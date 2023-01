Znáte Škodu 100 Georgina GTR? Podomácku postavená placka je nejnižším autem v ČR

Škoda 100 Georgina GTR je pevně spjata s nadšencem jménem George Negru, který ještě zcela normální „stovku“ koupil od kamaráda v roce 1980. Postupně ji drobně upravoval, zlom ale přišel o 23 let později. Tehdy ho napadlo, že ze škodovky udělá auto, s nímž by se mohl zúčastnit amatérských závodů. Nejprve si vyzkoušel závody do vrchu, později přidal také sprinty na čtvrt míle. Škodu snížil o 110 mm, zaměřil se také na redukci hmotnosti a provedl i další úpravy. Tak se zrodila první Georgina, závoďák vážící 595 kg.

A svůj stroj samozřejmě různě ladil, modifikoval a vylepšoval. Do sedanu se tak například nastěhoval motor z favorita, snižoval se podvozek, zahlazovala karoserie, přibyly aerodynamické prvky a pozornost věnoval i chlazení. Auto také porůznu měnilo vzhled.

Po několika letech se George rozhodl pro další změnu, tentokrát radikální. Škodovka se sice od sériové verze už tak výrazně lišila, majiteli to však nestačilo. Řekl si, že si na jejím technickém základě postaví aerodynamickou placku. Do práce se pustil v roce 2012.

Negru upravil podvozek a podlahu ze „stovky“, nápravy pocházejí ze „stodvacítky“ a motor z favorita doplnily karburátory z motorky Kawasaki. Hlavní důvod, proč je Georgina GTR nepřehlédnutelná, ale představuje nová karoserie. Je z hliníku a Negru si ji vyrobil podle vlastního návrhu sám. Inspiroval se přitom také legendárním československým vozidlem GIOM 1. V roce 2019 bylo hotovo.

A protože se nejvyšší bod karoserie nachází ve výšce pouhých 722 mm od země, dostalo se vozidlo dokonce do české knihy rekordů Agentury Dobrý den jako „nejnižší zavodní speciál s uzavřenou karoserií“ v České republice.

Když George auto stavěl, dal si za cíl, že se na čtvrtmíli dostane pod 13 sekund, povedlo se mu to hned v srpnu roku 2019. Pak se ale pustil do dalšího dobrodružství a svůj výtvor osadil novým, ostřejším motorem, který si nechal na zakázku postavit. Jenže nová pohonná jednotka nevydržela hned první jízdní zkoušku. „Od té doby s vozem bojuji a Georgina poslední tři roky jen stojí. Konečně se mi ale povedlo sehnat potřebné díly a brzy budeme nový motor skládat dohromady,“ těší se Negru.

O pohon se postará vzadu uložený šestnáctiventilový čtyřválec o objemu 1,6 litru. Blok pochází z fabie, klika z Volkswagenu Golf a hlava z VW Polo. Výkon by měl dosahovat zhruba 200 koní, točivý moment pak 200 Nm. Motor doplní pětistupňová manuální převodovka ze Škody 130 - Hewland bez synchronů. Auto váží 495 kg, ale kvůli technickým předpisům závodů na čtvrt míle musí vážit 560 kg, Negru tedy přidává závaží.

George už v hlavě nosí nové cíle. „Rád bych dal čtvrtmíli pod 12 sekund, snad i k 11vteřinové hranici bych se mohl přiblížit,“ říká. „A co se dalších úprav týče, asi udělám jiné čelo, aby se motor lépe chladil. Uvažoval jsem také, že bych karoserii udělal ještě nižší, ale pak už bych se dovnitř nevešel s helmou na hlavě,“ dodává.

Už nyní v kabině musí prakticky ležet. „Což je nevýhoda při závodech do vrchu, z auta hodně špatně vidím. Takže zatímco všichni ostatní hledají optimální stopu, já jsem rád, když najdu správný směr,“ směje se majitel unikátně placaté „škodovky“.