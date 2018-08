S Audi Q8 v Česku: SUV kupé na výmolech. A přijela i A6

Na začátku roku A8, potom zrovna dnes otestovaná A7 Sportback, v říjnu ještě přijde A1 Sportback, pak Q3 a nakonec bonbonek e-tron. Audi má letos opravdu nabito.

A protože v Česku tvoří víc než padesát procent prodejů značky modely SUV a vůbec nejprodávanější je u nás Q7, na novou Q8 se importér velmi těší. Já se těšil taky a tak jsem ji v okolí Velkého Újezdu vzal na projížďku jako první.

Samojediná, krásná, pohodlná…

Vybrat jsme si mohli maximálně tak barvu, k dispozici je zatím jediná verze, označená po novu a bez jakékoliv logiky 50 TDI. Později ještě přijde entry model 45 TDI. No… Takže, v obou případech jde o šestiválcové třílitrové nafťáky, silnější padesátka poskytuje 210 kW, u slabší pětačtyřicítky by to mělo být 170 kW. A pokud jste se do velice atraktivních křivek Q8 zakoukali podobně jako já, připravte si 1.945.900 Kč. Za padesátku samozřejmě, 45 TDI ještě českou cenu nemá.

Design je opravdu krásný, dost agresivní a i když Audi neustále mluví o SUV kupé, já vidím „jenom“ SUV s výrazně sportovním stylem. Jediné, co by mohlo na kupé odkazovat, jsou bezrámové boční dveře. Parádní věc. Asi se mi víc líbily decentnější tmavší odstíny než „plakátová“ zlatá, ta mi přišla trochu lacinější. A kola na testovaných Q8 byla prosím dvaadvacetipalcová, kdybyste chtěli něco vědět. A singleframe maska je poprvé oktagonová, jak nám řekli na tiskovce. Oktagon-gril je to! Že ale Q8 vypadá opravdu skvěle, to bych pochopil i bez marketingových vysvětlivek.

Interiér jsem poznal hned, tohle je plus minus A8, se všemi těmi dotykovými displeji. Začínám si zvykat, a jak jsem napsal už v testu A8, ovládání je naprosto intuitivní. A sice nechápu, jak to u Audi udělali, ale ani ty stopy po prstech moc nezůstávají. A i dozadu jsem se posadil, že prý je v tomto SUV kupé víc místa na hlavu než v jiných SUV kupé… Ano, souhlasím, na hlavu jsem měl mezeru i s panoramatickou střechou, před koleny naprostá spokojenost. Ale ne že bych se chtěl pořád hádat, s tím SUV kupé ovšem nějak nevím. Je sice kratší, nižší a širší než autobus Q7, ale až někdo objevíte nějakou linku připomínající SUV, dejte mi prosím vědět.

Rozměry Audi Q8 vs.Q7 Q8 Q7 Délka (mm) 4986 5052 Šířka (mm) 1995 1968 Výška (mm) 1705 1741 Rozvor (mm) 2995 2995 Zavazadlový prostor (l) 605 770

V okolí golfového hřiště Albatross nemají zrovna hezké cesty, což ve spojení se zmíněnými dvaadvacetipalcovými koly znamenalo… Vůbec nic. Na hrubším asfaltu jsme sice s Honzou Mičkou, který vedl Q8 pevnou a odhodlanou rukou jako první, zaslechli trochu hučení od odvalujících se obřích gumových válců, na nerovnostech však rány ne a ne přijít. Vyrazili jsme tedy s kusem vybaveným příplatkovým vzruchovým podvozkem, ale i tak jsme byli oba schopnostmi odpružení velmi překvapeni.

Vznětová padesátka TDI s výkonem 210 kW je pro Q8 dostatečnou pohonnou jednotkou, pokud by se však Audi rozhodlo implementovat božský osmiválec z SQ7, určitě by nejeden zákazník zatleskal. Padesátce nemůžete vytknout vůbec nic, jede slušně, moc za to nechce, odhlučněná je solidně… Ale když na parkoviště přijede něco takového jako Q8, s těmi gigantickými dvaadvacetipalcovými koly a extrovertním designem, majitel by možná na případný dotaz odpověděl něco jiného než „šestiválec, nafta, 286 koní…“

