Zachovalá Škoda Forman nemusí stát majlant. Hezkou najdete už za 60 tisíc korun

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vidíme to jen my, nebo si toho také všímáte? Chvílemi máme pocit, že se prodejci klasických škodovek doslova zbláznili, když za docela obyčejné modely chtějí až absurdní částky. Narazit v Česku na favority za minimálně sto tisíc korun není žádnou vzácností, ale když při hledání vašeho kousku budete vytrvalí, můžete najít zachovalé auto za relativně málo peněz. A může být i vzácnější než výchozí standardní model.

Na českém inzertním serveru Ráj veteránů jsme našli zajímavou nabídku na zachovalou Škodu Forman z roku 1994 s nájezdem 105.720 kilometrů, která aktuálně je na prodej v pražské Mototechně. A ukazuje, že při nákupu škodovky z devadesátých let nemusíte utratit majlant, abyste si do garáže odvezli hezký kousek. Už teď vám odhalíme, že stojí pouhých 60 tisíc korun. To je v dnešní ekonomice na trhu s ojetinami opravdu málo peněz.

Originální Forman s autorádiem, střešním oknem a tažným zařízením má i „novou“ STK, platnou až do listopadu 2025. Škodovácký kombík s atmosférickou třináctistovkou o 40 kW (54 koních) má velkou fotogalerii a vypadá opravdu zachovale, takže věříme, že se v nabídce autobazaru příliš dlouho neohřeje.

Video se připravuje ...

Pro připomenutí uvedeme, že Škoda Auto v letech 1990 až 1995 vyrobila pouze 219.254 exemplářů, což je málo ve srovnání s celkovým počtem vyrobených výchozích favoritů – těch vzniklo 783.167.

Kombi Škoda Forman se od výchozího pětidveřového hatchbacku odlišovalo delší podlahou, nastavenou mezi prolisem náhradního kola a zadním nárazníkem, střechou, novými zadními bočnicemi s proskleným C-sloupkem i zadním nárazníkem. Základní objem zavazadlového prostoru vzrostl z původních 251 na 400 litrů, a přestože Forman byl o 35 centimetrů delší než Favorit, byl těžší pouze o 45 kilogramů.