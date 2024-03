Nekvalitní dálniční odpočívadla v Česku: Místa hrůzy mizejí jen pomalu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Česká dálniční síť je pro mezinárodní transport mimořádně důležitá. Kvalita ani množství dálničních odpočívadel tomu však zdaleka neodpovídají. Jejich úroveň se k lepšímu mění jen pomalu.

A jak jsme zjistili z vlastního testu, někde už je pobyt celkem příjemný, jinde jsme byli rádi, že z neutěšeného prostředí a obklopení odpadků můžeme odjet.

Dobrý začátek

Na hlavních tazích mají sice řidiči větší šanci narazit na čistá a dobře vybavená parkoviště, ale ta umístěná například okolo hlavního města už tak reprezentativně nevypadají.

Doby, kdy byly všechny toalety na čerpacích stanicích podél dálnic jen za poplatek, což vedlo k neuvěřitelně zaneřáděnému okolí parkoviště, už jsou naštěstí minulostí. Zlepšuje se i přístup petrolejářských společností – interiéry stanic u dálnic jsou moderní a čisté. Právě díky tomu za posledních několik let úroveň odpočívek hodně vzrostla.

Přesto je stav dálničních odpočívek mnohdy žalostný. Na některých místech se totiž na celkovou údržbu stále příliš nedbá, takže parkoviště přetékají odpadky. Posádky projíždějících vozidel tak k pobytu úplně nelákají, navíc na ně nejsou dostatečně připravená. Řidiči jsou tedy nuceni trávit přestávky na špinavých parkovištích a s nulovou možností relaxace.

Divoké devadesátky

Špatnou kvalitu odpočívek odůvodňuje Ředitelství silnic a dálnic chybnými kroky v minulosti. Dlouhodobé smlouvy uzavřené v 90. letech totiž považuje za velmi nevýhodné – nejen kvůli výši nájmu, ale hlavně nevhodně určeným povinnostem nájemců. Úroveň údržby a úklidu odpočívadel totiž stanovují jen velmi vágně. Nejhorší je situace zejména na nejstarších dálničních tazích.

Ulevit řidičům chce ŘSD pomocí nové koncepce dálničních odpočívadel, kterou představilo už v roce 2018. Dává si za cíl zvýšit kvalitu služeb nabízených na dálnicích stavbou nových odpočívek či rekonstrukcemi stávajících. Zároveň tím chce řešit nedostatek parkovacích stání.

Ve výstavbě je momentálně šest nových odpočívek. Počet parkovacích míst na českých dálnicích by díky nim měl vzrůst o 518, z toho má 216 být určeno pro kamiony. Všechna však vznikají u nových úseků dálnic, ani jedna z nich se netýká rozšíření kapacit u stávajících úseků. V návaznosti na koncepci se má počet míst postupně zvednout až dvojnásobně. Vyrůst má 41 nových odpočívek. Díky novým prvkům se má zvednout i jejich úroveň. Termín, kdy chce ŘSD tohoto stavu dosáhnout, však není úplně jasný. Na dálnicích také pomalu začínají vznikat nové, jednoduché odpočívky dle rakouského vzoru. Jejich součástí jsou prefabrikované buňky s toaletami, placenou sprchou a prodejními automaty. Řidiči na nich naopak nenajdou čerpací stanice ani restaurace.

Kam s ním?

O nedostatcích odpočívek se nejčastěji píše v souvislosti s kamiony, jejichž řidiči musí plnit povinné přestávky. „Podle některých odhadů chybí v Česku až 2000 odstavných míst. Výstavbu odpočívek proto nyní považujeme za jednu z našich priorit,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Podle ŘSD je pro nákladní vozidla v celé síti momentálně připraveno 140 odpočívadel s 3215 parkovacími místy. Nárůst stání za poslední roky se dá počítat na stovky. „Kvůli růstu dopravy se však situace viditelně nezlepšila,“ říká Martin Felix ze sdružení autodopravců Česmad Bohemia, které si na nedostatek parkovacích míst na dálnicích dlouhodobě stěžuje.

Chybějící místa pak řidiče nutí k odstavování nákladních aut, kdekoli to jen jde, čemuž nepomáhá pomalý narůst míst. „Kamiony, které parkují na všech možných místech, protože řidiči nedodržením dob řízení riskují citelné sankce, jsou vidět ve stejném množství,“ dodává Felix.

