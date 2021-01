Znovuobnovil výrobu původní československé autodráhy: Je to motoristická líheň!

Podnikatel Miroslav Kotík se narodil ve stejném roce, kdy se autodráha začala vyrábět, a jako kluk si s ní taky hrál. A když hrozil úplný zánik výroby kultovní československé autodráhy, vyráběné kdysi pod označeními Ites, Gonio, Europa Cup či Autodráha 90, investoval do ní z nostalgie peníze a energii.

Majitel úspěšné společnosti na výrobu stolních her na rovinu říká, že autodráha je pro něj zatím ztrátová.

Nadšení pro věc z něj ale srší. A když nám popisuje detaily výroby, sálá z něj klukovská vášeň. Věří v návrat obliby legendární technické hračky. Stejně tak jako oživil postavičku igráčka a další zapomenuté hry, které dnes můžeme pořídit v obchodech.

Zajímá dnes ještě někoho autodráha?

Řada domácností ji má ještě doma, od konce šedesátých let si s ní hrál skoro každý. My nabízíme šanci ji za pár stokorun znovu zprovoznit nebo rozšířit pomocí nových ovladačů či moderního trafa. Nedávno jsme představili regulovatelný zdroj, což je podle mě jedna z nejlepších inovací. Umožňuje zapojení dětí bez toho, aby jim autíčko neustále vylétávalo z dráhy jako dřív. Mimochodem víte, která součástka přinesla do autodráhy doslova revoluci?

Mantinely, umožňující projet zatáčku smykem a nevyletět?

Křižovatka, kde se mohou autíčka nabourat. To všechny kluky baví nejvíc. Snaží se tam potkat a křičí: „Sundej mě!“

A nerozbijí autíčka?

Naše jsou tak odolná, že i po letech používání vypadají pořád jako nová. Maximálně se ulámou zrcátka, která nabízíme za pár korun jako náhradní díl. Dokoupíte je a roky zase můžete jezdit. Je to vyzkoušeno. V tom se odlišujeme od konkurenčních výrobků. Byl jsem vychovaný věci opravovat, u nás doma se nikdy nic nevyhazovalo. Proti světovým značkám tak můžeme nabídnout kompletní náhradní součástky včetně drobností, jako jsou kartáčky nebo pastorky na motůrky autíček.

Svět motorů 03/2021

Co vás vedlo k obnově výroby autodrah?

Roky podnikám v hračkářském průmyslu, má společnost Efko v Novém Veselí vyrábí stolní hry. Před deseti lety jsem koupil výrobu igráčka, který by jinak skončil. Dnes je to životaschopný produkt, který už na sebe vydělá. Předchozí majitel společnosti, která autodráhy Faro vyráběla, se na mě obrátil s možností spolupráce. Že posadí igráčka do formule a spojíme tak naše značky. Líbilo se mi to, jenže realizace se roky zpožďovala. Nakonec jsem loni odkoupil majoritní část společnosti FARO-factory s tím, že se firmu pokusím dostat znovu na výsluní.

Jak je složité vyrábět dnes autodráhu z konce 60. let?

Převzali jsme původní výrobní formy, lisy na výrobu kolejniček a další strojní vybavení. Bohužel se také hodně ztratilo, protože kdysi byla výroba rozložena mezi víc dodavatelů a dnes už nikdo neví, kde některé formy skončily. Téměř k žádným neexistuje ani výrobní dokumentace. Jsme manufaktura, každý díl někdo vezme fyzicky do ruky. Některé si necháváme dělat jinde, protože by se nám to nevyplatilo. Prodáme stovky kusů ročně, velký podnik vyrobí naši roční zásobu na sklad jen za jedinou směnu. Ale řadu dalších věcí jsme se museli naučit svépomocí, protože by produkce tak malých sérií nebyla pro velké podniky rentabilní. Takže tady například z plastu lisujeme vlastní konektory zdrojů a spoustu jiných dílů si vyrábíme sami.

Igráček už ve formuli jezdí, co chystáte nového?

Uvedli jsme digitální počítadlo kol a postupně bychom chtěli vrátit do výroby i některá stará autíčka, nejdřív formule. Máme třeba formy na porsche, u něhož kdysi byly plechové podvozky. To je dnes nereálné. Takže musíme vymyslet, jak je napasovat na současný plastový podvozek, který je v základní části stejný pro favority i formule. Chystáme i nová auta. Je to ale o velkých investicích, a tak musíme každý takový krok dobře zvážit.

Na stole máte prototypy formanu nebo favoritu sedan, budete je vyrábět?

Nápadů máme hodně, ale jedna forma běžně vyjde na dvě stě tisíc korun i více. A na nové auto vám jedna forma většinou nestačí. Za kolik bychom museli autíčka prodávat, aby se vyplatila? Zatím děláme menší limitované série, například Favorit Pick-up se prodal prakticky ještě dřív, než jsem ho dal na e-shop.

Co potřebují dokoupit čtenáři, kteří mají doma starou autodráhu?

Přípojný napájecí díl, nové ovladače a zdroj. Nevadí ani fakt, že mají starší autodráhu s roztečí drážek 74 mm místo pozdějších 90 mm. V nabídce máme i přechodový díl. Všechno najdou na našem e-shopu autodraha-faro.cz, kde je uveden i kontaktní e-mail a telefon.

Jak to začalo?

V jihočeských Trhových Svinech se od roku 1905 vyráběly mechanické hračky, například známá autíčka na kabel. A od roku 1968 také autodráhy. Nejprve s roztečí 74 mm a šedou barvou panelů, až později černé a se současnou roztečí 90 mm – název se změnil na Autodráha 90 a takto se produkovala do roku 1994. V letech 1970 až 1989 vznikla řada pěkných závodních autíček jako Ford GT 40, McLaren nebo Porsche 917. Po revoluci zájem upadal, až se produkce v roce 2000 zastavila. V roce 2003 obnovila výrobu společnost Model s uvedením nového autíčka: Škoda Favorit v měřítku 1:28. Vyrábí se dodnes a je velmi úspěšný. Existenční problémy však vedly k pozastavení výroby, než vstoupil do společnosti majitel firmy Efko Miroslav Kotík a produkci znovu obnovil.

Víte, že…

… v České republice je autodráhový sport velmi populární a máme mistry světa? Jezdí se třeba jako vytrvalostní závod.

… současná autodráha už nemá původní, hrubý povrch? Není potřeba, dnešní autíčka jsou totiž vybavena magnety pro lepší přítlak a jejich pneumatiky na hladké vozovce lépe drží.