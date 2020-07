Renault na trh uvádí hybridní novinky Clio E-Tech a Captur E-Tech Plug-in. Kolik stojí?

Renault patří v rámci Evropy mezi propagátory elektrického pohonu, když jeho hatchback Zoe dokonce patří mezi nejžádanější elektromobily v Evropě, v oblasti hybridů ale zatím dosud nepůsobil. Letos se to však mění, když na trh postupně dorazí Clio, Captur a Mégane s přídomkem E-Tech. První z nich už znají své české ceny.

Označení obou novinek se sice částečně shoduje, přídomek Capturu ale naznačuje odlišnou koncepci. A je to tak, zatímco Renault Clio E-Tech je full-hybridem, Renault Captur E-Tech Plug-in je plug-in hybridem, tedy hybridem s možností dobití baterií externě ze zásuvky.

Technika obou vozů se ale do určité míry shoduje. Oba se totiž spoléhají na nově vyvinutý atmosférický benzinový čtyřválec s nepřímým spalováním o objemu 1,6 litru a výkonu 91 koní (68 kW) a inovativní multimódovou převodovkou bez spojky s dvěma stupni pro elektromotor a čtyřmi stupni pro spalovací jednotku. Ta vychází z konstrukce použité ve Formuli 1, přičemž její řešení umožňuje optimalizovat a uhladit změnu stupňů.

U hybridu tu jsou pak dva elektromotory - jeden o výkonu 36 kW a druhý s 15 kW fungující jako startér-generátor. Plug-in hybrid se naopak spoléhá na elektromotor s 51 kW.

Rozjezdy u obou aut probíhají na elektřinu, bez zajištění spalovacího motoru. Během jízdy však jednotky umějí spolupracovat v různých módech, tyto hybridy tak jezdí buď čistě na benzin, čistě na elektřinu, nebo na kombinaci obou jednotek.

Použité baterie už se ale liší. Clio E-Tech umí svoji baterii s kapacitou 1,2 kWh (při napětí 230 V) nabíjet pouze během jízdy, i tak však podle Renaultu umí dosáhnout až 80 % doby jízdy po městě v plně elektrickém režimu, což přináší úsporu paliva až 40 % ve srovnání s konvenčními spalovacími motory. Jen na elektřinu přitom tento hybrid zvládne jet až rychlostí 75 km/h. Kombinovaný výkon v tomto případě činí 103 kW, což z hybridu dělá nejvýkonnější verzi v aktuální nabídce Clia.

Naopak Captur E-Tech se díky možnosti dobití baterií ze zásuvky liší větší akumulátorem. Ten má kapacitu 9,8 kWh (při napětí 400 V), které malému SUV umožní ujet jen na elektřinu až 50 kilometrů, podle metodiky WLTP. Kombinovaný výkon zde dosahuje 117 kW.

A kolik oba vozy stojí? Captur E-Tech Plug-in pořídíte až ve druhém stupni Intens, a to za 730.000 korun. To z něj aktuálně dělá nejen nejvýkonnější, ale také s přehledem nejdražší verzi tohoto modelu. Se čtyřválcem 1.3 TCe (113 kW) a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou vyjde Captur v této výbavě na 580.000 korun. To Clio E-Tech už můžete pořídit ve stupni Zen, a to za 474.000 korun.