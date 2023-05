Značka Alpine je už rok ozdobou českého trhu se sporťáky. Narozeniny oslavila velkolepě, byli jsme u toho

Trvalo to pět let, ale dočkali jsme se. Výrobce sportovních aut Alpine loni vstoupil na český trh a tento týden oslavil první narozeniny. Neuvěřitelné, kolik parády se dá nadělat s jediným modelem.

„Název Alpine jsem pro svou firmu zvolil proto, že pro mě toto jméno ztělesňuje potěšení z jízdy po horských silnicích. Největší zábavu jsem zažil při projížďkách Alpami ve svém pětistupňovém Renaultu 4CV. Chtěl jsem, aby stejný vzrušující zážitek z jízdy za volantem vozu, který jsem chtěl postavit, měli i moji zákazníci,“ uvedl svého času Jean Rédélé, zakladatel společnosti Alpine.

Na český trh vstoupila znovuzrozená značka loni, symbolicky rovných sto let od narození svého stvořitele. Ten se jejího oživení bohužel nedožil, zemřel v srpnu 2007. Automobilku Alpine založil roku 1955 a dlouhou dobu patřila s celou řadou modelů ke špičce mezi lehkými sportovními vozy. Tedy do roku 1995, kdy nastal útlum a stažení se ze scény.

Návrat na výslunní pod křídly Renaultu odstartoval pracemi na novém voze před jedenácti lety. Předpokládalo se, že oživenou A110 si Francouzi nadělí k šedesátému výroční značky, tedy v roce 2015. To se ale nestihlo, a tak jsme si na debut vozu museli počkat až do roku následujícího. Tehdy jsme ještě netušili, že si na uvedení Alpine A110 do ČR ještě pěkných pár let počkáme…

Francouzská společnost potřebovala nejprve uspokojit poptávku na klíčových trzích – doma, ale třeba také v sousedním Německu. Česko mělo být nějaký čas na druhé koleji, dokud se situace neuklidní. Jenže poptávka po sporťáku byla enormní a výrobní kapacity značně omezené. A tak naše zemička zůstala na čekací listině dlouhých šest let.

Jeden model, hodně radosti

Několik alpinek se za tu dobu na českých okreskách objevilo, šlo ale o individuální dovoz nadšenců, kterým se nechtělo čekat. Značka Alpine vstoupila na tuzemský trh loni v červnu, kdy zároveň odstartoval prodej modelu A110 a řady jeho dalších variant.

A první narozeniny pojala velkolepě. České zastoupení uspořádalo krásnou akci na malebných šumavských silničkách v okolí Lipna. Svezli jsme se „eskem“ a připomněli si, proč je francouzský sporťáček tak moc populární. A zároveň si trochu zasmutnili, neboť tahle premiéra je zároveň takovou malou rozlučkou. Ale o tom později.

Alpine má v nabídce jediný model, tvůrci jej ale i díky nejrůznějším limitkám udržují stále v kurzu. Kromě civilních variant bylo představeno ostré „erko“ – odlehčené a vyšperkované karbonem, zkrátka čistokrevná okruhová specialitka. Vzniká také edice inspirovaná světem rallye, do toho se světu představil speciál určený pro legendární závod na Pikes Peak. Osmnáctistovka uprostřed zůstala zachována, speciál z ní ale doluje skoro 500 koňských sil! A navíc se hmotnost povedlo srazit na 950 kilogramů.

Za zmínku stojí i nabídka barev. Kromě standardního lakování vypustí Alpine tu a tam do svého „ateliéru“ i zbrusu nový odstín. Dle českého konfigurátoru se za barevné specialitky připlácí 135.000 Kč. Zajímavé je, že v daném odstínu vznikne vždy jen 110 kusů, poté je produkce stopnuta. Navzdory nepřebernému množství variant vás asi nepřekvapí, že alpinka je na našich cestách pořád vzácností. Loni bylo dle Svazu dovozců automobilů registrováno osm kusů, za první čtyři měsíce letoška to jsou tři.

Pořád baví!

Tolik zajímavosti k působení na českém trhu, nás ale zajímá hrstka vyřádkovaných alpinek, které už netrpělivě čekají venku. Všechna jsou to „eska“, tedy verze se silnější čtyřválcovou osmnáctistovkou, která dodává 221 kW (300 k) v 6300 otáčkách a maximum točivého momentu činí 340 newtonmetrů. Stovku vůz zvládne za 4,2 sekundy a sviští až 260 km/h. Verze A110 S má navíc oproti standardu sofistikovanější (a sympaticky hlučnou) výfukovou soustavu a tužší naladění podvozku. Komu by to nevyhovovalo, ten může sáhnout po provedení GT. I to umí od výfuku zaburácet, ale pérování je měkčí, vhodné pro delší cesty.

Vyrážíme vstříc krásným klikatým, avšak širokým cestám. Většina je hladká a právě na nich je auto jako doma. V utažených zatáčkách těží ze své koncepce – motoru uprostřed a lehounké pohotovostní hmotnosti. Však tenhle sporťák váží jen 1,1 tuny. A při průjezdu zákrutami je jeho obratnost obrovským benefitem. Neděláme tentokrát plnohodnotný test – ten ostatně na našem webu vyšel před necelým rokem – jen si užíváme atmosféru, kterou nám tohle auto během několika desítek kilometrů nabízí.

Ono to není jen o svižných průjezdech zatáčkami, alpinka je totiž sympatická jako fungující celek. Po sešlápnutí plynového pedálu ve sportovním módu se posádce za hlavami rozezní nasupená osmnáctistovka, s uvolněním plynu zase přijde uplivnutí výfukového systému. Chcete jet více v klidu? Navolte normální režim, výfuky se uklidní. Chcete řádit? Omezte stabilizaci, případně ji zcela deaktivujte. Chcete nad autem ještě větší kontrolu? Převezměte řazení dvouspojky do vlastních rukou pádly pod volantem. Každý si přijde na své!

Tužší podvozek na obouvaných osmnáctkách funguje hezky, na sérii větších nerovností už vás ale dokáže pořádně natřást. Komu jsou spíše než okruhy přednější dlouhé přesuny napříč zemí či Evropou, tomu asi lepší službu udělá cestovněji orientované „gétéčko“. Škoda, že ho v okolí Lipna nemůžeme také vyzkoušet. Však ale není všem dnům konec…

Do budoucna elektricky

Byla to více než příjemná oslava prvních narozenin, která měla snad jedinkou kaňku. A sice potvrzení toho, že značka Alpine chce být v budoucnu čistě elektrická a znovuzrozený model A110 je prvním a posledním sporťákem se spalovacím motorem. Nástupce, ale i další karosářská provedení už budou výhradně do zásuvky.

Zástupci značky sice slibují, že zůstanou věrni dosavadním hodnotám značky, tedy „compact, lightweight, agile“, ale my moc dobře víme, že s bateriemi v útrobách to nebude vůbec snadné. Umíte si představit sportovní elektromobil s pohotovostní hmotností kolem jedné tuny, který zároveň nabídne dojezd dál než kolem komína? My v redakci tak úplně ne. Ale než k tomu dojde, pojďme si užít současnost. Ta je v podání Alpine velmi povedená!