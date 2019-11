Zatímco v Tesle si hráli s Cybertruckem, konkurence ohlásila revoluční baterie

Společnost Nikola Motor je známá především díky svým elektrickým tahačům, se kterými chce pořádně zatopit konkurenční Tesle Semi. V minulém týdnu, pár dnů před odhalením očekávaným elektrickým pickupem Tesla Cybertruck, však zástupci Nikola Motors ohlásili vývoj nového typu baterie, která by mohla způsobit revoluci ve světě elektromobility.

Podle dostupných informací by se mělo jednat o vůbec první „baterii s volně stojící elektrodou“ určenou pro automobilový průmysl, respektive k použití v elektromobilech. Baterie, kterou si v Nikola Motor vyvinuli vlastními silami, by tak měla ve srovnání s Li-Ion bateriemi nabízet až čtyřikrát vyšší energetickou hustotu. Váha by přitom měla zůstat stejná, zatímco ceny na produkci by měly klesnout zhruba o polovinu.

V tuto chvíli máme k novým bateriím jen naprosté minimum informací, společnost však plánuje odhalit všechny důležité detaily během speciální akce, která je naplánována na příští rok.

Podle informací AutoEvolution se dosud mluví o energetické hustotě cca 1,100 watt-hodin/kg na úrovni samotného materiálu a cca 500 watt-hodin/kg u hotových produkčních článků. Dojezd elektromobilů by se tak rázem mohl zvýšit ze současných 300 km až na nějakých 600 km. „Je to největší úspěch, jaký jsme kdy v oblasti baterií viděli,“ dodal Trevor Milton, CEO Nikola Motor Company.

„Nebavíme se o malých vylepšeních; bavíme se o zdvojnásobení kapacity ve vašem mobilním telefonu. Bavíme se o dvojnásobném dojezdu elektromobilů a vodíkových vozidel po celém světě,“ dodal Milton.

Kolem objevu zatím zůstává plno otázek a jeho uvedení do praxe bude zřejmě ještě nějakou chvíli trvat. Zástupci Nikola Motor už však měli oslovit další výrobce elektromobilů, se kterými jsou ochotni podělit se o vývoj. Samozřejmě výměnou za nějakou tu protislužbu - například finanční podporu. Již v současnosti si však měla Nikola najmout jeden z nejlepších týmů bateriových inženýrů na světě.

Nezbývá tedy než počkat do příštího roku, s čím se Nikola Motor nakonec pochlubí.