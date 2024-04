Zákazníci nechtějí drahé elektrické pick-upy. To, co by kupovali, málokdo vyrábí

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nedávný boom zájmu o elektromobily chladne, do jisté míry i navzdory očekávání automobilek. Ty, které svůj výhled tempa růstu poptávky po elektrických autech nadhodnotily, nyní řadí zpátečku a odkládají uvádění nových modelů na trh či slibují více hybridů.

Důvod je jednoduchý – růst poptávky po elektrických autech zpomaluje. Patrně je nepotěší ani závěry nově zveřejněné studie společnosti Edmunds, která říká, že zákazníci nechtějí velké a drahé elektrické pick-upy, nýbrž dostupnější auta.

Před pandemií se řada dříve dostupných značek snažila přidávat do svých modelů více výbavy a obecně je ve vidině vyšších marží posouvat blíž k prémiovému segmentu. Jenže tento trend nahrál inflaci cen nových aut – a průměrný spotřebitel si najednou nemohl dovolit průměrné auto.

Toto načasování není pro elektromobily dobré, jelikož se dá hůř schovat jejich vyšší cena, daná jednak výrobními náklady samotného elektromobilu a jednak potřebou automobilek do přechodu na elektromobilitu investovat velké množství finančních prostředků. A právě nyní, kdy jsou elektromobily stále drahé, si chce téměř polovina lidí – 47 % dotazovaných – koupit elektromobil s cenou do 40 tisíc dolarů (933 tisíc korun).

Cenová hladina, v níž by si lidé byli ochotni koupit elektromobil do 30 tisíc dolarů 22% 30-40 tisíc dolarů 25% 40-50 tisíc dolarů 13% 50-60 tisíc dolarů 12% 60-70 tisíc dolarů 6% 70-80 tisíc dolarů 6% 80-90 tisíc dolarů 6% 90-100 tisíc dolarů 3% přes 100 tisíc dolarů 9%

Pod touto hranicí není mnoho aut, třebaže jistý výběr je. Tesla Model 3 začíná téměř přesně na 39 tisících dolarech (909 tisíc korun), Volkswagen ID.4 stojí v USA od 39.735 dolarů (927 tisíc korun). Nissan Leaf se v USA prodává od 29.135 dolarů (680 tisíc korun), jeho konkurent Chevrolet Bolt stojí od 26.500 dolarů (618 tisíc korun.

Problém dostupnosti elektromobilů je navíc o to větší, že o ně mají silný zájem mladí lidé. Elektrické auto by si pořídilo 90 % lidí o věku 18–24 let a 83 % lidí věku 24–34 let by ho alespoň zvážilo. Jenže když si ho kvůli vysoké ceně nebudou moci dovolit, pro automobilky tento zájem nebude znamenat prodané auto.

Největší podíl lidí také zajímá elektrické auto, nikoliv crossover/SUV či dokonce pick-up truck. Jen 10 % respondentů uvedlo, že by si koupili elektrický pick-up. U crossoverů to bylo 42 % lidí, u normálního auta 43 %. Naopak 39 % majitelů pick-upů nemá zájem o elektromobil.

Zajímavé jsou také názory lidí na to, jak velký dojezd by měl jejich elektromobil mít. Celkem 46 % lidí by stačil dojezd do 199 mil (320 km) na jedno nabití. Automobilky teprve v současné době začínají upouštět od honu za co nejdelším dojezdem, přitom dojezd nad 500 mil (800 km) by žádalo jen 9 % dotázaných. Ještě méně lidí, jen 5 %, by chtělo elektrické MPV či dodávku.

Konečně, za zmínku stojí i to, které značce lidé věří nejvíce co do schopnosti postavit kvalitní elektrické auto. Zvítězila Tesla s 23 %, následovaná BMW s 13 % a Toyotou s 12 % respondentů.