ŘSD, ale mnohdy není v úplně jednoduché pozici. „Budování parkovacích míst je obtížné. Nejen kvůli financím, ale především vinou legislativy, která komplikuje přípravu staveb. A také kvůli odporu obcí v okolí,“ vypočítává Felix.

I šoféři osobních aut těží z rekonstrukcí odpočívek. Jejich výstavba se však vleče. Do té doby tedy budou muset řidiči nákladních i osobních aut pečlivě volit, kam se svým vozem zajedou.

Pokuta versus pokuta

Řidiči těch nákladních mají volbu o něco ztíženou, kvůli plnění povinných přestávek jsou často v bezvýchodné situaci. Mnohdy se jim ani volné místo najít nepodaří, což je nutí k nebezpečnému odstavování souprav v odstavných pruzích, mimo vyznačené plochy nebo i přímo na dálnicích v nouzových zálivech. Stávají se terčem policie, která je při špatném stání nekompromisní. „Tyto přestupky řešíme stále ve větší míře a věříme, že nám v našem úsilí pomůže i výrazné zpřísnění sankcí,“ vysvětluje policejní mluvčí Hana Rubášová.

Pokuty za špatné odstavení vozu, a tedy tvorbu překážky provozu, se od prvního ledna zvýšily. Na místě nyní hrozí pokuta až 3500 korun. „Často se setkáváme s tím, že v dané lokalitě hlídka přestupky vyřeší a řidiči nařídí odstranění překážky, ale ve velmi krátké době dojde opět ke stejné situaci,“ dodává Rubášová. Zároveň varuje, že u překážek ohrožujících bezpečnost provozu může policie nařídit i odtah.

Řidiči se však rovněž vystavují riziku postihu, pokud přestávku nedodrží. V takovém případě může pokuta vyrůst až do výše 5000 korun, šofér navíc dostane čtyři body. Dává tedy smysl, proč řidiči raději volí variantu nevhodného zastavení – v případě kontroly vyjde levněji, a hlavně bez rizika vybodování.

Sto tisíc míst

S nedostatkem odstavných míst pro nákladní auta se nepotýká jen Česká republika, odpočívky scházejí v celé Evropě. V Evropské unii chybí kolem páteřních silničních sítí asi sto tisíc parkovacích míst. V Česku je však situace vyhrocenější. „Situace v okolních zemích není ideální. Zdaleka však není tak kritická jako u nás. Trpíme jako tranzitní země, navíc s chronicky zanedbanou infrastrukturou,“ uzavírá Martin Felix. Podle studie, kterou si nechala zpracovat Evropská komise, se na území Unie nachází přibližně 300.000 parkovacích míst pro kamiony. Řada z nich navíc není pro parkování vhodná. Pouze zlomek z nich lze zařadit mezi bezpečná místa splňující všechny normy.

Typy odpočívek

Ředitelství silnic a dálnic v nové koncepci dálničních odpočívadel z roku 2018 představilo tři kategorie odpočívek: malé, střední a velké. Liší se od sebe kapacitou parkovacích stání, kapacitou zázemí, ale i množstvím vybavení. Součástí koncepce je rovněž návrh vzdáleností, v jakých by měly být jednotlivé typy odpočívek umisťovány.

Tímto přístupem se ŘSD vrací ke koncepci zavedené už v 70. letech minulého století, která právě s malými odpočívkami počítala. Organizace tím chce zvýšit počet míst k zastavení, aby měli řidiči více možností a nemuseli nad volbou konkrétního odpočívadla dlouze uvažovat. Zejména na novějších dálnicích jsou totiž od sebe mnohdy i více než dvacet kilometrů daleko.

Typy dálničních odpočívek

Malá: Malé odpočívky doplňují kompletní síť parkovacích stání na dálnicích. Určeny jsou primárně pro automobily, místo na nich však najdou i autobusy a karavany. Stání pro kamiony na nich být nemusí. Součástí vybavení jsou vždy toalety a odpočinkové místo, případně jsou jejich součástí i dětská hřiště či zóny fitness.

Střední: Kromě vybavení na malých odpočívkách byste měli vždy najít čerpací stanici nebo restauraci. Dětská hřiště tu také nejsou automaticky, umisťují se podle potřeby.

