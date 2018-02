Peugeot Rifter: Nový partner pro život?  

Světovou premiéru si novinka peugeotu odbude na blížícím se autosalonu v Ženevě. Proč peugeot nahradil tradiční jméno novým, zůstává střeženým marketingovým tajemstvím. S Peugeotem Partner se přitom setkáváme již od druhé poloviny 90. let a rozhodně nemáme pocit, že by se bez ohledu na generaci jednalo o nějaký propadák jak z pohledu obchodního, tak i reputace u zákazníků.

Co bude jinak

Vzhledem k tomu, že technický základ sdílí rifter s novým berlingem a combem, je jasné, že technika těchto vozidel se napříč jednotlivými značkami skupiny PSA může lišit pouze minimálně. Přesto se Francouzi snažili, aby byl zástupce peugeotu vnímán zákazníky jako jiné auto, než je Citroën Berlingo nebo Opel Combo . K tomu má pomoci samozřejmě vzhled vozu. Ten respektuje současnou návrhářskou školu značky Peugeot, takže přední část se nápadně podobá té u 3008 či 5008. Základní tvary karoserie jsou ovšem se zmíněnými modely identické, což je ale očekávané.

Mnohem více odlišností naleznete v kabině. I tady peugeot uplatnil svůj směr známý jako i-Cockpit. Palubní deska Rifteru tak vypadá na pohled atraktivně zejména s ohledem na poměry vozů této třídy. Problém je, že zejména větším postavám nemusí vyhovovat koncept s velice malým volantem šišatého tvaru, kdy na přístrojový štít řidič nekouká skrz něj, ale přes něj. Mohutná středová konzola je sice na pohled zajímavá, ovšem přirozeně jejím použitím vůz trochu ztrácí na prostornosti v příčném směru vpředu. A to je škoda, protože osobní verze lehkých užitkových aut by měly být zejména prostorné. Dnešní svět má ovšem rád tvarovou originalitu, už i proto, že je to často to jediné, čím se mohou produkty (a tím nemyslíme jen auta) od sebe navzájem lišit. Pokud to berete takto, zaslouží Rifter uznání právě za originalitu kabiny. Peugeot uvádí, že dosud se podařilo prodat po celém světě více než 4 miliony aut s kabinou i-Cockpit. V interiéru se dále objeví 8palcová dotyková obrazovka rozhraní.

Z obrázků interiéru je navíc zřejmé, že ovládání topení a klimatizace, která bude v nejvyšší verzi dvouzonová, zůstane „postaru“ samostatnými ovladači, včetně displeje, ukazujícího nastavení teploty, směru proudění vzduchu a rychlosti ventilátoru. Toto chválíme.

Pro pět i sedm

Nový peugeot bude výrobce nabízet ve dvou variantách, lišících se délkou karoserie. Prodloužená verze je delší o 350 mm a měří 4750 mm, kratší 4400 mm. Obě verze karoserie se budou samozřejmě lišit také délkou rozvoru náprav, což velmi dobře umožňuje modulární platforma EMP II, na níž rifter stojí. Auto dále nabídne buď klasické pětimístné uspořádání, nebo sedmimístné. Druhé jmenované bude vyhrazeno pravděpodobně pouze pro prodlouženou variantu karoserie, jistě coby alternativa k pětimístnému uspořádání. Kratší verze bude nabízena jen s pěti místy. Sedadla druhé řady budou rozdělena na tři samostatná. Každé z nich je možné zaklopit do podlahy, čemuž peugeot říká „Magic Flat“.

Vrcholem řady Rifter má být verze GT Line. Ta přinese zvenku odlišná 17palcová lehká kola „Aoraki“ a dále černě lakované doplňky karoserie. V černé bude maska chladiče, kryty vnějších zpětných zrcátek či střešní ližiny lidově nazývané hagusy. V kabině nebude chybět třeba kožený volant či palubní deska vyvedená v atraktivním kaštanově hnědém odstínu.

Nabídne i „čtyřkolku“

Pod kapotou nového rifteru bude na výběr ze zážehového přeplňovaného tříválce 1.2 PureTech se stop start systémem. Výkonnější verze se může pochlubit výkonem 96 kW, alternativně od roku 2019 také novou osmistupňovou samočinnou převodovku EAT8. Jak je vidět z dostupných obrázků, volič konstruktéři vyřešili jako elektronický s otočným ovladačem na středovém panelu. Slabší verze s 81 kW bude spojena s pětistupňovou manuální skříní. Výkonnější verze s 96 kW dostane sériově benzinový částicový filtr.

Nabídka vznětových motorů zahrne agregát BlueHDi ve třech výkonových verzích. A sice s 55 kW, 75 kW a 96 kW. Pouze nejvýkonnější verze dostane šestistupňový manuál, navíc alternativně také osmistupňovou samočinnou převodovku EAT8. Zbylé varianty se musejí spokojit pětistupňovým manuálem. Standardně se počítá u všech verzí se systémem SCR.

Peugeot Rifter byl již homologován podle nové metodiky měření spotřeby paliva WLTC. Všechny agregáty také splňují nejpřísnější emisní normu Euro 6c. Z pohledu techniky je zajímavé nejen použití rozhraní ovládání pohonu Grip Control, ovšem to není vše. Na přání bude možné vůz vybavit pohonem všech kol, který bude dodávat známý francouzský specialista Dangel. Na světové trhy se nový rifter dostane v září tohoto roku. Výroba vozu bude v Portugalsku, konkrétně ve Vigu a Mangualde.