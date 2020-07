Ze závodníka fenoménem: Co dělá Hamilton nebo Rossi jinak?

Dostat se ke světovým sportovcům je pro českého novináře věc prakticky nemožná. Využili jsme tudíž závodníky, kteří se ve světě rychlých kol pohybovali nebo v něm dodnes fungují.

Rossi pochopil situaci

Jedenačtyřicetiletý Ital Valentino Rossi je devítinásobný mistr světa silničních motocyklů, po 234 závodech stál na stupních vítězů a z nich 115 vyhrál. Od roku 1996 jezdí s číslem 46 a celý profesionální život nechybí na jeho kombinéze a motocyklu žlutá barva.

„Důležité jsou především výsledky, průměrný jezdec nikoho nezajímá. Když vezmete, jak dlouho Rossi závodí a jakou má pozici, tak je jasné, že i po skončení aktivní kariéry musí v MotoGP zůstat, aby udržel pozornost sponzorů, televizních společností a diváků u silničních motorek,“ myslí si český Jakub Kornfeil, který odjel ve světovém šampionátu 175 závodů ve třídách 125 a Moto3.

Karel Abraham strávil v MotoGP osm let a jeho postřeh má svoji váhu. „Rossi byl první, který začal dělat pro diváky show a bavil je při každé možné příležitosti. Navíc v době, kdy propukl boom televizního vysílání, takže o něm brzy věděl celý svět. Valentino jako první také pochopil, co obnáší marketing a merchandise (prodej reklamních předmětů),“ říká brněnský závodník.

Vítěz dvou závodů mistrovství světa Lukáš Pešek srovnává Rossiho a fenoména posledních šesti let Marka Marqueze, jenž má jen o jediný titul méně než Ital. „Typově jsou zcela rozdílní. Marquez má rozházený styl, pořád za hranou. Rossi učesanou jízdu, jak se mu hýbne motorka, není svůj. Ačkoliv Marquez není špatný a chová se k fanouškům hezky, jako jeho velký soupeř nikdy nebude,“ říká Pešek a svou myšlenku doplňuje: „Rossiho miluje celý svět. A na prvního se ti další musí vždy dotahovat. Dokud bude Rossi sedět na motorce, nikdo mu jeho kult nevezme. Možná až skončí a bude to uvadat, bude mít Marquez určitou šanci, ale jinak ne.“

Abraham přidává postřeh k Marquezově povaze: „Marc není uzavřený, ale má raději komunitu svých známých, kteří mluví španělsky. Nepatří k těm, s nimiž si mám v paddocku co říci, ale současně se nechová odtažitě.

Svět motorů 27/2020

Hamiltona baví hudba a móda

Pětatřicetiletý Brit tmavé pleti Lewis Hamilton je šestinásobným světovým šampionem, po 151 závodech byl na stupních vítězů a z toho 84 velkých cen vyhrál. „Od deseti let je vychováván k tomu, že bude mistrem světa. Takže ví, jak se má v každé situaci chovat, co a jak komu říci, aby nebyl přehnaně emotivní, ale vyjádřil to, co chtějí lidé slyšet. Díky svým úspěchům získal velký nadhled nad tím, co dělá. Takže má čas i na jiné činnosti, jako jsou jeho aktivity v hudbě nebo módním průmyslu. „Tím také dokáže přitáhnout pozornost k formuli 1 lidí z této oblasti, které by jinak svět F1 nezajímal,“ domnívá se Král.

Na jeho slova navazuje Karel Abraham: „Vzpomeňte si, když chodil se zpěvačkou Nicol Scherzingerovou, která patřila v té době k nejpopulárnějším na světě. Hamiltona tehdy znaly miliony lidí, kterým motorsport nikdy nic neříkal. Navíc je jediným pilotem tmavé pleti a rád se angažuje, což také poutá pozornost zvláště při jeho počtu titulů.“

Pokud se jedná o jezdecký styl, vysvětluje ho Josef Král: „Vnímá každý detail auta a také při intenzivním brzdění dokáže vybalancovat monopost a současně přitom šetřit pneumatiky. V kvalifikacích dokáže dostat z vozu dvě nebo tři desetiny v místech, kde se to fakt dalo těžko pochopit.“

Český pilot, který má zkušenosti s testem vozu F1 a z doby svého působení ve formulovém šampionátu GP2 zná řadu lidí ze světa F1. „Lewis je skvělý v psychologických hrách proti soupeřům. Dokáže kohokoliv dostat pod tlak a donutí ho dělat chyby. Týmového parťáka nevyjímaje. Navíc je ohromný populista, který pracuje s fanoušky. Je nejkontroverznější osobností formule 1. Rozdělil je na obdivovatele a odpůrce. To je dobré pro svět F1 i pro něj, protože si tak vytváří pole působnosti pro další boje,“ myslí si Král.

Jeden pracuje, druhý ne

Hamiltona a Rossiho spojuje skutečnost, že je zná celý svět a také jejich shodný sponzor, kterým je energetický gigant Monster. V jednom jsou však rozdílní. Italský motocyklista má vlastní jezdeckou akademii, podporuje mladé nadějné jezdce z Itálie, vlastní týmy v kategoriích Moto3 a Moto2. Britský pilot F1 nic takového neprovozuje a soustředí se výhradně na sebe.

„Podle mého názoru je naprosto správné, když se závodníci věnují dětem a nadějným jezdcům. Každý, kdo něco dokáže, by měl předávat zkušenosti dál. V naší jezdecké akademii v pražském Radotíně se snažíme o totéž,“ tvrdí Lukáš Pešek. A Král na adresu Hamiltona připomíná: „Lewis tohle nikdy dělat nebude. Má svůj svět a nechce se lidsky otevírat vůči svému okolí. Možná založí nějakou nadaci, ale moc bych na to nesázel,“ dodává Josef Král.

Piloti F1 a sociální sítě: Hamilton kraluje

Britský server web24.news zveřejnil nedávno vlastní průzkum, jak piloty formule 1 sledují fanoušci na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter. Redaktoři došli k číslu 55 240 000 příznivců. Z tohoto objemu diváků zasáhne téměř 44 procent samotný Lewis Hamilton (Mercedes), jenž má 24,2 milionu sledujících. Jenom na twitteru má 5,6 milionu fandů, což je více, než má druhý v pořadí Australan Daniel Ricciardo (Renault) dohromady.

Jediným pilotem, který ze současné dvacítky F1 vyšel naprázdno, je čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel (Ferrari). „Není to tak, že bych něco skrýval. Mám rád normální život a chráním svoji rodinu. Nezáleží mi na tom, abych po sobě zanechal odkaz a někdo si mě zapamatoval,“ vysvětluje německý závodník.

Češi a sociální sítě: Jsou pilní

Oslovili jsme sedm nejznámějších českých automobilových a motocyklových závodníků, abychom zjistili, jak jsou aktivní v práci se sociálními sítěmi. Podle našich zjištění je nejčilejší a nejzkušenější z nich první Čech ve formuli 1 Tomáš Enge.

Adam Lacko (tahače): „Používám facebook a instagram s propojením na twitter. Sám tam nic nedávám, o všechno se stará moje žena Kateřina.“

Jarek Janiš (okruhy): „Facebook jsem si pořídil na přání německého týmu Röwe, ve kterém pracuji jako závodní inženýr. Necelé dva týdny mám instagram, s nímž se učím pracovat.“

Jakub Kornfeil (motocyklový jezdec): „Mám instagram, který používám nejčastěji. Ostatní jen minimálně.“

Tomáš Enge (okruhy): „Mám facebook, instagram, twitter, vlastní kanál na youtube, také tiktok, což je asijská a rozsáhlejší obdoba facebooku.“

Karel Abraham (motocyklový jezdec): „Nejčastěji používám instagram a z něj sdílím fotky na facebook. S twitterem nepracuji vůbec.“

Lukáš Pešek (motocyklový jezdec): „Nejvíce využívám facebook, kam dávám často fotky. Mám také instagram, ale twitter vůbec.“

Josef Král (okruhy): „Používám hodně instagram, s facebookem a twitterem téměř nepracuji. Mám vlastní pořady na youtube, kde s kolegou Stevo Eiselem komentujeme dění ve formuli 1.“