Velká: Na největších odpočívadlech je vždy čerpací stanice a zároveň i samostatné stravovací zařízení. Dětské hřiště zde také najdete vždy.

Velikost dálničních odpočívadel Malá Střední Velká Osobní auta ≥ 25 ≥ 30 ≥ 50 Nákladní auta ≥ 0 ≥ 15 ≥ 70 Karavany ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 Autobusy ≥ 4 ≥ 4 ≥ 8

Nová podoba malých odpočívek

Součástí koncepce je i nová podoba malých dálničních odpočívadel, a to podle rakouského vzoru. Jejich základem je takzvaná korporátní toaleta, tedy prefabrikovaný betonový modul s toaletami či sprchou. Její vnitřní uspořádání je variabilní, zvenku ji doplňují i prodejní a nápojové automaty a pítka. Na takových odpočívkách navíc Ředitelství silnic a dálnic zřizuje i takzvané odpočinkové a fitness zóny. Moderní malá odpočívadla jsou však v Česku zatím jen tři. Dvě z nich najdete v obou směrech na dálnici D55 poblíž Kurovic na Zlínsku. Další vznikla rozsáhlou modernizací dlouhodobě uzavřené odpočívky Studený na dálnici D1 na Benešovsku.

Odpočívka Studený na dálnici D1 na Benešovsku

Velký test odpočívadel

D1 – Kochánov, směr Brno (Shell)

Odpočívka vznikla za minulého režimu jako součást kdysi tajného dálničního letiště. Samotný prostor odpočívky měl sloužit jako stojánka pro stíhačky. Od tělesa dálnice je proto oddělen jen betonovými bloky, takže je tu celkem hluk. Bariéru tvoří odstavené kamiony, parkoviště je úplně plné. Místo k odpočinku tu však kromě zahrádky fastfoodu nehledejte. Přes zpoplatněné WC na čerpací stanici je tu celkem čisto, alternativu nabízí WC zdarma v restauraci. Odpočívka tak nijak nevybočuje ze standardu.

Plusy Čistota WC zdarma v restauraci Minusy Velký hluk Málo místa k odpočinku Známka 3

D1 – Kochánov, směr Brno (Shell)

D1 - Devět křížů, směr Brno (Orlen)

Parkoviště na odpočívadle Devět křížů prošlo před několika lety kompletní proměnou. Osobní auta parkují odděleně od kamionů v klidnější části. Přibyly i piknikové stolky, umístěné nejdál od rušné dálnice, posezení je tu příjemné a hned vedle lesa. Mobilní signál na odpočívadle je trochu nespolehlivý, ale na čerpací stanici Orlen je wi-fi zdarma. Bezplatně si můžete dojít i na WC. Rodiče ocení moderní a udržované dětské hřiště v rohu areálu. Je oplocené, takže nehrozí, že by potomci vběhli před jedoucí auto. Je tu čisto, na údržbu se zjevně dbá. Během návštěvy jsme potkali údržbovou četu ŘSD.

Plusy Čistota WC zdarma Dětské hřiště Minusy Velký hluk Málo místa k odpočinku Známka 1

D1 - Devět křížů, směr Brno (Orlen)

D1 – Pávov, směr Praha (OMV)

Jedna z velkých odpočívek na D1. Dálnici je odstíněná stromy, takže tu najdete klid. Oceňujeme velké a moderní dětské hřiště. Jsou tu i čtyři nabíječky pro elektromobily, které ale trochu neprakticky blokuje dopravní značení na protější straně silnice. Parkoviště je čisté, ale příliš nevoní, i když na zdejší čerpací stanici OMV je WC zdarma. Posádkám aut se tam asi příliš chodit nechce. Nejhůře je to cítit u jinak zajímavého ukazatele zahraničních hlavních měst. Uvnitř budovy je i restaurace, bohužel s vysokými cenami. Výhodou je čtyřiadvacetihodinová otevírací doba. Na východní straně pomalu zarůstá vegetací opuštěné kasino. Má zabedněná okna, opuštěné je už roky. Na protilehlém odpočívadle je dokonce motel. V průchodu podchodem vám však zabrání mříže.

