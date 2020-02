Ženevský autosalon 2020 se už pomalu blíží. Půjde už o 90. ročník této slavné autoshow v Ženevě, a tak jsme se rozhodli připomenout bohatou historii této výstavy, která se poprvé konala v roce 1905. Dalo by se tudíž říct, že ženevský autosalon je skoro tak starý jako automobilový průmysl sám.

Vůbec poprvé se automobilová výstava v Ženevě konala na přelomu dubna a května v roce 1905, tehdy jako „švýcarská automobilová a bicyklová show.“ Už tehdy přilákala množství vystavovatelů, kterých bylo hned 59. Automobilový průmysl na počátku dvacátého století rychle expandoval, a tak veřejnost náramně zajímaly ty stroje postupně nahrazující koně a kočáry.

Přes Curych zpět do Ženevy

Další ročník se konal hned o rok později, opět v termínu na přelomu dubna a května, aby se v roce 1907 třetí ročník švýcarského autosalonu přesunul do Curychu.

Na čtvrtý ročník švýcarské motorshow si veřejnost následně musela počkat až do roku 1923, dlouhá pauza byla způsobena i boji první světové války.

Už další ročník se ale konal hned následující rok, a to už s podtitulem „mezinárodní výstava.“ Už tehdy autoshow konala v březnovém termínu, který je dodnes pro ženevský autosalon typický. Tehdejší mezinárodní show automobilů, motocyklů a kol hostila 200 vystavovatelů a přilákala na 68.000 návštěvníků. Tolik prezentujících si dokonce vyžádalo stavbu dočasné výstavní budovy, aby se exponáty na akci vůbec vešly.

Show pomohla prodejům automobilů na švýcarském trhu, jejichž počet tehdy meziročně vyskočil z 33.000 na 39.000 kusů. I proto se autoshow do Ženevy opět vrátila už následující rok.

V následujících letech ženevská motorshow dále rostla na popularitě a získávala světové renomé. V roce 1926 tehdejší výstavní palác přilákal hned 224 vystavovatelů, mezi nimiž bylo 83 automobilových značek z osmi zemí a 25 značek motocyklů. Tehdy se mimochodem motoshow konala v červnu, už od následujícího ročníku se však výstava opět pořádala v březnovém termínu jako dnes.

Popularita roste a roste

Ženevský autosalon zůstal populární i po druhé světové válce. I proto se v roce 1947 opět stal první poválečnou výstavou svého druhu. Tehdy na autoshow vystavovalo hned 305 společností!

Evropa se po válce motorizovala a ženevský autosalon se stával stále populárnější. V roce 1967 tak návštěvnost překonala půl milionu návštěvníků. Ženeva navíc musela v průběhu let rozšiřovat výstaviště, aby se na výstavu všechny expozice vůbec vešly.

Právě šedesátá léta byla zlatá i pro ženevskou výstavu. Ostatně hned několik z nejhezčích automobilů všech dob se světu poprvé ukázaly právě v Ženevě. Jaguar E-Type, Volvo P1800 nebo Lamborghini Miura, to jsou všechno auta, která debutovala právě na břehu ženevského jezera. Důležitá byla i premiéra závodního Porsche 917 v roce 1969, prezentovaného jako nejvýkonnější závodní automobil té doby a jako jeden z nejvážnějších konkurentů ve vytrvalostních závodech na okruhu. V sedmdesátých letech tomu pak nebylo jinak, když následovaly Lamborghini Countach, Maserati Bora nebo Citroën CX.

Růst autosalonu pokračoval i v následujících desetiletích. V osmdesátých letech otevřelo výstaviště Palexpo, kde se autosalon koná do dnešních dní – v následujících letech bylo postupně rozšiřováno. I díky tomu v roce 1988 navštívilo výstavu přes 600.000 osob, v roce 2000 padla meta 700.000 návštěvníků. V roce 2005, při příležitosti sta let od konání prvního ročníku ženevského autosalonu, dosáhla návštěvnost 747.700 lidí. Ve výstavních prostorách areálu Palexpo na ploše 77.000 m2 si mohli prohlédnout produkty 900 značek z 30 zemí. Hned 50 automobilových novinek tehdy v Ženevě oslavilo svoji světovou premiéru.

Následující roky byly ve znamení ekonomické krize, která automobilový průmysl těžce zasáhla. A s ním i ženevský autosalon. Přesto se výstava udržela na scéně, návštěvnost se pořád držela okolo 700.000 lidí, což z Ženevy pořád dělalo jeden z největších autosalonů světa. Renomé zůstávalo i mezi vystavujícími, v Palexpu pravidelně nechyběli ti největší automobiloví hráči. I díky tomu se Ženeva pořád koná každý rok, na rozdíl od výstav ve Frankfurtu a Paříži, které se ob rok termínově střídají.

Smutná současnost

V posledních letech zájem o tradiční autosalony v Evropě uvadá, Ženeva se ale držela dál. V některých ročnících sice na výstavišti chyběli klíčoví hráči na evropském trhu (Opel a Ford), jako celek si ale výstava udržovala svoji pozornost. Byť bylo v posledních letech znát, že stánky jsou stále méně pompézní nebo že vystavená auta doprovází stále méně modelek. Pořád ale byla z hlediska novinek nadmíru důležitá, mainstreamové značky navíc pravidelně doplňovali větší či menší výrobci sporťáků a supersportů.

Bohužel krátce před nadcházejícím devadesátým ročníkem se ukazuje, že také v Ženevě musejí bojovat o tradiční vystavovatele. V roce 2020 totiž bude chybět hned několik důležitých značek, jejíchž stánky přitom bývaly klíčovou součástí autosalonu. Citroën, Ford, Jaguar, Lamborghini, Peugeot, Opel, Volvo, to jsou všechno automobilky, které letos na výstavišti Palexpo neuvidíme. Chtějí se prezentovat jinak, případně snižují náklady, protože účast na velkém autosalonu je finančně náročná.

Z toho důvodu také v Ženevě hledají jiné cesty, jak zaujmout. Novinkou devadesátého ročníku tak bude krytá trať, na níž si návštěvníci budou moci vyzkoušet vybrané vozy s alternativním pohonem, ať už hybridy, elektromobily nebo vodíková auta. Na 456 metrů dlouhé trati si během desetiminutového zážitku bude možné se svézt s 48 modely 15 značek, mimo jiné Aiways, Audi, Kia, Porsche, Renault, Škoda, Toyota a Volkswagen.

Zda to na ženevský autosalon přiláká alespoň hodně návštěvníků, teprve uvidíme. My však doufáme, že ano. Kdo na ženevském autosalonu někdy byl, dobře ví, jak povedená to výstava je. Rádi bychom, aby to Ženeva dosáhla aspoň na stý ročník.