Audi R8 LMS GT3 v Paříži nabízí ochutnávku modernizovaného R8

Audi R8 LMS , jehož základem je aktuální druhá generace supersportu R8 , zamířilo na závodní okruhy v roce 2015 a stále patří ke špičce v národních i mezinárodních šampionátech včetně FIA GT World Cup a Intercontinental GT Challenge.

Audi ovšem neusíná na vavřínech na pro rok 2019 úspěšný závodní derivát modelu R8 důkladně přepracovalo. Karoserie vozu se dočkala úprav zaměřených na zlepšení aerodynamických vlastností ve vysokých rychlostech a zároveň i chlazení motoru i brzd.

V případě předních partií a to především v oblasti masky lze sledovat změny, které se mohou promítnout i do designu sériového modelu Audi R8, u nějž se očekává, že bude v modernizované podobě odhaleno do konce letošního roku, i když samotná automobilka se k tomu prozatím nevyjadřuje.

Vedle aerodynamiky prošla důkladnou úpravou i bezpečnosti, která překonává standardy stanovené FIA pro vozy kategorie GT3 a je na úrovni závodních speciálů třídy LMP. V interiéru je samozřejmě standardem robustní ochranná klec a bezpečnostní sedadlo Audi Protection Seat PS 3.

Srdcem Audi R8 LMS GT3 je i nadále atmosférický vidlicový desetiválce o objemu 5,2 l, který v souvislosti s pravidly pro danou třídu disponuje nejvyšším výkonem 430 kW (585 k) a točivým momentem přes 550 N.m. Tyto hodnoty míří na zadní kola prostřednictvím přepracované šestistupňové převodovky se spojkou a diferenciálem. Cílem bylo zvýšení výkonnosti a zároveň i spolehlivosti vozu při náročných vytrvalostních závodech.

Audi R8 LMS GT3 v nové podobě bude zákazníkům dodávano od listopadu letošního roku a jeho cena je stanovena na 398.000 eur bez DPH (zhruba 10.310.000 Kč). Vedle kompletního vozu bude k dispozici i paket, který umožní modernizaci starších vozů, který má cenu stanovenu na 28.000 eur bez DPH (kolem 725.000 Kč).