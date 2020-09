Ženevský autosalon by se v roce 2021 mohl přece jen konat. Ale v netradičním formátu

Ženevu 2020 zrušila pandemie koronaviru, nadcházející ročník zase finanční problémy organizátorů výstavy. Nakonec by se ale výstava v Ženevě mohla v roce 2021 přece jen konat.

Na rok 2020 v automobilovém světě možná jednou budeme vzpomínat jako rok konce tradičních autosalonů. Kvůli pandemii koronaviru byli organizátoři nuceni zrušit letošní ročníky renomovaných autoshow v Detroitu, New Yorku, Los Angeles i Paříži. Trend smutně zahájil ženevský autosalon, který byl kvůli šíření nemoci covid-19 zrušen jen několik dnů před svým zahájením. Ohrozilo to navíc i jeho další budoucnost.

Pořadatelé ženevské autoshow totiž v červnu oznámili, že slavný autosalon na výstavišti Palexpo se nebude konat ani v roce 2021. Důvodem jsou jednak finanční trable pořadatelů, jednak fakt, že ani automobilky nemají valný zájem o účast. Raději preferují se zúčastnit ženevského autosalonu až v roce 2022.

Přesto se zdá, že by se automobilová výstava v Ženevě mohla v roce 2021 přece jen konat. Organizátoři totiž i přes zrušení příštího ročníku pracují na alternativních možnostech, jak automobilovou výstavu v Palexpu pro rok 2021 zachránit. A podle zákulisních zpráv se rýsuje jedna reálná možnost.

Ženevský autosalon 2021 by se podle těchto plánů v Palexpu opravdu konal, ale v pozměněném formátu než dnes. Místo zhruba dvoutýdenní mezinárodní show by se z autosalonu stala jen třídenní akce s tím, že by nebyla určena pro širokou veřejnost, ale výhradně pro novináře a pozvané hosty.

Výstava by se nadále konala na výstavišti Palexpo a kombinovala by reálné prezentace s virtuálními. Samozřejmostí by pak bylo streamování jednotlivých tiskových konferencí. Organizátoři vycházejí z toho, že i přes zrušení letošní výstavy bylo množství novinek přesto prezentováno v původním termínu, jen ne naživo, ale virtuálně.

„Toto přechodné období pro nás představuje příležitost znovu objevit naši profesi, rozvinout naší událost a vytvořit nové platformy pro setkávání osobně i virtuálně,“ komentují nový formát organizátoři v brožuře, kterou měl možnost si prohlédnout server Automotive News Europe, sledující dění v automobilovém průmyslu.

Pořadatelé organizátorům nabízí různé možnosti prezentace. Ta základní za 150.000 švýcarských franků (cca 3,8 milionu korun) zahrnuje stánek pro prezentaci jednoho automobilu s místem až pro deset hostů nebo LED televizí. Dražší možnosti pak zvětšují prezentační prostor až pro čtyři auta s místem až pro 100 hostů.

Přestože plán konání ženevského autosalonu v roce 2021 v pozměněném formátu působí zajímavě, zatím jeho realizaci ohrožují dva zásadní problémy. Jednak by akci v době šíření koronaviru musely schválit místní hygienické úřady, hlavně by ale vůbec nový formát musel nějaké vystavovatelé přilákat. Zatím totiž údajně žádní zájemci o tuto výstavu nejsou. A v nejisté době, kdy čísla nakažených nejen u nás opět rostou, je pak otázkou, jestli se v následujících měsících vůbec nějací najdou.