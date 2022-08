TEST Alpine A110 S – Skvělá rozlučka na úvod

Na lehkonohý francouzský sporťáček s motorem uprostřed jsme v Česku čekali dlouhých pět let. Teď s velkou slávou dorazil a my důrazně doporučujeme: svezte se, dokud to jde!

Design, interiér O návratu značky Alpine na automobilové výslunní se hovořilo nesčetněkrát. Stáhla se z něj v roce 1995, dvanáct let před úmrtím svého zakladatele Jeana Rédélého. Fandové lehoučkých sporťáků s motorem uprostřed a pohonem zadních kol si na další produkt museli počkat až do nového milénia, vznikl pod hlavičkou Renaultu. Vývojové práce započali Francouzi již počátkem roku 2012. Výrobu odstartovala původní společnost Alpine v roce 1955, a tak se předpokládalo, že se novinky dočkáme k šedesátému výročí značky. To však Renault nestihl, novou alpinku s označením A110 tak představil až v roce následujícím. Závěrem roku 2017 jsme se dočkali prvního exkluzivního svezení v rámci mezinárodních jízd. A už tehdy jsme věděli, že oživená francouzská receptura je takřka dokonalá. Video se připravuje ... Samostatnou kapitolou je pak vstup Alpine na český trh. Před pěti lety na výše zmíněné akci zaznělo, že se dočkáme nejdříve v roce 2019. Nakonec bylo čekání ještě o tři roky delší. Firma oficiálně vstoupila do České republiky letos, v Praze má první showroom a všechny verze modelu A110 mají české ceny. Slyšíte správně, i v dnešní komplikované době se na trh povedlo uvést novou sportovní značku. Může mít celý tento comeback vůbec nějakou chybu? Bohužel ano. S dalšími spalovacími modely už Alpine nepočítá, A110 bude poslední. Nástupce dorazí coby elektromobil, stejně jako další chystané modely… včetně SUV. Alpine A110 S Compact, Lightweight, Agile… …přesně takové bylo heslo inženýrů při stavbě A110. A nutno říct, že se jeho naplnění povedlo se vším všudy. Však je také alpinka jen 4178 mm dlouhá, 1798 mm široká a pouze 1252 mm vysoká. Jedno z mála aut, vedle kterého vypadám i já s výškou 178 centimetrů jako kus chlapa. Při vývoji auta si tvůrci pohrávali s myšlenkou pohotovostní hmotnosti do jedné tuny. To by však znamenalo ještě rozsáhlejší použití uhlíkových kompozitů a cenu vyšroubovanou daleko nad dnešní cenovky. Na plán lehkonohého sporťáku se ale nezanevřelo. Karoserie včetně skeletu a povrchových dílů je z 96 % vyrobena z hliníkových slitin a pomocí nejnovějších spojovacích technik. Tuna to sice nakonec není, pohotovostní hmotnost 1109 kg mi však v dnešní době přijde naprosto fantastická. Námi testovaná A110 S, jež představuje jakýsi sportovní vrchol, má již v základu osmnáctipalcová kola z lehkých slitin, diodovou světelnou techniku vpředu i vzadu, skořepinová sedadla, hliníková pádla pod volantem, automatickou klimatizaci, multimediální systém s navigací či zadní parkovací senzory. Z příplatkových položek auto dostává osmnáctky Fusch (+35.000 Kč), modré lakování Alpine (+47.000 Kč), sedadla Racing s mikrovláknem a šedým prošíváním (+60.000 Kč) či karbonovou střechu (+62.000 Kč). Součástí je i příplatkové audio Focal Premium za šestnáct tisíc korun. Hraje pěkně, v autě s motorem za hlavami posádky má však jen druhořadou úlohu… při vší úctě. A jaké vlastně je první setkání s alpinkou mým čistě subjektivním pohledem? Speciální. Vlastně mě až překvapilo, jak elegantně a uhlazeně může takový drobeček s 300koňovou porcí v útrobách vypadat. A je to jedině dobře. Žádné ostré hrany či jinak přehnané designové kreace. Možná právě v tom je ostatně kouzlo celého modelu. Vypadá moderně, zároveň však odkazuje na košatou historii svých předchůdců. A nic na tom nezměnil ani loňský facelift. Alpine A110 S Poprvé se šroubovákem Až si svou alpinku pořídíte, ještě před opuštěním dealerství s prodejcem proberte pozici za volantem. Sedačka je totiž výškově nastavitelná pouze pomocí šroubováku ve třech různých polohách. Osobně bych doporučil tu nejnižší. Ačkoliv jsem ostatní nevyzkoušel, právě takto jsem měl pocit, že jsem součástí celého stroje. Jinak se v kabině zabydluje velmi snadno. Samotné sedačky mají výrazné boční vedení sedáku, ale hlavně opěradla. S výškou 178 cm jsem do křesla zaplul ani nevím jak. Jen elegantnější vystupování a nasedání bych ještě potřeboval natrénovat. Hubenějším a sportovněji založeným kolegům šla tahle disciplína o kousek lépe. Do rukou se vám dostává volant s tak akorát tlustým věncem a potažený Alcantarou. Tímto materiálem se ostatně nešetřilo napříč celou kabinou, podívejte se třeba na přístrojovou desku. O pár odstavců výše jsem sice zmiňoval loňský facelift, ten však na kabinu prakticky nesáhl. Budíky jsou digitální, z modernějších aut už ale známe i ostřejší obraz a jasnější barvy. Multimediální prostředí pochází od Renaultu a… no, i na něm už jsou roky znát. Nechybí ani pro tuto francouzskou značku charakteristický přepínač rádia pod volantem. Stop/start a trakce se vypínají tlačítky pod infotainmentem. Hlouběji pod decentní středovou obrazovkou zůstávají fyzická tlačítka pro nastavení teploty či intenzity foukání. Volič samočinné převodovky nahrazují tři tlačítka na středové konzole, kde najdeme rovněž otevírání oken a startování. Ještě se vrátím k volantu. Pádla pro manuální řazení jsou napevno ke sloupku řízení a jejich (řekněme střední) velikost mi maximálně vyhovuje. Alpine A110 S A nějaké kompromisy? Na daném půdorysu neočekávejte čarování s vnitřním prostorem. Otevřenou plechovku oblíbeného nakopávače podržíte maximálně v ruce, úložné prostory ve dveřích nejsou, pod středovou konzolou je jen drobná schránka, třeba na telefon. Schránka před spolujezdcem pojme jen nutné drobnosti, papíry z kanclu můžete v případě nouze umístit za zadní sedačky. Kufr vzadu pojme 100 litrů, batůžky či cestovní zavazadlo sem umístíte v pohodě. Využít můžete i o něco menší schránku pod přední kapotou.

