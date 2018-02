Alfa Romeo 4C Abarth: Vize nástupce 8C Competizione. Jako čtyřválec a hybrid?

Nádherná Alfa Romeo 8C Competizione se představila v září 2003 na IAA coby studie, otevřený Spider měl premiéru takřka o dva roky později v Pebble Beach. Tým designérů firemního Centro Stile vedl Wolfgang Egger. Kusová produkce kupé probíhala v letech 2007-2008, další tři léta vznikal sexy roadster. Obě karosářské varianty poháněné vidlicovými osmiválci Ferrari F136 YC 4,7 l se rodily pouze v limitovaných pětisetkusových sériích. Z 8C vycházela i moderní Disco Volante, poprvé prezentovaná v Ženevě 2012.

Nad možným následníkem se zamýšlí designér Khashayar Jenabi, který působí ve vlasti Alfy Romeo, v Itálii, pracuje v Turíně. I když se samozřejmě už podle jména o Itala nejedná. Důležitější je ovšem jeho práce. Spojil jména automobilky s křížem a hadem a Abarthu. Je tohle vlastně ideový nástupce spíše menší současné 4C, když se tak jmenuje, nebo právě jejího staršího retro sourozence? Bere si něco z obou. Hlavně vypadá jako skutečné superauto, což malá kupé a spidery s oturbenými čtyřválci 1,75 l nejsou, i když si tyto vozy vysloužily víceméně nadšené recenze a reakce od odborníků i laiků.

Jenabi však vzal za základ opravdu 4C a překreslil ji. Čtyři válce stačí? Downsizing by asi vyhrál, je třeba respektovat moderní trendy, nicméně o pravděpodobnou techniku pod kabátkem tu nejde. Následně z ní udělal takřka okruhový speciál se zajímavou dvojicí přídavných přítlačných křídel na zádi. Tam se nechal inspirovat moderní Giulii , zatímcoje podobný Bugatti Chiron , jen ne tak hranatý. Nechybí mu typický štít značky z Arese, pravda, poněkud ostřejší, ale co to logo? Nakonec nese emblém štíra, jenže s žádnou ze současných turínskýchnemá nic společného. Stylista experimentoval se žraločími přívody vzduchu, spoilery i difuzory. Hybridní verze s dvojicí elektromotorů v kolech dostala modrý kryt výfukového potrubí.

Fanoušci by si takový vůz určitě přáli. Alfa Romeo se však v současnosti soustředí na Giulii a Stelvio , které ji mají dostat ze svrabu. Získaly několik ocenění, ale odbyt zůstává za očekáváním. 4C bude pravděpodobně nahrazena ještě letos a postaví se Porsche 718 Boxster Cayman série 982.