Plusy Dětské hřiště Vizuální čistota Minusy Silný zápach Opuštěné a zamřížované prostory Známka 2

D1 – Pávov, směr Praha (OMV)

D1 – Průhonice (MOL)

Tahle odpočívka nepůsobí úplně přívětivě. Místo k odpočinku tu kromě zahrádky fastfoodu nenajdete. Zaparkovat sice jde, ale chybí jakákoli organizace parkování, a hlavně kamiony tu stojí dost náhodně. Některé jsou třeba ze všech stran obklopené dalšími vozy, takže ani nemůžou odjet. Parkoviště navíc hyzdí otlučená dodávka s francouzskou poznávací značkou. Zřejmě pro nedostatek košů na celé ploše se stala veřejně dostupným kontejnerem, je plná odpadků. Jinak tu je celkem čisto a WC zdarma.

Plusy WC zdarma Minusy Vrak na parkovišti Málo místa k odpočinku Chaotické parkoviště Známka 4

D1 – Průhonice (MOL)

D5 – Rudná (Orlen)

Na příjezdu do Prahy jde o největší odpočívadlo, čemuž odpovídá vytížení. Je tu neuvěřitelné nacpáno, přejeme hodně štěstí se zaparkováním čehokoli většího, než je autíčko na klíček. Nepomáhají tomu ani odložené osamocené návěsy. Výhodou je pobočka fastfoodového řetězce s venkovním posezením, řidiče nákladních vozidel potěší i obchod s potřebami pro kamioňáky. Na tak velký provoz je tu čisto. Díky stromům stojícím mezi dálnicí a odpočívadlem zde není ani velký hluk. Při návrhu odpočívky však zřejmě nikdo nepřemýšlel nad tím, že ta spousta lidí si bude chtít někde odpočinout. Kromě zahrádky fastfoodu tu není žádná možnost se posadit, pár stolků u čerpací stanice je sklizených. Oslovenému řidiči polského kamionu se tu ale líbí, najde tady všechno, co potřebuje. „Kousek odsud je obchod, ale chybí zde sprcha. Je však na protilehlé benzínce, kam se dá dojít podchodem,“ říká, zatímco si na vařiči připravuje oběd.

Plusy Čistota WC zdarma Relativní klid Minusy Málo místa k odpočinku Málo místa na parkovišti Odstavené návěsy Známka 3

D5 – Rudná (Orlen)

D6 – Velká Dobrá (Orlen)

Menší odpočívka, která by si zasloužila pořádnou péči. Na jednom z míst oprýskaného parkoviště tiše rezaví vínová felicia bez značek. U parkoviště najdete několik stolků s lavičkami, jsou však na vyvýšině u dálnice, takže je u nich hlučno. Posezení nebude příjemné ani kvůli množství odpadků válejících se všude okolo. Odpadky hyzdí celé parkoviště, v příkopech kolem dokola jsou jich hromady. Na pumpě je možné si na WC dojít zdarma, nejspíš pro nedočkavé je přímo u parkovací plochy na čerstvém vzduchu připravena i záchodová mísa. Odpočívka je zároveň bohatá na roztodivnou faunu, při projíždění tedy dávejte pozor, abyste nepřejeli některou z místních slepic.

Plusy Dostatek stolků s lavičkami WC zdarma Minusy Velký hluk Nepořádek Slepice na parkovišti Známka 5

D6 – Velká Dobrá (Orlen)

D7 – Stehelčeves (AV Tank)

Jediné odpočívadlo, které neleží přímo u dálnice, a zároveň jediná čerpací stanice, jež není součástí řetězce. Díky tomu trochu vybočuje z řady odpočívek s unifikovaným vybavením. Je zde čisto, místa k sezení jsou zastřešená. Součástí stanice je restaurace. Hned v sousedství je navíc obchodní zóna, takže řidiči nejsou odkázáni jen na obchod na čerpací stanici. V areálu čerpací stanice je i velké nezpevněné parkoviště pro nákladní vozidla, stání je tu však na rozdíl od běžných odpočívadel zpoplatněno. Utržený sloup osvětlení, který leží na plotě a naklání se nad dálnici, však zřejmě nikomu nevadí.

