Zenvo poodkrývá karty, nový sporťák má mít hybridní V12 a 1500 až 1800 koní

Dánská automobilka plánuje nový model, jehož odhalení se očekává v příštím roce. A zřejmě se opět máme na co těšit.

Dánský výrobce sportovních automobilů Zenvo Automotive pracuje na vývoji nového sportovního vozu, jehož představení bychom se měli dočkat již v příštím roce. Podle nových informací, které poodhalil COO společnosti Jens Sverdrup, se přitom máme opravdu na co těšit.

První zvěsti o vývoji nového modelu se objevily již v loňském roce, kdy se předpokládalo, že jeho základem bude modifikovaná verze současného karbonového šasi. Podle nových informací, které přinesl Top Gear, však společnost vyvinula zcela nové karbonové šasi, se kterým se počítá i v příštích modelech.

Nové šasi by mělo být schopné pojmout i techniku pro čistě elektrický model, očekávaná novinka ale raději vsadí na elektrifikovaný spalovací motor. Konkrétně by se mělo jednat o nový motor V12 s elektrickými turbodmychadly, který bude schopen nabídnout až 10.000 otáček za minutu a výkon okolo 1200 koní.

Motor, spojený s osmistupňovou automatickou převodovkou, by měl pohánět zadní kola. Mluví se však o výkonnější verzi s elektromotorem na přední nápravě, který by kromě pohonu všech kol přinesl kombinovaný výkon až v rozmezí 1500-1800 koní.

Video se připravuje ...

Zenvo by se tak mohlo připojit do vybrané společnosti hypersportů, podle automobilky však bude hlavním cílem dosáhnout vysokého faktoru radosti z jízdy. Z toho důvodu se prý automobilka nepokusí přidat do klubu automobilů s maximální rychlosti okolo 300 mil v hodině (cca 482,8 km/h) a prý se nebude honit ani za rychlostními rekordy.

Společnost počítá se dvěma verzemi nového sporťáku. Model GT bude určen především na silnici, zatímco jeho odlehčená verze se bude soustředit spíše na okruh. I odlehčená verze by však měla mít možnost svobodně se prohánět po silnicích. Kromě nižší váhy, která by se podle plánů měla pohybovat okolo 1250 kilogramů, by však okruhová verze měla dostat i agresivnější vzhled s výraznějšími aerodynamickými prvky.

Zatím nemáme nejmenší potuchy o tom, jak bude vůz vypadat. Výrobce však už nový supersport představil vybraným perspektivním zájemcům během nedávné akce v Monterey. V současnosti už by Zenvo mělo mít na vůz až 30 objednávek, což je při aktuální výrobě asi jen 5 vozů ročně docela solidní úspěch. Jak navíc dodávají kolegové z Top Gear, za posledních 15 let měl výrobce prodat asi jen 15 vozů.

Připomeňme, že dnes má značka v nabídce silniční model TSR-S, představený na ženevském autosalonu v roce 2018, který je se svým motorem V8 považován za jedno z nejdivočejších superaut na trhu. Svým designem přitom vůz připomíná starší modely TS1/TSR z roku 2016 nebo původní ST1 z roku 2009.