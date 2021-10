Žigulík nebyl jediný. Připomeňte si i další bratry Fiatu 124. Znáte indickou nebo tureckou verzi?

Model 124 se pro italskou automobilku Fiat stal velice úspěšným automobilem. Nejenže získal titul evropského Auta roku 1967, stal se i populárním mezi zákazníky, kterým vedle výchozího sedanu bylo nabídnuto i kombi nebo sportovní modely 124 Sport postavené na shodném technickém základu. Vůz se přitom stal úspěšným i proto, že ho Fiat v licenci nabídnul také dalším automobilkám. Po sečtení všech takových derivátů jde přitom o jeden z nejvíce vyráběných automobilů v historii autoprůmyslu se zhruba 20 miliony kusy na jeho kontě.

V československém prostředí je logicky nejznámější sovětský bratr Fiatu 124, VAZ 2101 a jeho následné evoluce. Nebyl to ale rozhodně jediný sourozenec, Fiat 124 se totiž licenčně vyráběl také ve Španělsku, Bulharsku, Egyptě, nebo třeba Koreji. Pojďme si tyto deriváty připomenout.

Španělského bratra inovoval Giugiaro

VAZ 2101 je možná u nás nejznámějším bratrem 124, nebyl však prvním takovým automobilem. Tím byl totiž Seat 124, který se ve Španělsku začal vyrábět už v roce 1968, tedy dva roky po zahájení produkce výchozího Fiatu.

Podobně jako originál, byl i Seat 124 dostupný v různých karosářských variantách, sedan doplnilo kombi (s přídomkem Familiar, tedy rodinný) nebo kupé (Sport). Až do roku 1980 přitom v závodech v Barceloně a Pamploně vzniklo přes 896.000 kusů této modelové řady.

Automobil cílil na tehdejší střední třídu, podobně jako Fiat byl nabízen se čtyřválcem o objemu 1197 cm3. V roce 1975 pak vůz prodělal facelift, který navrhnul Giorgetto Giugiaro, zatímco originální Fiat 128 tvořil též renomovaný stylista Dante Giacosa. Poznávacím znakem modernizace známé jako Seat 124 D se přitom staly obdélníkové světlomety, které nahradily dosavadní kulaté. Existoval přitom i Seat 1430, alias luxusnější verze, s odlišnou přídí a prvky z modelu 125.

Turecký vrabec

Už v té doby se přitom montoval Fiat 124 také v Bulharsku. Nešlo ale o skutečnou výrobu, v závodě Pirin-Fiat v Loveči se vozy montovaly z dovážených dílů. Tato bulharská produkce trvala až do roku 1971. To se mimochodem Fiat 124 začal licenčně vyrábět v Turecku, a to pod označením Murat 124.

Kromě loga byl automobil vyráběný v Turecku až do roku 1977 shodný jako originál. To se však změnilo v roce 1984, kdy se turecká automobilka rozhodla produkci vozu obnovit. Design se výrazněji změnil podle soudobé módy, a tak chromované prvky nahradily plastové a kulaté světlomety nově nahradily hranaté. Měnil se i motor, když dvanáctistovku nahradila třináctistovka s výkonem 48 kW. Takové změny si přitom vyžádaly i nové jméno, tureckému Fiatu se nově říkalo Serce (Vrabec). A byl o poznání úspěšnější než předchůdce, v turecké Burse se nakonec vyráběl až do roku 1994.

Sovětský bratr

Éra VAZu 2101 nastala v roce 1970, spolu se spuštěním výroby v nově vybudované továrně Volžských automobilových závodů v sovětském městě Toljatti. Automobil měl pomoci motorizovat Sovětský svaz, a tak byl nabídnut jen v „rodinných“ formách, jako sedan a kombi, na kupé nebo snad kabriolet v tomto případě nedošlo.

Na rozdíl od Seatu 124 navíc došlo k rozsáhlejším úpravám, které si vyžádalo přizpůsobení se podmínkám sovětského trhu. Těch bylo dokonce na 800, přičemž se týkaly různých oblastí.

