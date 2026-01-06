Zlatý volant 2026: Hlasování spuštěno, o vítězi můžete rozhodnout i vy
Letošní ročník nejprestižnějšího ocenění českého motorsportu vstupuje do rozhodující fáze. O vítězi spolurozhoduje také veřejnost, která může hlasovat až do 11. ledna.
Anketa Zlatý volant letos probíhá v novém konceptu, který klade důraz na dlouhodobý přínos českému motorsportu. Nehlasuje se o nejlepší výkon uplynulé sezony, ale o výjimečnou osobnost – jezdce či legendu, která svým působením, výsledky a celkovým přínosem zanechala výraznou stopu v historii motoristického sportu.
Nově zároveň platí, že každý oceněný může titul Zlatý volant nebo Zlatá řídítka získat pouze jednou, což ještě více podtrhuje výjimečnost a prestiž tohoto ocenění.
Nominace do aktuálního ročníku vznikaly zapojením odborné poroty i široké veřejnosti. Jejich výsledkem je seznam osobností, které se nyní ucházejí o hlasy fanoušků a zároveň o hodnocení porotců ve dvou hlavních kategoriích.
O držitelích ocenění Zlatý volant a Zlatá řídítka nyní rozhoduje hlasování veřejnosti v kombinaci s hodnocením odborné poroty. Veřejnost se do výběru může na webu www.zlatyvolant.cz zapojit od 1. do 11. ledna 2026.
„Zlatý volant je dlouhodobý projekt, který stojí na spolupráci odborníků, partnerů i fanoušků motorsportu. Všem bych chtěl poděkovat za jejich podporu, zapojení a hlasy. Právě kombinace pohledu odborné poroty a zájmu veřejnosti dává anketě její váhu a prestiž,“ říká Josef Zajíček, hlavní pořadatel ankety Zlatý volant.
Vyhlášení výsledků ankety proběhne 10. února 2026 v Praze. Tradičního slavnostního večera se letos osobně zúčastní Jacky Ickx – jedna z největších osobností světového motorsportu. Šestinásobný vítěz závodu 24 hodin Le Mans, bývalý pilot formule 1 a legenda vytrvalostních závodů přijede do České republiky převzít ocenění za přínos světovému motorsportu a setkat se s osobnostmi českého motorsportu.
Hlavním mediálním partnerem je naše vydavatelství Czech News Center, které prostřednictvím svých tištěných i digitálních titulů – včetně motoristických médií Svět motorů, Auto.cz, Auto Tip, Autorevue.cz, 4FLEET, Svět motorů Speciál, Auto Tip Klassik a televizního pořadu Svět motorů – přispívá k širokému mediálnímu zásahu ankety i k podpoře českého motorsportu.
Zdroj: Zlatý volant, foto: Zlatý volant, video: auto.cz