Motor, jízdní vlastnosti Charakter Alpine sází doprostřed svého modelu jediný motor. Je to kapalinou chlazená zážehová osmnáctistovka o čtyřech válcích uložená napříč před zadní nápravou. Přeplňuje se dvojitým výfukovým turbodmychadlem a ve vyšších verzích GT a S poskytuje 221 kW (300 k) v 63000 otáčkách a 340 newtonmetrů točivého momentu od 2400 ot/min. Než začnete ohrnovat nos nad objemem začínajícím jedničkou, dovolím si připomenout onu nízkou pohotovostní hmotnost. Stovku auto zvládne za 4,2 sekundy a pokračovat umí na 260 km/h, případně 275 km/h s volitelným paketem Kit Aero. To je ten, který vám na záď přidá i výrazný spoiler. K dispozici jsou tři jízdní režimy – Normal, Sport a Track. Zejména v těch ostřejších jsou reakce motoru takřka bezprostřední a ochotu zrychlovat zaznamenávám už z nejnižších otáček. Po nadechnutí se k životu agregát nekompromisně táhne až k tomu nejlepšímu, tedy nad hranici šesti tisíc otáček. To vše za doprovodu působivé akustiky a odfrkávání výfukové soustavy. Ryk pohonné jednotky umístěné za hlavami posádky umocněný vedením sání je něco vskutku návykového. Nejde přitom o žádné pubertální řádění, zvuk vlastně dokonale odráží vnější sportovní eleganci. Ano, alpinka střílí od výfuku častěji než některé hot-hatche, jednoduše ji však utlumíte normálním módem. Na výběr je jediné možné kombo, ve kterém se osmnáctistovka pojí se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou se spojkami v olejové lázni a pohonem zadních kol. V režimu Track lze kontrolu trakce utlumit, samostatným tlačítkem ji pak můžete zcela deaktivovat. A dvouspojka? Velmi milé překvapení. Byť se jednalo o zkrácenou zápůjčku (s autem jsme se seznamovali necelé dva dny), ani jednou jsem si nevšiml škubání, zdlouhavého přepočítávání či váhání nad správným kvaltem. Ve sportovním módu řadí logicky a bryskně. Pokud ale chcete, můžete vzít fungování do vlastních rukou. Manuální režim funguje dle očekávání a střídání kvaltů probíhá překvapivě hladce. Alpine A110 S No a pak je tu alpinka číslo dva, tedy auto v umravněném „normálním“ módu. Všestrannost vozu je dalším milým plusem. Když totiž nechcete vzbuzovat pozornost vytočeným motorem a hlučnější akustikou, vůz vám vyhoví a promění se v pohodového společníka. Převodovka řadí co možná nejdříve, motor nešílí a spotřeba klesá hlouběji pod deset litrů. Při delších dálničních přesunech bych normální režim vyloženě doporučil. Motor při 130 km/h točí 2800 otáček a ve sportu začne být jeho monotónní projev po pár kilometrech otravný. Jak jsem říkal, lehká noha stlačí apetit na hodnoty začínající devítkou, možná i osmičkou. Na takové jízdy jsem ale během společných čtyřiadvaceti hodin neměl čas. Svižnější okreskové přesuny si – v závislosti na vašem tempu – řeknou o 12 až 15 l/100 km. Ale znovu říkám, spotřebu jsem tentokrát sledoval spíše zběžně. Přesně podle očekávání Když se mě někdo zeptal, jak vlastně Alpine A110 S jezdí, odpověděl jsem jednoduše: přesně tak, jak jsem čekal. Sliby tvůrců o obratném, lehkonohém sporťáku nejsou jen marketingovými plky, tady je znát, že se někdo rozhodl stavět auto pro čirou radost z jízdy. Sporťáček má zavěšení kol pomocí dvojitých lichoběžníkových závěsů, tlumiče jsou pak teleskopické s vinutými pružinami. Vrcholová verze S se dále odlišuje pružinami o 50 procent tužšími, přeladěné jsou rovněž tlumiče, stejně jako tužší stabilizátory. Světlá výška se snížila o čtyři milimetry, tvůrci se chlubí rovněž poupravenou geometrií. Auto standardně obouvá osmnáctky, což by měl být ideální kompromis mezi komfortem a sportovní jízdou. Testovaný kus má pneu Michelin Pilot Sport s rozměrem 215/40 R18 vpředu a 245 R18 vzadu. O řádné zastavení se starají 320mm kotouče Brembo s oranžovými třmeny. Svezení je pak vyloženě zážitkem. A vůbec nemusíte vyrážet na závodní okruh. Alpine A110 S je jedno z těch aut, které vás dokáže pobavit i v nízkých rychlostech. Protože sedíte skoro na zemi a kolem sebe máte jen velmi málo hmoty, občas vám dokonce přijde, že jedete rychleji než ukazují digitální budíky. Podvozek není přehnaně tuhý, naopak se dokáže vypořádat i s drobnými nerovnostmi českých cest. Zároveň však precizně drží a minimálně v rámci okreskového dovádění netrpí nedotáčivostí. Řízení je strmé a o dění pod koly vám dává dostatečnou zpětnou vazbu. Auto si tak do zatáčky můžete poslat opravdu s maximální přesností. Ani k jízdě s vyšpulenou zádí se alpinka nenechá dlouho přemlouvat. Pokud ale chcete nastolit ostré tempo a pud sebezáchovy vám to dovolí, doporučuji režim Track a zcela deaktivovanou stabilizaci. Její omezení je sice k hrátkám benevolentnější, ale poměrně rychle vás utne klepnutím přes prsty. Alpine A110 S Zábavě za volantem pomáhají i kompaktní rozměry. Vůz se vejde všude a při rychlé jízdě jej nelovíte po celé šířce silnice s obavou, kdy se před vámi v protisměru vyrojí jiný motorista. Alpinka umí být svižná, ale je snadno čitelná a ovladatelná. Nevím, co by se muselo stát, aby předvedla nějakou záludnost. Ani si neumíte představit, jak rychle tohle krátké soužití s francouzským sporťáčkem uteklo.

