cliu se probouzí všech 140 koníků majících se čile k světu. O dynamiku při rychlejších přesunech bych si starost nedělal.

Náš třicetikilometrový okruh nakonec zakončujeme se spotřebou 4,8 litru a 2,8 kWh. To jsou opravdu sympatická čísla, vzhledem k tomu, že ve vláčku nebylo moc příležitostí k předvídání. A nebyla to žádná náhoda. Kolega jedoucí na „déčko“ hlásí v cíli rovných 5 litrů, jiný dokonce 4,6 l. Věřím, že by se apetit dal ještě o pár desetin srazit, minimálně na tabulkami deklarovanou hodnotu. No povězte sami, kdy jsme tohle mohli napsat naposledy?

Jsem zvědav, jak si technika povede při dlouhodobějším testování. Tam se podrobně zaměříme na naladění podvozku, jehož nastavení se pro hybrid samozřejmě muselo upravit, na hlubší zkoumání už ale nezbyl čas. Náš zkušený školící instruktor však říká, že za něj je naladění možná nejlepší z aktuální nabídky nového Clia. Inu, rádi se co nevidět přesvědčíme!

Renault Clio E-Tech (technická data a české ceny) E-Tech 140 Zdvihový objem [cm3] 1598 Válce/ventily 4/4 Převodovka Multimódová automatická Max. výkon spalovacího motoru [kW/min] 67/5600 Max výkon elektromotoru [kW] 36 Max. výkon startér-generátoru [kW] 15 Systémový výkon [kW] 103 Max. točivý moment spalovacího motoru [Nm/min] 144/3200 Max. točivý moment elektromotoru [Nm] 205 Max. točivý moment startér-generátoru [Nm] 50 Kapacita baterie [kWh] 1,2 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,9 Max. rychlost [km/h] 180 Spotřeba město/mimo/kombi [l/100 km] 4,4-4,7/4-4,4/3,6-4 Emise CO 2 [g/100 km] 82-91 Objem zavazadlového prostoru s rezervou/bez [l] 243/299 Provozní hmotnost/nosnost [kg] 1313/520 Cena Zen [Kč] 474.000 Cena Intens [Kč] 509.000 Cena R.S. Line [Kč] 539.000