Chvilku jsem přemýšlel, že bych se po čase zase vsadil. Že se do konce roku stane Q8 nejprodávanější audinou českého trhu… Ale ještě je tady úplně nová A6, s níž budu jezdit za chvíli. A i když vím, že v současnosti je nejprodávanější Q7, nevím, jestli bych nakonec nevsadil na konzervativnější sedan/kombík vyšší střední třídy. Úspěšná ale Q8 bude, to bezesporu. Kromě toho, že vypadá naprosto úžasně, je to i vynikající auto. A taky praktické. Prostor na zadních sedačkách jsem už zmínil, špatný rozhodně není ani základní objem kufru 605 litrů. Někoho by mohla přibrzdit aktuálně velice omezená nabídka motorů (omezenější už vlastně ani být nemůže), to je však asi jediná věc, kterou bych nové Q8 vytkl.

A byl tu i kombík!

Avant jsme si sice mohli na Albatrossu zatím jenom staticky prohlédnout, ani českou cenu ještě nemá, sedany však v okolí jednoho z nejkrásnějších českých hřišť jezdily. A my s pohublým Honzou znovu vyrazili v padesátce TDI, tentokrát ale třílitrový vznětový šestiválec pracoval v A6. Dojmy z přístrojové desky se v zásadě shodují, v Audi teď budeme holt dotykovat. A v budoucnu čím dál víc mluvit. Hlasovému ovládání patří podle Audi budoucnost. S Honzou se tedy vydáváme na totožnou dvacetikilometrovou trasu, tentokrát jsem za volantem začal já. A stačilo pár zatáček a my si najednou říkali, že ta silnice nejenom rozbitě vypadá, ale že rozbitá opravdu je. Tam, kde jsme se s Q8 ladně a neslyšně přenášeli, dala A6 občas docela ránu. Ale – trasa to byla opravdu krátká, díry dost nevybíravé a ani A6 neměla žádné vysokoprofilové papuče, ale pořádné dvacítky. Možná jsem od vzduchového podvozku čekal o něco víc, zvlášť po zkušenosti s úžasnou Q8, zatím bych však nad vzduchem nelámal hůl. Uvidíme, co A6 ukáže při klasickém týdenním testu.

A ještě jeden rozdíl jsme s Honzou zaznamenali. I přesto, že jsme v obou případech vyrazili v komfortním nastavení, reagovala Q8 na přidání plynu živěji a s případným podřazením převodovka neváhala. V A6 jsme na plynu docela dlouho čekali, než se převodovka rozhodla, že bude nakonec fakt lepší podřadit.

Kromě vzduchového odpružení můžete mít A6 ještě s adaptivními tlumiči, sníženým sportovním podvozkem a základní klasikou s vinutými pružinami a standardními tlumiči. Osmou generaci A6 (historie začala s modelem 100 v roce 1968) zatím koupíte jen ve verzích 45 TDI a 50 TDI, ceny začínají na 1.545.900 Kč za šestiválec 45 TDI s výkonem 170 kW, padesátka s 210 kW je dražší o pětaosmdesát tisíc. Ještě letos se můžete těšit na základní čtyřválec 40 TDI, který přijde na 1.399.900 Kč. Na kombík Avant musíte přidat 67.000 Kč, benzinový šestiválec 55 TFSI bude k dispozici až příští rok.

Audi A6 - mezigenerační srovnání rozměrů Generace C8 (2018) C7 (2011-2018) Délka [mm] 4939 4933 Šířka [mm] 1886 1874 Výška [mm] 1457 1455 Rozvor [mm] 2924 2912 Rozchod vpředu [mm] 1630 1631 Rozchod vzadu [mm] 1617 1596

Největší nedostatek testovaného kusu jsem už zmínil (horší tlumení nerovností), podobně jako u Q8 by mohla vadit možná ještě omezená nabídka motorů, velmi silnou stránkou je naopak luxusní interiér, který se hodně blíží vrcholné A8. Vnější design s ostřejšími liniemi je nepochybně atraktivnější než u největšího sedanu značky, alespoň u našeho vozu se samonatáčecími zadními koly byla vynikající rovněž ovladatelnost. A pokud byste přemýšleli, která z dvojice „policejních“ bradavic v masce chladiče patří laseru, je to ta s ostřikovačem. Aby měl laser neustále nerušený rozhled. To jenom pro zajímavost.