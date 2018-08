Abarth 124 GT4 je prototyp závoďáku s motorem výkonu 380 koní: Odkud pochází?

Novodobý Fiat 124 Spider skvěle navázal na slavného předchůdce z 60. až 80. let. Jeho výroba probíhala u Pininfariny až do roku 1985, a to především z důvodu amerického trhu, který si tento vůz doslova zamiloval.

Současný nástupce se vyrábí od roku 2015 a je poháněn motorem 1.4 Multiair. Kupodivu, sportovní verze Abarth je po motorové stránce výkonnější jen o málo. Nabízí výkon 125 kW, kdežto výchozí verze 103 kW. Už brzy však vůz nabídne vyšší výkon, a to jeho závodní varianta.

Zatím jej testují

Připravovaný závodní vůz na bázi vozu Abarth 124 Spider byl zachycen při testování na okruhu v italské Monze. Z dostupných fotografií je zřejmé osazení karoserie hardtopem a dále je jasně vidět použití rozměrného křídla na víku zavazadelníku. Toto sériový Abarth 124 Spider rozhodně nemá… Jiné detaily ale viditelné moc nejsou, také z důvodu maskování.

Auto každopádně vypadá výrazně širší než běžný produkční model, což dle dostupných informací skutečně je. Vylepšit aerodynamiku a tedy i jízdní stabilitu při vysokých rychlostech pomáhá mimo jiné také difuzor.

Motor z Milána

Z toho mála, co je zatím o novém závodním Abartu 124 známé, můžeme uvést jeho motor. Tím není vyšlechtěná verze standardní 1.4 Multiair, ale o něco větší přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,75 litru. Jedná se o motor, který v sérii pohání Alfu Romeo 4C a znají jej i uživatelé Giulietty Quadrifoglio Verde či dnes již nevyráběné 159 1750 TBi. Samozřejmě motor prodělal četné úpravy, neboť v sériové verzi, konkrétně ve 4C nabízí výkon 240 koní neboli 177 kW. Tady je koní údajně 380 (279 kW).

Kdy se ale závodního Abarthu 124 GT4 dočkáme na závodních tratích? Dle informací zahraničních médií, zaměřených na motoristický sport by to mělo být na jaře příštího roku. Konkrétně v italském závodě třídy GT. Jak si vůz povede v porovnání s konkurenčními stroji, například Ferrari či AMG GT, jejichž motory mají více válců, se teprve uvidí.