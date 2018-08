BMW M8 mohl být vrcholným modelem značky: Co měl společné s McLarenem F1?

Na podzim 1989 BMW představilo nástupce 13 let vyráběné řady 6 E24. Jelikož byla novinka výrazně větší a luxusnější, dostala označení řada 8. Druhým důvodem bylo to, že zatímco řada 6 vycházela po mechanické stránce z BMW řady 5 (E12, později pak z E28), dostala nová osmička z části komponenty z někdejší druhé generace řady 7 (E32). O nějakém sdílení platformy se sedmičkou však nemůže být řeč. Třeba přední část mají tato auta zcela odlišnou, a to nemluvíme o úplně jiné zadní nápravě či elektronické výstroji. Jako první přineslo toto BMW multiplexní elektrickou síť a také prapředka datových sběrnic, tady nazývaný i-Bus.

Do roku 1992 tvořil řadu 8 pouze jediný model 850i, poháněný prvním německým poválečným dvanáctiválcem, vyvíjeným od konce 70. let a poprvé představený právě v řadě 7 E32 v roce 1986. V roce 1992 se nabídka rozšířila o dva nové modely - typ 850i se přejmenoval na 850 Ci, nabídku dále doplnil menší osmiválec 840 Ci a vrcholem se stal typ 850 CSi. Jenže mohlo být všechno jinak…

O dva roky dříve

V letech 1992 až 1996 (doprodej ale probíhal ještě začátkem roku 1997) tak vrchol automobilky BMW představoval model 850 CSi. Jeho dvanáctiválec označený S70B56 jasně ukazuje, že v jeho vývoji mělo prsty sportovní oddělení BMW Motorsport. Přesto se 850 CSi nikdy nenazývala M8. Po technické stránce vycházel agregát S70B56 z původního dvanáctiválce M70B50. Objem zvětšili na 5,6 litru a motor podrobili některým změnám. Výsledkem se stal výkon 280 kW namísto 220 kW u původního pětilitru. Podvozek 850 CSi přinesl aktivní řízení všech kol AHK a standardem se stala výhradně nabízená manuální šestistupňová převodovka.

Když opomeneme zvětšení objemu motoru, tak jiné zásadní technické změny se na dvanáctiválci neudály. I S70B56 tak používá relativně jednoduchou mechaniku s rozvodem OHC a tedy jedním vačkovým hřídelem v každé z obou hlav, který ovládá nezbytné dva ventily na válec. Pohon vaček zajišťuje jednořadý řetěz. V době, kdy měl kdejaký japonský kompakt motor DOHC 16V nebo alespoň OHC 16, se uvedená technika BMW V12 v 850 CSi mohla jevit skoro zpátečnická. Jenže teorie je jedna věc a skutečnost jiná, ale o tom někdy příště…

Dva roky před prezentací 850 CSi postavilo BMW model M8. Technicky vycházel z modelu 850i, ovšem změn na něm bylo docela dost, a to i po vizuální stránce. Auto dostalo jiný přední nárazník, kapotu motoru a výrazně vytažené zadní blatníky s otvorem pro vstup vzduchu, vyrobené stejně jako dveře z kompozitních materiálů. Okna v bočních dveřích byla vyrobena z plexiskla, navíc se stahovala pouze jejich část jako například u Subaru SVX. Tady BMW jasně sledovalo dosažení co možná nejpříznivější hmotnosti. BMW řady 8 E31 je i v dnešních měřítkách, kdy jsou auta citelně vetší, těžkým autem. Tím hlavním, čím se M8 odlišovalo od běžné 850i, byla ovšem technika.

Ani z F1, ani z 850 CSi

Prototyp BMW M8 postavený v roce 1990, z něhož také pocházejí fotografie, měl pod kapotou dvanáctiválec označený S70/1. Jedná se o jiný agregát, než jaký používala pozdější sériová 850 CSi. Zároveň se ale údajně nejedná o stejný dvanáctiválec, který BMW Motorpsort vyvinulo pro pohon britského supersportu McLaren F1. Čím se motory lišily?

Dvanáctiválec S70/1 měl zdvihový objem 6064 cm, zatímco motor S70B56 „jen“ 5576 cm. Zda používaly oba dvanáctiválce shodný hliníkový blok, se nikde neuvádí. Co naopak jisté je, že oba uvedené motory V12 mají odlišné hlavy válců. Agregát S70/1 dostal totiž hlavy s dvojicí vačkových hřídelů (DOHC) a celkem 48 ventilů místo 24 ventilů u S70B56. Technicky vzato tak měly hlavy válců motorů S70/1 blízko k hlavám šestiválců modelu M5 (S38). Dle některých pramenů BMW použilo hlavu z motoru S70/1 v připravovaném šestiválci S50, který debutoval v roce 1992 v M3 E36.

Dle dostupných informací používal motor S70/1 mechanické ovládání dvojice škrticích klapek. Tedy nikoliv elektromotorické známé jako EML, jako sériový motor M70B50 (a také S70B56). To ovšem znamenalo, že u M8 se nepočítalo s protiprokluzovým systémem ASC-T, který pracoval právě se škrticí klapkou (a také s brzdami). Ta i z toho důvodu musela mít elektromotorické ovládání EML. V případě M8 šlo zřejmě o zajištěné co možná nejostřejší reakce na přidání plynu. Dle dostupných údajů činil výkon motoru S70/1 550 koní, tedy 404 kW, což je o dost více, než kolik poskytoval motor pozdějšího vozu 850 CSi.

Co ten McLaren F1?

Mnozí, co se zajímají o auta, vám budou tvrdit, že to byl právě motor nikdy nerealizované „em-osmičky“, který se posléze dostal pod zadní kapotu superportu McLaren F1., nejrychlejšího auta poloviny 90. let.

Motor tohoto McLarenu je označen S70/2 v případě sériové verze, S70/3 u varianty F1 GTR a konečně S70/3 pro verzi LMR, později pojmenovanou P75. Objem 6064 cmje shodný s dvanáctiválcem pro M8, stejně jako základní konstrukční řešení. Změn však na něm bylo provedena celá řada.

Když údajně v roce 1990 přijel Gordon Murray - konstruktér vozu F1, do Mnichova za legendárním motorářem BMW Paulem Roschem, aby spolu jednali o konstrukci motoru pro připravovaný vůz F1, měl Murray celou řadu připomínek k předvedenému srdci S70/1. Britskému konstruktérovi se zdála jednotka až příliš těžká a také velká. Murray požadoval motor o hmotnosti maximálně 250 kg a celkové délce nepřesahující 600 mm.

Němci se tedy pustili do práce a původní agregát S70/1 výrazně přepracovali. Mimo jiné motor dostal například mazání se suchou klikovou skříní, aby jej bylo možné zastavět do rámu F1 co možná nejníže a zároveň zajistit jeho mazání i při velkých odstředivých silách v zatáčce. Odlišné bylo sání a výfuk a celou řadu změn si vyžádalo už jen pouhé přemístění motoru před zadní nápravu. Vždyť v M8 se dvanáctiválec nacházel vpředu. Uvedené modifikace přinesly také vyšší výkon, a sice z 550 na 627 koní (ze 404 na 461 kW).

Vůz McLaren F1 se s velkou slávou představil v roce 1993 a do ukončení produkce v roce 1998 vzniklo 106 kusů těchto naprosto výjimečných aut. M8 zůstalo v jediném exempláři a modelu 850 CSi se v letech 1992 až 1996 vyrobilo 1510 kusů. Pro zajímavost, kvóta 850 CSi pro Velkou Británii a tedy vozy s pravostranným řízením byla 160 aut.