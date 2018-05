BMW odhaluje detaily o chystaném elektromobilu i4. Uvidíme ho ještě letos!  

BMW je další automobilkou, která se nevyhne rozšíření nabídky aut s elektrickým pohonem. Své elektrické plány pro blízká léta naznačila již na dubnovém pekingském autosalonu, kde představila koncept chystaného elektrického SUV iX3. A není to jediná novinka, kterou letos ještě uvidíme.

Sám předseda představenstva BMW Harald Krüger během oznámení čtvrtletních výsledků automobilky přiznal, že ještě letos bude odhalen koncept BMW i4. Půjde o jeden ze tří letošních konceptů modrobílé vrtulky s elektrickým pohonem – posledním bude inovovaná verze BMW iNext prezentující techniku budoucnosti.

Krüger navíc přiznal, že BMW i4 bude čtyřdveřovým kupé. Skutečně by tak měl navazovat na design loňského konceptu BMW i Vision Dynamics, jak se v minulosti říkalo. Už delší dobu se přitom spekuluje, že automobilka nahradí model 4 Gran Coupé elektromobilem, kterým by podle nejnovějších zpráv mohla být právě i4.

Automobil doposud označovaný jako i5 přitom využije nejmodernější elektrický systém.prozradil Krüger již dříve o chystané novince.

Pátou generaci eDrive využije jako první sériové auto BMW iX3, které se začne v Číně vyrábět v roce 2020. Koncept tohoto SUV prezentovaný v Pekingu nabídl elektromotor o výkonu 200 kW, baterie s využitelnou kapacitou 70 kWh nebo možnost nabití akumulátoru za půl hodiny – díky možnosti rychlonabíjení s příkonem 150 kW.

BMW i4 sice ve formě konceptu (údajně blízkého sériové verzi) uvidíme ještě letos, jak dlouho si ale počkáme na produkční auto, zatím nevíme. Bude to ale minimálně do roku 2020. Jisté je však už to, že se i4 bude vyrábět v domovské továrně značky v Mnichově.