Žádaný český fotograf Marian Chytka vyráží na jubilejní Dakar. Co ho čeká?

„Budu dělat částečně i pro organizátory a nabídli mi za to kromě jiného dvě etapy ve vrtulníku. Spolupracovat s nimi je výsada a taky finanční úleva, protože na Dakaru se za všechno tvrdě platí. Jen za připojení k internetu tady dáte přes 200 tisíc,“ vysvětlil Chytka.

Letošní 43. ročník Rallye Dakar, který 3. ledna startuje v saúdskoarabské Džiddě, bude silně poznamenaný koronavirovými opatřeními. Jak to na Arabském poloostrově bude vypadat, si už fotograf Chytka otestoval. „Byl jsem tam teď v prosinci na závodech čtrnáct dní. Zúčastnila se jich většina jezdců ze špičky. Letos těch příležitostí k závodění v podobných podmínkách moc neměli, takže byli za tuto možnost rádi. Stejně jako já,“ přiblížil Chytka, který strávil Vánoce v Česku a do místa dění znovu odletěl 27. prosince.

Podobně jako závodníci museli i fotografové před vstupem do země splnit několik bezpečnostních pokynů pořadatelů, mimo jiné negativní PCR test provedený maximálně 72 hodin před příjezdem. „Za posledních dvacet dní jsem byl už na šesti testech, ale čekání na výsledek posledního bylo nejhorší. Naštěstí byl celý náš pětičlenný tým negativní. V případě, že by někdo z mojí sestavy testem neprošel, jsem měl domluvené i dva náhradníky,“ řekl Chytka, který musel další dva testy podstoupit ještě po příletu. „Teď už se snad budeme moct věnovat hlavně focení.“

Speciální režim bude probíhat i během závodu. „Jednotlivé skupiny závodníků budou ve svých bublinách. Zvlášť motorkáři, zvlášť auta. My novináři jsme trochu problém, protože se všelijak se všemi prolínáme. Budeme muset nosit roušky a dodržovat nějaké rozestupy, ale snad se dostaneme všude. Ovšem fotky jezdců s rouškami, to není žádná hitparáda. Ubírá to na emocích,“ popsal Chytka.

Na start Dakaru se už přesto všechno nepředstavitelně těší. Kvůli pandemii covid-19 totiž byla spousta plánovaných akcí zrušena. „Fakt, že se závod koná, je pro mě nejzásadnější informace ze všech. Řekl bych, že jsem letos fotil tak o sedmdesát procent závodů méně, což je velký zásah. Uvidíme, co bude v roce 2021. Ale závodní rok 2020 to ovlivnilo hodně moc. Projevilo se to samozřejmě i po finanční stránce. Moje ztráty jsou určitě v řádech jednotek milionů,“ prozradil úspěšný český fotograf.

Při dakarské premiéře v Saúdské Arábii měl Chytka v lednu 2020 smůlu. Hned v první etapě se mu porouchalo auto. Nyní je na podobnou příhodu připraven. „Tehdy šlo o špatnou naftu, takže jsem tentokrát natankoval plnou nádrž ještě ve Francii tím nejlepším, co šlo sehnat a budu doufat, že před prvním bivakem nebudu muset jinde tankovat. Právě od prvního bivaku už totiž můžeme tankovat kvalitní naftu od organizátora. Tam jsme bohužel v lednu nedojeli. K tomu mám vymyšlenou další pojistku. Kromě mého auta, které je registrované na závodní trať, jsme přihlásili jako zálohu i auto mých holandských kolegů. To sice pojede primárně z bivaku do bivaku, ale protože splňuje všechny bezpečnostní náležitosti novinářského auta na trať, mohli bychom v případě poruchy přeskočit do něj. Plus mám ještě pro jistotu domluvené jedno místo v autě organizátorů,“ sdělil Chytka.

Jeho klienty budou znovu největší hvězdy, jako jsou Carlos Sainz či Stéphane Peterhansel, úřadující vítěz kategorie motorek Ricky Brabec nebo také ruský Kamaz v kategorii kamionů. „V roce 2020 jsme fotili vítěze čtyř z pěti hlavních kategorií Dakaru. Všichni zůstávají klienty i nadále, čehož si nesmírně vážím a doufám, že podobnou bilancí se budeme moci pochlubit i na nadcházejícím Dakaru,“ dodal Chytka.