Plusy Čistota WC zdarma Zastřešené lavičky Malý hluk Minusy Zanedbaná údržba Šotolinové parkoviště Známka 2

D7 – Stehelčeves (AV Tank)

D8 – Klíčany (OMV)

Velká odpočívka s nulovou možností odpočinutí. Pokud si nesednete na zem, máte smůlu. Okolo popelnic, které jsou zralé na vyvezení, se povalují odpadky. S tím si zde příliš hlavu nelámou, jinak je tu ale celkem čisto. Moc místa není ani na zaparkování, odstavné plochy jsou plné. S osobním autem ještě místo nalézáme, kamion už by se nevešel. Však už také jeden stojí i na šrafování ve výjezdu z odpočívadla. Řidiči kamionu s rumunskou poznávací značkou se tu ale líbí. Není náročný, navíc přijel včas, takže místo k zaparkování našel bez problémů.

Plusy Čistota WC zdarma Minusy Přeplněnost Zanedbaný svoz odpadu Žádné místo k odpočinku Známka 3

D8 – Klíčany (OMV)

D10 – Čtyři kameny (Robin Oil)

Jasný propadák, nejnechutnější benzínka za dlouhou dobu. Všude se povalují hromady odpadků, strohé místo k odpočinku je uprostřed parkoviště. Uvnitř čerpací stanice je však čisto, uklizené jsou i bezplatné toalety, celkový dojem z odpočívky to ale nevyváží. Odstínění od dálnice není žádné, před hlukem tak neutečete. Dříve tu stával i dřevěný motorest, který ale v roce 2017 vyhořel. Zbyly po něm jen cestičky a rozpadající se základy. Při výjezdu vás volba tohoto odpočívadla ještě potrestá velmi krátkým připojovacím pruhem, který zároveň slouží jako odpojovací na exitu 17. Odsud jsme rádi odjeli co nejdříve. Návštěvu tohoto odpočívadla doporučit nelze.

Plusy WC zdarma Minusy Velký hluk Neuvěřitelný nepořádek Neútulné lavičky Krátký připojovací pruh Známka 5

D10 – Čtyři kameny (Robin Oil)

D11 – Beranka (Shell)

Velmi dobře vybavená odpočívka, velké parkoviště nedávno prošlo rekonstrukcí. Pro posádky aut je připraveno čtrnáct stolků s lavičkami. Od hluku dálnice jsou odstíněné jen betonovými bloky, umístěné jsou však na úplně vzdálené straně, takže hlučnost není příliš výrazná. WC na čerpací stanici je za poplatek, na konci areálu jsou ale i dvě kadibudky. Celá plocha je velmi čistá a upravená, je zde i dostatek košů, které zřejmě někdo pravidelně vyváží. Fontána u parkovacích míst však nefunguje a je v ní stojatá a špinavá voda. Místní zajímavost představuje plnicí stanice solanky pro technická vozidla k zimní údržbě. K místnímu koloritu také patří dva obytné přívěsy, které zde zřejmě stojí už delší dobu.

Plusy Čistota Hodně místa k odpočinku Minusy Zpoplatněné WC Známka 2

D11 – Beranka (Shell)

D35 – Skrbeň, směr Olomouc (bez čerpací stanice)

Rozsáhlou rekonstrukci tohoto odpočívadla na dálnici D35 ve směru na Olomouc dokončilo ŘSD teprve před rokem. Problém se zaparkováním mít nebudete, místa je skutečně spousta. Na celé ploše najdete spoustu laviček, nechybějí ani zastřešené. Vše je zcela nové a čisté. Na odpočívadle však stále chybí slibovaná prefabrikovaná buňka s toaletami a sprchou. Prozatím ji nahrazují mobilní toalety, které působí opravdu nevábně. ŘSD ani na pátý pokus nenašlo zhotovitele stavby, takže kdy bude plnohodnotné sanitární zařízení k dispozici, není zatím jasné.

Plusy Čistota Zastřešené lavičky Minusy Pouze mobilní toalety Známka 3

D35 – Skrbeň, směr Olomouc (bez čerpací stanice) 12

I/43 – Benzinka u obce Česká (MOL)

Malá čerpací stanice na příjezdu do Brna od severu. Nemá moc co nabídnout, je zde pár míst k posezení, ta ale jsou uprostřed parkoviště, navíc hned vedle čtyřproudé silnice. Parkoviště je jen pro osobní auta a malé náklaďáky. Kamion nebo autobus by se sem vešel jen s obtížemi. Je tu ale čisto a WC zdarma.

Plusy Čistota WC zdarma Minusy Velký hluk Známka 2

I/43 – Benzinka u obce Česká (MOL)