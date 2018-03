Ženeva 2018: Na Peugeotu mají obřího lva. A taky hezké auto

Nejdřív si samozřejmě všimnete obřího lva, který stánek Peugeotu asi nejspíš hlídá. U sochy se návštěvníci fotí pomalu víc než u vystavených aut. Když se ale přesuneme od této zvláštní dekorace, narazíme hned vedle jeho pravého zadního běhu na novou 508 . A tady se designérům Peugeotu po dlouhé době opravdu zadařilo, nízká silueta a vlastně docela jednoduché tvary vypadají skvěle, zvlášť v perleťové bílé metalíze. Záď s pásem svítilen rovněž působí velmi sportovně, ostatně jako celé auto.

To se trošku negativně projevuje na zadních sedačkách. Nebo trošku… Spíš dost. Na kolena je místa ještě jakžtakž, chodidla jsem však pod přední sedák skoro nenacpal, do hlavy jsem se praštil už při nastupování, což byl od peugeotu asi takový pozdrav. Abychom se seznámili. Hlava a čalounění stropu totiž budou muset být kamarádi na život a na smrt, úplně stačí mých docela konfekčních 181 cm a budete sedět shrbení.

Praktickou stránku věci zachraňuje vstup do zavazadlového prostoru, pětsetosmička se nám totiž změnila na liftback. V základu nabídne 487 litrů.

Jestli vám stylové ladění novinky střední třídy vadí a potřebujete něco pro rodinku, stačí se přesunout k levému zadnímu běhu, vedle něhož se nachází nový rifter . Nic vám to neříká? To zase někde zasedly chytré marketingové hlavy a vymyslely nové jméno pro osvědčeného a zavedeného partnera. Takže, nový partner, jedno z nejpraktičtějších aut, se nyní nazývá rifter. Jde o trojče (do rodinky patří ještě Citroën Berlingo Opel Combo ) a i když v interiéru užitkový původ neskrývá, vadit vám to určitě nebude. To mě spíš zaskočilo, že když jsem si nastavil přední sedačku na sebe, tu zadní jsem nesklopil. A s řidičem musel šoupnout kousek dopředu. Zadní sedačky jsou pak velkoprostorově maličké, hodně úsporné, aby se s nimi dalo snadno manipulovat. Pohodlné však budou jenom pro děti.

Prodej by měl odstartovat v září, a kdyby se Peugeot rozhodl vyrábět i koncept Rifter 4x4 , měl bych nové vysněné dovolenkové auto!