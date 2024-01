Za volantem Subaru Impreza 6. generace: Výbornému podvozku motor nestačí

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Impreza je modelem, který v rukou Colina McRae, Richarda Burnse či Pettera Solberga proslavil značku Subaru po celém světě. I já jsem se právě díky těmto třem legendám automobilových soutěží stal jejím fanouškem. A protože pátá generace imprezy jezdila opravdu skvěle, nemohl jsem si nechat ujít příležitost alespoň krátce se svézt s generací šestou.

Nižší sestra crossoveru Crosstrek se světu představila už koncem roku 2022, do Evropy však přijela mnohem později a na webu českého zastoupení značky se ceník objevil v posledních dnech roku 2023. V duchu celého automobilového trhu je její základní cena 845 tisíc korun opravdu ambiciózní, zejména v situaci, kdy jediná nabízená motorizace – dvoulitrový e-Boxer – mezigeneračně kvůli zpřísnění emisních pravidel oslabila a nabídne pouhých 136 koní.

To je však jediné místo, kde si šestá generace oproti té páté pohoršila, ujišťuje automobilka na prezentaci nové imprezy a crosstreku nedaleko Říčan u Prahy. Za pár chvil to mám vyzkoušet, takže jsem na to opravdu zvědav.

Subaru Impreza

Technické novinky jsou u obou aut stejné a již jsme se jim věnovali, takže jen ve zkratce – díky změnám v konstrukci karoserie se o 10 % zlepšila již tak velmi dobrá torzní tuhost. Zároveň se ale podařilo rozšířit vstupní otvor do zavazadelníku. V kabině také má být o 50 % méně hluku za jízdy.

Interiér dostal nové ovladače na volant i středovou konzoli, kterou sice tvoří z největší části displej, ale pořád tu jsou klasická tlačítka třeba na teplotu ve voze či hlasitost rádia. Sedačky jsou ve spolupráci s lékaři konstruované tak, aby omezily kývání hlavy, a podle automobilky je míra kývání těla a hlavy na příčných nerovnostech skutečně menší, a to o 15, resp. 44 procent.

Pak tu jsou drobné detaily, jako třeba o 45 mm delší gumička zadního stěrače, i další větší novinky, jako např. dvojnásobný počet funkcí sady bezpečnostních a asistenčních systémů EyeSight, který má také přepracované kamery pro širší záběr. K běžným asistentům a adaptivnímu tempomatu se v rámci EyeSightu přidává autonomní řízení v nouzové situaci, vedení vozu středem jízdního pruhu, rozpoznávání dopravních značek už v základní výbavě nebo třeba „eurohlásítko“ nejvyšší dovolené rychlosti.

Hybridní ústrojí pod kapotou má být také vylepšené směrem k hladšímu přechodu mezi elektrickým a spalovacím motorem. To je velmi důležité zejména pro rozjezdy; e-Boxer má velmi slabý elektromotor a při každém sešlápnutí plynu, ať už při rozjíždění z klidu či při potřebě zrychlit po plachtění, startuje spalovací motor. A s jemností tohoto přechodu měl zejména forester e-Boxer v minulosti problém.

Zlepšil se také přívod vzduchu k chladiči a sání motoru a v neposlední řadě se standardní rozdělení točivého momentu posunulo z 50:50 k poměru 60:40 ve prospěch přední nápravy. Automobilka tvrdí, že takhle má vůz přesnější reakce v nájezdu do zatáčky a lépe se chová při jízdě v přímém směru.

Podvozek par excellence

Protože první dojmy s crosstrekem jste si u nás už mohli přečíst, beru do ruky klíč od červené imprezy. Mám na ni jen pár minut a doufám, že české zastoupení automobilky vybralo v blízkém okolí takovou trasu, která by dokázala vyzdvihnout její klady.

Hned po nasednutí si všímám měkkého čalounění sedaček s poměrně širokými možnostmi elektrického nastavení – sedím ve vyšší výbavě Executive, která začíná na 950 tisících korun – ovšem rozsah onoho nastavení není dostatečný v ohledu výškového posunu. Kvůli většímu boxíku techniky EyeSightu se posunulo vnitřní zpětné zrcátko o pár milimetrů níž a naopak sedačka je ukotvena oproti minulé generaci o pár milimetrů výš.

Výsledkem je, že přes dolní hranu vnitřního zrcátka špatně vidím ven. Smutná to kaňka na jinak vynikajícím výhledu z vozidla; A-sloupky ve vozech Subaru dlouhodobě zaclánějí výrazně méně než u jiných značek, za což je pravidelně chválím.

Subaru Impreza

Záhy po startu se dostavují první zatáčky. Zprvu jedu pomaleji kvůli ne zrovna čisté vozovce a při takové jízdě je to celkem nuda, vůz nevýrazně zatočí a prostě jede dál. Když ale zrychlím, impreza ožije. Najednou je příď hezky hbitá, auto působí lehkonoze navzdory nešťastnému uložení motoru podélně před přední nápravou.

Podvozek dokáže krásně držet stopu a zároveň pohodlně filtruje nerovnosti středočeských okresek. Třebaže neumí navodit dojem, že vůz zatáčí zadními koly, jeho mrštnost a ovladatelnost jsou opravdu příjemné. Navozuje dojem, že ho můžu „hodit“ do leckteré zatáčky vážně rychle, „říznout“ štěrkovou krajnici a pokračovat do dalšího oblouku. Snadno tak udržím rychlost v sérii zatáček.

Subaru Impreza

To je dobře, protože než impreza nějakou rychlost nabere, docela to trvá. Dvoulitr je díky elektrické dopomoci vcelku hbitý v nízkých, městských rychlostech, ale se stoupající ručičkou tachometru bych čekal o něco víc, než dokáže 136 koní nabídnout. Připojování na širokou okresku, kde všichni jezdí nejméně devadesátkou, vyžaduje plný plyn.

Navzdory tomu mě nová impreza vážně baví a trochu mě mrzí, že je na českém trhu takovým outsiderem. V loňském roce se u nás prodalo jen pět kusů minulé generace, letos automobilka doufá v pětinásobné prodeje. Mohu-li soudit z krátké, ale dynamické projížďky, zákazníci opravdu nešlápnou vedle.