Začátek motorkářské sezóny přinesl rekordní počet tragických nehod

Oficiální začátek jara sice přinesl poměrně vysoké teploty a několik nádherných dnů, během posledních týdnů je to však s počasím jak na horské dráhy. Časté deště a nízké teploty pak v kombinaci s nerozježděnými motocyklisty a vysokými rychlostmi vedly k velmi nešťastné bilanci.

Za první čtvrtletí tohoto roku už totiž na českých silnicích během nehod motocyklů zemřelo celkem sedm lidí. Z celkového počtu úmrtí to znamená 8,6 % a historicky jde o nejhorší čísla od roku 2012. Dalších 16 osob pak bylo během dopravních nehod motocyklů těžce zraněno. K meziročnímu růstu nehod přitom došlo navzdory dočasnému omezení cestování mezi okresy.

Podle asociace Záchranný kruh, která se v rámci kampaně Ty to zvládneš – Setkání s realitou, rozhodla na tento problém upozornit, je nejčastější příčinou tragických nehod motocyklistů v tomto roce zejména vysoká rychlost, která následně vede k přejetí do protisměru.

„Dokážu pochopit, že motorkáři jezdí relativně rychle, protože kvůli rychlosti si motocykl většina z nich koupila. Je to prostě návyková záležitost a já sám zůstanu motorkářem i přesto, že jsem při zásahu hasičů viděl jejich opravdu těžké nehody. Důležité je však respektovat základní pravidla jízdy za řídítky,“ říká mjr. Ing. Dušan Uhlík, velitel stanice Karlovy Vary, HZS Karlovarského kraje, který je sám aktivním motocyklistou.

Motorkáři by si navíc měli uvědomit, že jsou na silnicích podstatně zranitelnější, než řidiči automobilů. „Motorka je hodně specifická a člověk by měl vždycky přemýšlet nad tím, že se při jízdě může objevit cokoli a hlavně nečekaně. Zároveň by si měl uvědomovat, že ta jeho zranitelnost je podstatně vyšší a tělo není stavěné na náraz do pevné překážky ve vysoké rychlosti,“ říká PhDr. Michal Walter, dopravní psycholog.

Lékařka Letecké záchranné služby Armády ČR pplk. MUDr. Jana Piskáčková ve videu dodává, že nejčastějším poraněním motorkářů bývají devastující poranění dolních končetin. To znamená amputace, nebo semiamputace dolních končetin, rozsáhlé zevní krvácení, poranění pánve a břicha.

Rizikům se samozřejmě dá předcházet různými způsoby, naprostým základem by však měla být správná výbava. Tedy kvalitní helma, pevná obuv, rukavice, atd. Moderní technologie přitom motorkářům umožňují skloubit požadavky na bezpečnost i eleganci. Navíc už dnes existují dokonce i airbagové vesty speciálně pro motorkáře, které se dají označit za nejvyšší stupeň ochrany.

Ani to nejlepší vybavení, přizpůsobení rychlosti a znalost komunikace však nemusí jezdcům v jedné stopě zaručit bezpečnou cestu od cíle. Řidiči i jezdci by se totiž předně měli snažit být k sobě maximálně ohleduplní, snažit se navzájem předvídat své další kroky a mít k sobě vzájemný respekt.

„Zvláště tam, kde se častěji setkávají jednostopá a dvoustopá vozidla, jako například ve městech, je zcela zásadní respekt řidičů a jezdců. V opačném případě se může každá vyjížďka v jedné stopě snadno zapsat do pochmurných statistik dopravní nehodovosti. Zbytečně a nevratně.“, apeluje na přirozenou lidskou toleranci na silnicích Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh.