Zemětřesení u robotaxíků Cruise: Vyšetřování bezpečnosti stálo místo 9 vedoucích

Cruise, dceřiná společnost koncernu GM, od října nesmí provozovat své robotaxíky kvůli špatné reakci vozu na vážnou nehodu, do které se nikoliv vlastní vinou připletl. V důsledku vyšetřování, které má probíhat do ledna, firmu opouští řada vedoucích pracovníků včetně generálního ředitele, provozního ředitele a spoluzakladatele.

Cruise, divize samořídících aut koncernu General Motors, ještě před pár měsíci provozovala flotilu Chevroletů Bolt bez řidiče. Fungovaly jako robotaxíky. Po sérii nepříjemností však následovalo omezení počtu aut na silnicích, v říjnu kalifornské úřady firmě pozastavily licenci k provozování aut bez řidiče, čímž jejich jízdu de facto znemožnily.

To se stalo poté, co se jedno z aut připletlo do vážné dopravní nehody, způsobené jiným účastníkem provozu. Sražená žena byla vržena pod kola robotaxíku, který sice zastavil, ale místo aby zůstal stát, pomalu zajel ke krajnici, přičemž zraněnou ženu několik metrů vlekl pod koly.

Firma Cruise následně sama pozastavila provoz svých aut v Arizoně a Texasu, ovšem nevyhnula se vyšetřování bezpečnosti ze strany úřadů. Dopady na firmu jsou poměrně vážné – zatím tyto problémy stály místo devět manažerů včetně provozního ředitele Gila Westa, informuje agentura Reuters s odkazem na interní zprávu firmy.

Na své posty rezignoval také generální ředitel Kyle Vogt a spoluzakladatel Dan Kan. Podle mluvčího firmy odchází také vedoucí právního oddělení Jeff Bleich a senior viceprezident pro kontakt se samosprávami David Estrada.

„Jsme odhodláni být zcela transparentní a soustředíme se na znovuvybudování důvěry a provoz podle těch nejvyšších standardů po stránce bezpečnosti a odpovědnosti. V důsledku toho věříme, že abychom toho dosáhli, je třeba nového vedení,“ cituje agentura z interní zprávy. Koncern GM označil personální změny za „nevyhnutelný krok“.

Vyšetřování, které vede právnická firma Quinn Emmanuel, má podle GM probíhat až do ledna příštího roku. Kromě toho se do vyšetřování nebezpečí pro chodce, pramenící z aut značky Cruise, pustila také organizace NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, Národní úřad pro silniční bezpečnost). Pokuty, kterým firma může čelit, se mohou vyšplhat až na 1,5 milionu dolarů, tedy zhruba 34 milionů korun.