VAZ 2101 se tak proti výchozímu Fiatu 124 dočkal masivních výztuh karoserie, stejně jako zesílených plechů, sloupků i střechy, aby zvládal rozbité silnice v Sovětském svazu. To kvůli zvýšené váze (o zhruba 80 kg) znamenalo také úpravy zavěšení a náprav. Bahnitým cestám se zase měly snáze přizpůsobit zadní bubnové brzdy místo kotoučových nebo zvýšená světlost. Jednodušší světla zase měla usnadnit výrobu. A zcela jiný byl také motor, objem 1,2 litru sice zůstal, rozvod OHV však nahradil modernější SOHC. Sovětští konstruktéři totiž původní verzi považovali za zastaralou a nevhodnou k dalším úpravám, s nimiž se do budoucna počítalo.

Právě VAZ 2101 nakonec originál životně přežil o několik desítek let. Po modernizaci vydržel ve výrobě až do roku 2012. Vedle domovského závodu v Toljatti přitom „žigulík“ vznikal i v dalších závodech, montoval se u ZAZ v ukrajinském Záporoží i dalších ukrajinských závodech, stejně jako v ruském Argunu nebo dokonce v Egyptě. Egyptská produkce se přitom rozjela až v novém miléniu.

Indický bratr dorazil i do ČSFR

Zajímavou historii má i v Indii vyráběný Premier 118 NE, který měl dokonce ambici se prodávat i na československém trhu. Veřejnosti se tu představil na podzim 1992, jako nejlevnější automobil na trhu. Cenovka měla činit pouhých 99.900 korun, což byl výrazný rozdíl proti tehdy nejdostupnějšímu novému vozu na trhu, Škodě Favorit 135L nabízené za 136.800 Kč. Takový Fiat Panda v té době stál 263.500 korun…

Snad hned během premiéry se však ukázalo, že nadějný projekt je odsouzen k záhubě. Československou veřejnost konečně schopnou nakupovat vozy západoevropských značek zklamal stařičký základ z šedesátých let, hlavně ale automobil nebyl při premiéře homologovaný pro zdejší trh. A právě homologace by vůz natolik prodražila, že by obchodně nedával smysl. A tak se Premier 118 NE v Československu nakonec neprodával.

Přitom použitá technika byla zajímavá. Pod kapotou se totiž objevil zážehový čtyřválec o objemu 1172 cm3 původem od Nissanu, který byl dalším důkazem, že v útrobách vozů spjatých s Fiatem 124 se vystřídalo kdeco. Poskytoval 39 kW a 113 N.m a spárován byl se čtyřstupňovou manuální převodovkou, rovněž z dílny Nissanu. Právě na japonskou techniku přitom odkazovala zkratka NE z názvu auta, znamenala Nissan Engine.

Samotný design měl pak nejblíže Seatu 124 – právě z jeho základu totiž Premier 114 NE vycházel. Vznikal totiž na montážní lince pořízené právě od španělské automobilky, která ji prodala po nástupu modelu Malaga, bratra Fiatu Ritmo. Kabina ale byla svébytná, jednoduchý plastový výlisek odpovídal osmdesátým létům. Nápis PAL na volantu nebo přídi znamená Premier Automobiles Limited a odkazuje na indického výrobce vozu.

Premier 118 NE se ve své indické domovině začal vyrábět v roce 1985 a ve výrobě nakonec vydržel až do roku 2001. Během let nabídnul také dieselovou verzi s motorem od italské verze Fratelli Negri Machine Sud. Na konci životního cyklu pak vznikl i derivát Viceroy vyvinutý ve spolupráci s Peugeotem, který reagoval na kritiku bídného zpracování.

Indický bratr Fiatu 124 přitom nebyl ten jeho nejexotičtější sourozenec. Tím je bezpochyby Fiat-Kia 124 montovaný automobilkou Asia Motor v daleké Jižní Koreji. Většina dílů se dovážela z Itálie, asi 30 % komponentů se však vyrábělo přímo v Koreji. Asia Motors však trápily finanční problémy, a tak do roku 1973 postavil jen asi 6.700 exemplářů tohoto auta. I proto Fiat tuto licenci již neobnovil, a tak produkce skončila. A Asia Motors se později stala součástí automobilky Kia.