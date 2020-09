Alpine to myslí s rozvojem vážně. Znamená účast v královské třídě Le Mans příchod superauta?

Alpina je sportovní značka automobilky Renault, která dnes nabízí jediný model, sporťák A110. Když se tak Renault dostal do potíží a vyhlásil plány na nutné šetření, objevily se zprávy, že by Alpine zase mohla zase zmizet ze scény. Vždyť v tak těžkých dobách jako ta dnešní se jako první škrtají méně perspektivní projekty. Fanoušci značky se ale mohou radovat, budoucnost Alpine je definitivně zajištěna.

Do Renaultu totiž v létě nastoupil nové generální ředitel Luca de Meo a ten se rychle zhostil práce. Oznámil novou strukturu skupiny, která se má nově orientovat podle jednotlivých značek. Těmi jsou vedle Renaultu a Dacie nová značka pro moderní mobilitu a právě Alpine.

Větší důraz na Alpine následně potvrdila zpráva, že tým Renault ve Formuli 1 se od příštího roku přejmenuje právě na Alpine. A aby těch plánů rozvoje nebylo málo, nyní Alpine oznámilo, že míří do královské disciplíny okruhových vytrvalostních závodů LMP1. Od roku 2021 by tak „francouzské Porsche“ mělo bojovat o celkové vítězství třeba ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.

Luca de Meo tak sice na jednu stranu svým podřízeným naznačil, že dříve ohlášené škrty nemusejí být definitivní, zároveň se však nebojí investovat do image a obecně nejisté účasti v závodních šampionátech. Ta sice může přivést ke značce množství fanoušků, zlepšit povědomí o ní i její pověst. V případě neúspěchu to ale může znamenat vážné trable.

Jak to dopadne, se teprve necháme překvapit. Alpine každopádně do vrcholné kategorie Le Mans vstoupí již v příštím roce 2021. Francouzská značka teprve zveřejní bližší informace ohledně svých závodních barvách nebo jezdecké sestavě, zatím jen oznámila, že její speciál využije osvědčený podvozek Oreca a motor Gibson. Ten už Alpine v okruhových šampionátech používá již dnes. A to úspěšně, na svém kontě má díky partnerství s týmem Signature během uplynulých čtyř let tři vítězství v Le Mans ve své kategorii.

Aktuálně totiž francouzská stáj působí v nižší kategorii LMP2 právě s touto technikou, kterou nasadí také v letošní čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans. Ta byla kvůli pandemii koronaviru přesunuta až na tento víkend. oficiálně se tým jmenuje Signatech Alpine Elf a závodit za něj bude francouzsko-brazilská posádka ve složení Thomas Laurent, André Negrao a Pierre Ragues.

Od Alpine ale můžeme očekávat velká věci. Značka už oznámila, že studuje potenciální spolupráci se svým týmem ve Formuli 1. Vedle marketingových aktivit nebo využití know-how se nabízí také akvizice Fernanda Alonsa. Ten sice v Le Mans závodil za Toyotu, v příštím roce ale pojede za Alpine opět v F1, a tak proč by si nemohl na jeden víkend odskočit? A co víc, v příštím roce vstoupí v platnost nová pravidla kategorie Hypercar, která umožní postavit nový speciál se základem v sériovém voze v limitované produkci. Do budoucna pak Hypercfar zcela nahradí dnešní speciály LMP1.

To by naznačovalo, že se můžeme dočkat nějakého supersportu Alpine, který bude sdílet techniku se závodním speciálem. Nebo ne?