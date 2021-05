Zájemce o Lamborghini se nevzdává, zvyšuje nabídku

Minulý týden automobilovým průmyslem lehce otřásla zpráva, podle které chce konsorcium tvořené švýcarskou skupinou Quantum Group a britskou investiční skupinou Centricus Asset Management odkoupit od koncernu VW značku Lamborgini. A to za cenu okolo 7,5 miliardy eur.

Koncern VW sice jakékoliv zvěsti o možném prodeji značky, o jejímž odchodu z koncernu se v minulosti mluvilo již několikrát, rychle popřel, konsorcium se však evidentně nevzdává svých nadějí. Podle informací Automotive News je totiž konsorcium připraveno nabídnout další 1 až 2 miliardy eur na pokrytí investic, zajištění pracovních pozic a výrobních prostorů Lamborghini.

„Jistě, že naše nabídka stále platí,“ uvedl Rea Stark, jeden ze zakládajících partnerů švýcarské skupiny Quantum Group, v rozhovoru pro Reuters. „Pečlivě jsme zvážili a promysleli naše rozhodnutí pro Lamborghini a připojili nabídku a koncept."

„A pokud je zde ochota vyjednávat – ať už jde o investice, garance nebo pořizovací cenu – samozřejmě jsme stále připraveni,“ dodal Stark. Cena pořízení automobilky, společně s investicemi, se tak kvapem blíží sumě téměř 10 miliard eur, což je cca 255 miliard korun.

Podle kolegů z Carscoops by navíc součástí nabídky mělo být také vytvoření dodavatelských řetězců s automobilkou Audi, která dnes Lamborghini oficiálně vlastní, na dobu pěti let a sdílení duševního vlastnictví (tedy patentů, atd.). Skupina Quantum navíc počítá s vytvořením Advanced Automotive Innovation Center v Německu, kde by měly být do budoucna vyráběny baterie pro elektromobily.

Za připomenutí ostatně stojí, že Rea Stark, jeden ze spoluzakladatelů Quantum Group, je také spoluzakladatel společnosti Piëch Automotive. V jejím čele přitom stojí Anton „Toni“ Piëch, syn Ferdinande Piëcha, a bývalý šéf Porsche i VW Matthias Müller.