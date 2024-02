Zkoušíme nové Škody Scala a Kamiq. Ptejte se, co vás zajímá

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Omlazené škodovky Scala a Kamiq jsou na světě už hezkých pár měsíců, ale na silnicích je zatím nevídáme. Výroba totiž začala teprve před několika dny a novinářům se vozy řádně ukážou v úterý 6. února.

Tohoto představení se zúčastníme, což představuje příležitost pro vás, čtenáře, se zeptat na to, co vás zajímá. Kromě standardních prvních dojmů, na které se můžete těšit během několika dní, se pokusíme odpovědět na co nejvíce dotazů, které nám napíšete do komentářů pod tento článek do pondělních 18 hodin.

Video se připravuje ...

Co je na scale a kamiqu nového? Zvenčí jde o novou příď, na kterou si vůbec poprvé lze přiobjednat světlomety s technologií LED Matrix. V interiéru zase vozy nabídnou nové materiály z udržitelných zdrojů. Některé plasty a obložení automobilka vyrobila z recyklovaných plastů, v kabině se pak objevují materiály využívající vlákna z konopí a kenafu (druh ibišku). Například koberečky jsou vyrobeny z recyklované látky.

Video se připravuje ...

Pod kapotou je litrový tříválec TSI o 70 nebo 85 kilowattech, anebo čtyřválcová patnáctistovka o 110 kW, která při nízké zátěži zvládá odpojit dva válce. O přenos síly na kola přední nápravy se stará manuální šestikvalt nebo sedmistupňová dvouspojka.

Scala bude mít v nabídce podvozek pro špatné cesty, přizvednutý o půldruhého centimetru, nebo adaptivní tlumiče s možností volby tuhosti, které se pojí naopak se snížením světlé výšky o 15 mm. V kamiqu tato volba sníží podvozek o centimetr.

Oba modely také nabídnou tři výbavové stupně: Selection, Top Selection a Monte Carlo, které doplňují čtyři varianty interiéru. Kromě toho jsou k dispozici pakety výbav na přání v několika kategoriích a několik samostatných položek výbavy na přání. Již v základu ale potěší 8“ virtuální kokpit nebo 8,25“ základní infotainment Media.

Již základní infotainment nabízí DAB tuner, Bluetooth hands-free volání, dvojici USB-C konektorů s výkonem 15 W nebo čtyři reproduktory. Vyšší výbava Top Selection přináší čtyři konektory USB-C, bezdrátové nabíjení nebo podporu bezdrátového připojení mobilních telefonů Starlink. Fanoušci hudby si mohou zvolit volitelný Škoda Sound System doplněný subwooferem v prostoru pro rezervu.