Závěr Závěr Druhý den vracím klíčky a přemítám společné zážitky. Když jsem měl naposledy od aut velká očekávání, většinou jsem odcházel zklamaný. V případě A110 S je ale všechno jinak. To auto je přesně takové, jak jsem si jej během těch let čekání představoval. Sportovně elegantní, zábavné, hravé, rychlé… přesto stále použitelné pro běžné cestování ve dvou. A to i v nejnasupenější „eskové“ verzi. Základ stojí 1.490.000 Kč, má slabší motor a měkčí pružiny. Moc rád bych obě verze srovnal, třeba ještě přijde příležitost. Náš kousek totiž stojí alespoň 1.815.000 Kč (přes dva miliony vč. příplatků) a upřímně mě zajímá, zdali daná částka navíc odpovídá rozdílům. Nezbývá než poděkovat za příležitost. V době, kdy se všichni chystají na čistě elektrickou budoucnost, je charakterní 300koňová osmnáctistovka v kompaktním nizoučkém balíčku jako pohlazení po duši. Zatímco před lety byste ještě pár konkurentů napříč automobilkami našli, dnes už se alpinka může srovnávat snad jen s Porsche Cayman. Do toho se ale dnes pouštět nehodlám. Buďme rádi, že první produkt znovuzrozené značky stihnul dorazit do Česka. Ty další už totiž budou taky elektrické… Jak se u nich povede naplnit ono Compact, Lightweight, Agile? Sám jsem zvědav. Nejlevnější verze modelu 1.490.000 Kč (A110/185 kW) Základ s testovaným motorem 1.815.000 Kč (A110 S/221 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.815.000 Kč (A110 S/221 kW) Testovaný vůz s výbavou 2.048.000 Kč (A110 S/221 kW) Plusy „Jediné“ svého druhu

Komfortní pro běžné cestování…

…a jízdně zábavné během sportovního svezení

Charakterní motor

Základ za slušnou cenu, bohatá výbava Minusy Takřka žádné odkládací prostory

Některé detaily v kabině

