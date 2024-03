TEST BMW X1 xDrive25e – Ramena jen nedělá

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zpátky ale k hardwarovým aspektům interiéru. Paket M Sport znamená docela hezké sedačky s poměrně hlubokým a efektivním bočním vedením; jejich jedinou nevýhodou je, že mi hlavová opěrka tlačí hlavu dopředu o trochu víc, než by se mi líbilo, takže mám dojem, že řídím trochu v předklonu. Čalounění může být kožené, v tomhle případě jde ale o koženku Veganza. Od pravé kůže ji konečky prstů rozpoznáte docela jasně, ale ani zdaleka to není nepříjemný či laciný materiál; vlastně je docela fajn a nebránil bych se jí ve vlastním autě.

U toho není kde pořádně opřít ruka, když ho chcete používat za jízdy, a ještě nový operační systém s číslem 9 vyžaduje docela hodně zvyku, než se ho naučíte ovládat bez tápání, kde zas ta či ona funkce je. Aspoň že zůstala ta možnost oblíbených zkratek; např. nejsnazší cesta k zapínání elektrického režimu jízdy či naopak režimu udržování stavu baterie je ta, že si tyto dvě věci uložíte do oblíbených. Jinak je to na delší hledání v nastavení vozu. Naopak vypínání „eurohlásítka“ rychlosti ISA je velmi jednoduché – dlouho podržíte tlačítko SET na volantu, jehož krátkým stisknutím se zapíná tempomat.

Zůstaňme už v interiéru a opět si povšimněme exodus tlačítek, který je sice společný pro všechna nová BMW, ale u těch nejmenších jde až do takového extrému, že zmizel i otočný ovladač iDrive. Ten totiž je ve větších modelech ještě aspoň jakýmsi za jízdy slušně použitelným manuálním ovladačem, když už se osm fyzických tlačítek pro oblíbené funkce přesunulo do stahovací horní lišty displeje, ovšem tady je na všechno jen ten displej.

Motor, jízdní vlastnosti

Jak vytvořit zadokolku z auta na platformě UKL2? Jednoduše – dejte mu plug-in hybridní ústrojí a přepněte do režimu elektrické jízdy. Totiž, X1 nabízí tři typy pohonu všech kol – klasický hřídelový např. ve verzi xDrive23d, kterou jsme testovali zhruba před rokem, po jednom elektromotoru na nápravě u čtyřkolkové verze iX1, anebo právě tu, kterou máme před sebou dnes. To je plug-in hybrid, jehož přední kola pohání spalovací motor a o pohon těch zadních se stará výhradně elektromotor.

Právě když s X1 začínám jezdit, všímám si, že to s těmi rameny není tak prudké. Ke svým ostrým rysům totiž nabízí i dost slušnou porci dynamiky a jezdí, řekněme, německým způsobem. To znamená, že z jejího chování v různých jízdních situacích je znát, že vznikla pro německé silnice – vyšší rychlosti na kvalitním asfaltu zvládá mistrně, ale rozbité české okresky nejsou úplně v její komfortní zóně.

A to ani s pneumatikami s poměrně vysokými bočnicemi. Překontroloval jsem i tlak v pneumatikách a snížil ho lehce pod předepsanou hodnotu, ale tvrdost na rozbitém asfaltu se mi tím vyřešit úplně nepodařilo. Snad by mohl pomoci adaptivní podvozek, který je dle konfigurátoru pro verzi M Sport volbou bez příplatku, ovšem tenhle kousek ho nemá.

BMW X1 xDrive25e

Elektrický pohon čerpá ze 14,2kWh baterie a tato zásoba vydrží snadno na 80 km, i když část z toho tvoří dálnice v rychlostech do 130 km/h. Lehkou nohou ve městě věřím, že bude možné se přiblížit i stokilometrové hranici. Nabíjení z 230V zásuvky trvá zhruba 10 hodin, z wallboxu výkonem 7,4 kW podle automobilky 2,5 hodiny, když baterii vybijete. Tedy, „vybijete“ – plug-in hybridy si vždy v trakční baterii nechávají třeba čtvrtinu kapacity, i když displej hlásí vybito, aby dokázaly nabídnout maximální kombinovaný výkon, či v tomto případě i pohon všech kol.

Režimy nejsou příliš variabilní

V jízdním režimu Personal – který ale nenabízí moc možností personalizace, jde spíš jen o jiný název pro Normal – jezdí vůz primárně na elektřinu, dokud ta nedojde; pak se chová spíš jako tzv. full-hybrid a bez spalovacího motoru jede, jen pokud plyn pravou nohou sotva lechtáte.

Také je v tomto režimu pevně nastavené adaptivní rekuperační brzdění. To nemám rád, protože často musím reagovat na to, co udělá auto, nikoliv naopak, a tak jízda není tak plynulá, jak by mohla být. A rovněž zde je možné zapnout udržování stavu baterie, resp. jízda na elektřinu.

V režimu Sport tohle není možné, v něm trvale běží spalovací motor a auto je připravené kdykoliv poskytnout svých maximálních 245 koní. Také tu místo adaptivní míry rekuperace je míra pevná, i když poměrně silná. Reakce na plynový pedál jsou bryskní i díky elektropohonu, který také navozuje dojem, že auto dokáže hezky zabrat zadními koly na výjezdu ze zatáčky, že se nenechá jen táhnout předkem.

Výkony motorů jsou si totiž docela blízko. Zážehový tříválec nabízí 136 koní a 230 Nm, elektromotor nejvýš 109 koní a 247 Nm. I díky jeho poměrně vysokému točivému momentu vůz působí, že dokáže i docela hezky zatáhnout jen na elektřinu.

Tříválec pod kapotou nezní moc hezky, když ho náhodou člověk slyší na volnoběh zvenčí; do interiéru je utlumený poměrně dobře. Obecně je odhlučnění vozu na poměrně dobré úrovni. Naopak když za to vezmu trochu víc, motor se poslouchat dá.

Závěrem zmiňme snad jen velmi dobré fungování jízdních asistentů, které dokážou vůz přesvědčivě vést po dálnicích i silnicích prvních tříd téměř samy. Příjemná je také funkce samočinného vytváření záchranářské uličky v koloně, ovšem bohužel se tak děje jen na dálnicích mimo obec. Přitom v lidnaté Praze člověk potká sanitku prodírající se kolonou téměř denně.