Znáte ojedinělé zrcadlové Mini? K výročí jej vytvořil sám David Bowie

David Bowie zůstává legendou hudební scény, díky udávání nových trendů prodal více než 100 milionů desek. Dokázal se neustále přetvářet od glamrockera 70. let let přes moderního romantika 80. let až po megapopovou hvězdu z 90. let. Po jeho smrti v roce 2016 byl časopisem Rolling Stone označen za „největší rockovou hvězdu všech dob“.

Nadání anglického multiinstrumentalisty navždy obohatilo kulturní scénu, nejenže si výtečně poradil s různými hudebními nástroji, výjimečný umělecký přesah se projevil v roce 1999 i v automobilismu, konkrétně na ikoně domácích silnic.

Kultovní Mini slavilo 40. výročí, když byli osloveni Paul Smith, Kate Moss a David Bowie, aby vytvořili vlastní verzi designu britského kompaktu. Moss začala černým podkladem pod vzoru pavoučí sítě, Smith zvolil velmi odvážné barvy vertikálních pruhů, jen Bowie neváhal tradičně překvapit. Radikální varianta obešla klasické lakování a vzorování, nezaměnitelné Mini nemělo vyčnívat z davu, ba naopak. Nenapodobitelný přístup hudebního génia spočíval ve zhotovení zrcadlového exteriéru za účelem splynutí vozu s okolím.

Zrcadlové Mini mělo být nedílnou součástí veškerého dění, sdělil Bowie ke svému originálu. Celé auto pokryl chromováním, odlesky se odráží od všech ploch kromě pneumatik a světlometů. Obraz prostředí na dveřích či blatníku Mini působí neotřele, působivý výsledek dotažený do detailu nikdo jiný u Mini neprovedl.

Zářící dárek při příležitosti 40. výročí automobilky nese označení „The Emperors Clothes“ (Císařovy šaty) podle námětu slavné pohádky Hanse Christiana Andersena, ve které se posedlý vládce nechá přesvědčit o nejlepším ošacení, přitom je ve skutečnosti nahý. Karoserie Mini také není vidět v odlesku nejbližšího prostředí.

Dokončené dílo bylo poprvé k vidění v Kensingtonu na ploše londýnského muzea designu. Bowie se zúčastnil premiéry a na otázky novinářů odpovídal velmi stručně. Při dotazu na způsob zapojení do projektu odpověděl, že byl prostě požádán a jako důvod tak dlouhé výdrže fenoménu Mini označil parkování, čímž narážel na malé rozměry vozu dobře padnoucího do londýnských uliček. Očividně neměl potřebu rozsáhlých monologů, na druhou stranu reagoval pohotově s drobným smyslem pro humor.

Současné výstavní místo zrcadlového Mini od Davida Bowieho se nachází ve výloze hotelu Hard Rock nedaleko Hyde Parku. Vzpomínka na talentovaného hudebníka je vidět z ulice, když zrovna není součástí jiné expozice.