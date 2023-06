Silvio Berlusconi byl v průběhu svého života obdivován a zároveň kritizován za svůj extravagantní životní styl, který se odrazil i v jeho výběru automobilů. Ačkoliv byl znám jako obhájce všeho italského, jeho auta paradoxně pocházela převážně z Německa.

Preferoval německé automobily

Berlusconi preferoval německé automobily, namísto tradičních italských značek jako Ferrari, Maserati nebo Lamborghini. Výjimkou nebyly ani oficiální události, kdy se Berlusconi objevoval v pancéřovaných modelech Audi A8 a odolných Mercedesech 600, včetně několika vozů BMW.

Tato skutečnost způsobila určité napětí s Lucou Montezemolem, šéfem společnosti Fiat, který se rozhodl obdarovat Berlusconiho zcela novým Maserati Quattroporte v roce 2004. Toto auto však většinou odpočívalo pod vrstvou prachu, než aby reprezentovalo svou zemi.

Nevěřil ani italským řidičům

Kromě toho, že Berlusconi upřednostňoval německé automobily, nevěřil ani italským řidičům. Jeho šoféři byli odesíláni na školení do sídla společnosti Audi v Ingolstadtu, kde se učili, jak správně řídit.

Nicméně uprostřed všech těchto německých luxusních vozů a pancéřovaných limuzín se v Berlusconiho garáži nacházel jeden model, který se od ostatních výrazně lišil. Pravděpodobně se jednalo o jeho první auto, a nebylo to Fiat 500, jak by mnozí mohli předpokládat.

Klasický Land Rover z roku 1988

Velmi známý od doby, kdy byl vystaven na prodej na Autoscout jako "vůz Silvia Berlusconiho". Byl to jeden z nejdéle udržovaných aut tohoto podnikatele, vyřazený z provozu krátce před jeho vstupem do politiky (až o pět let později).

Představuje nejkrásnější okamžik jeho podnikatelské činnosti. Mnoho lidí se ho snažilo získat, aniž by však věděli, že ano, byl to vůz, který Berlusconi miloval, ale pravděpodobně s ním nikdy nejezdil kvůli potřebě mít šoféra pro rychlejší cesty.

První auto Citroën Dyane si ponechal

Berlusconiho první auto bylo francouzské - Citroën Dyane. Tato skutečnost dodala další rozměr k jeho rozhodnutí prodat část italských aerolinek Alitalia francouzské společnosti Air France, i přes veškeré snahy udržet Alitalia "italskou". Silvio Berlusconi, i přes svůj výrazný italský akcent, tak měl zjevně slabost pro výrobky z jiných evropských zemí.