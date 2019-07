Zetor zve na výstavu nekonvenčních traktorů

Traktory značky Zetor charakterizuje od jejich zrodu ve druhé polovině čtyřicátých let dvacátého století jejich robustní vzhled a typická je pro červená barva. V minulosti se však v brněnské továrně vyrobila řada strojů vybočujících ze standardního vzhledu. Právě těmto strojům je věnována nová výstava Nekonvenční traktory Zetor, pořádaná od července do října v Zetor Gallery v Brně Líšni.

Výstava představí na desítku nekonvenčních traktorů. Návštěvníci se seznámí se stroji vyrobenými v počtu jednotek kusů i se stroji nezvyklých barev a vybavení vyráběných sériově.

Zatímco legendární Zetor 25 zná díky jeho typickým tvarům každý, varianta polopásového modelu 25 A už tolik známá není. Málokdo by také mezi traktory očekával ZETORBUS nebo traktor pojmenovaný po pionýrech, pro které byl určen.

Zetor Gallery vedle bohaté historie traktorů značky Zetor nabízí i přehlídku jejích moderních zástupců. Od současné produkce lze díky tomu cestovat zpátky časem přes traktory modelových řad Crystal a Super až po slavný Zetor 25. Řada audiovizuálních prvků, dotykové displeje, součástky a obchod pro fanoušky firmy Zetor dokreslují atmosféru galerie.

Výstava Nekonvenční traktory Zetor je umístěna v Zetor Gallery, kterou najdete v Brně-Líšni, před areálem společnosti Zetor Tractors a.s., vstup je z parkoviště. Otevřeno je každý den od 10:00 do 17:00. Vstupné je 50 Kč, zlevněné 25 Kč, ZTP a děti do 6 let mají vstup zdarma.

Zdroj: Zetor Tractors a.s.