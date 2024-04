Zákaz předjíždění náklaďákům na téměř celé D1. Začala druhá etapa osazování značek

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Před několika měsíci avizovaný zákaz předjíždění pro nákladní auta nad 3,5 tuny na drtivé většině dálnice D1 mezi 21. a 210. kilometrem začíná platit v těchto dnech. Silničáři v sobotu započali osazovat trvalé dopravní značení, které kamionům – a nejen jim – zakazuje vjíždět do jiného než pravého jízdního pruhu, není-li to potřeba k objíždění. Dosud zákaz, určený přenosnými značkami, platil mezi 90. a 112. kilometrem a mezi 141. a 210. kilometrem.

Řidiči nákladních aut mohou pomalejší kolegy předjíždět pouze v úsecích se stoupacími pruhy – těch je podle ministerstva dopravy 28 km ve směru na Prahu a 38 km ve směru na Brno – a také od 210. kilometru dál směrem na Ostravu, není-li zrovna předjíždění zakázáno. Plošný zákaz, podobný jako mezi Mirošovicemi a Slavkovem u Brna, se tam však nechystá.

Ministerstvo uvádí, že ještě letos se zákaz předjíždění nákladním vozům rozšíří na 3.–11. kilometr dálnice D2, 0.–18. km dálnice D11 a 0.–18. km dálnice D8. U druhých dvou dálnic předpokládáme vyjmutí úseků se třemi jízdními pruhy podobně jako na D1.

Zákaz je odůvodněn snahou o zlepšení plynulosti provozu. Nevztahuje se však na autobusy, které svou rychlostí 100 km/h – do kopce leckdy méně – také významně omezují plynulost ostatní dopravy, jedoucí rychlostmi většinou okolo 130 km/h.

Sdružení dopravců ČESMAD Bohemia dle staršího vyjádření mluvčího Martina Felixe s takovýmto zákazem nesouhlasí. „Jsou tam úseky, kde je vidět na několik kilometrů, tam je zákaz zbytečný,“ myslí si Felix.

Lepší řešení by podle něj bylo „vstoupit do 21. století“ pomocí proměnlivého dopravního značení, které by zákaz předjíždění zobrazilo, pouze pokud by např. skutečně hrozil nějaký kalamitní stav. Není pravdou, že všechny kamiony jedou stejně rychle – plně naložená souprava se slabším tahačem jede i do mírného kopce pomaleji, než souprava poloprázdná se silnějším tahačem.

Proměnlivé dopravní značení, jak vyplývá ze starší tiskové zprávy ministerstva dopravy, je v plánu – ovšem na jiné dálnice, než je D1, kde má zůstat téměř plošný zákaz. „ŘSD prověří možnosti rozšíření proměnného dopravního značení na dálniční síti, abychom mohli i na dalších místech v případě kalamitních stavů zakazovat vjezd kamionů do levého jízdního pruhu,“ citovala tisková zpráva ministra dopravy Martina Kupku.