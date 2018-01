Český trh v roce 2017: Velký přehled prodejů v jednotlivých segmentech

Rok 2017 je za námi, a tak je čas jej rekapitulovat. Pro automobilky byl na českém trhu nadmíru úspěšný, 271.595 registrovaných aut za dvanáct měsíců podle statistik Svazu dovozců automobilů je nejen meziroční nárůst o 4,6 %, ale především nový absolutní rekord. Po pohledu na celkový trh je čas se kouknout i na jednotlivé segmenty.

A v těch vládl podobný trend jako v celém světě. Nadále táhnou vozy kategorie SUV, které loni tvořily už 24 % všech prodejů osobních aut. O rok dříve to přitom byla pětina. Největším segmentem však zůstávají kompakty, s 30,7% podílem, a to hlavně díky nejprodávanějšímu autu na trhu, Škodě Octavii. Ta si svůj titul nejžádanějšího automobilu u nás drží pevně, díky 27.051 loni registrovaným exemplářům.

Z hlediska barev pokračuje obliba bílých aut, takových bylo 29,5 %. Hodně populární je také šedá (22,8 %), následují modrá (13,8 %) a černá (11,6 %).

Minivozy

Nejmenší vozy na trhu u nás nikdy nebyly hitem, loni však zájem o ně dále opadl, což bylo patrné i na meziročním snížení jejich tržního podílu z 2,6 na 2,4 %. Pokles je přitom znatelný i na nejprodávanějších zástupcích, proti roku 2016 klesl počet registrací Škodě Citigo, Volkswagenu Up! i Fiatu 500. Skvěle si naopak vedl Opel Adam, jehož prodeje meziročně vzrostly takřka šestkrát! Že by pomohla zvýhodněná edice Smile? Úspěšně pak na trh vstoupilo Suzuki Ignis, s 277 registrovanými kusy šesté nejprodávanější miniauto na trhu.

Nejprodávanější minivozy Poř. Model Prodeje 2017 [ks] Prodeje v 2016 [ks] 1. Škoda Citigo 2953 3180 2. Hyundai i10 1491 1488 3. Volkswagen Up! 364 542 4. Fiat 500 298 518 5. Toyota Aygo 290 246 6. Suzuki Ignis 277 - 7. Kia Picanto 255 144 8. Fiat Panda 152 175 9. Opel Adam 106 18 10. Citroën C1 83 121

Malé vozy

Škoda Fabia sice letos přijede na trh v novém provedení, v segmentu malých aut však na domácím trhu zůstává hegemonem. Její prodeje však loni mírně klesly, 21.260 registrací je o 470 méně než o rok dříve. Druhá skončila Dacia Sandero, meziročně si pomohla o 806, Ford Fiesta a Volkswagen Polo se totiž propadly na čtvrté, respektive osmé místo, kvůli své mezigenerační výměně. Hodně se dařilo také Renaultu Clio, 3.349 evidovaných kusů znamená třetí příčku v kategorii a meziroční skok o 579 aut.

Nejprodávanější malé vozy Poř. Model Prodeje 2017 [ks] Prodeje v 2016 [ks] 1. Škoda Fabia 21260 21730 2. Dacia Sandero 3379 2573 3. Renault Clio 3349 2770 4. Ford Fiesta 3323 5233 5. Hyundai i20 2745 2397 6. Seat Ibiza 2295 2644 7. Toyota Yaris 2003 1672 8. VW Polo 1389 3676 9. Kia Rio 1345 1142 10. Peugeot 208 1277 1578

Nižší střední třída

Jedničkou v kategorii kompaktů zůstává s přehledem Škoda Octavia, která má jen za prosinec na domácím trhu více registrací než takový Volkswagen Polo za celý rok 2017. Meziročně si však pohoršila o 1.355 vozů, byl na vině loňský facelift, nebo vozu ukrojila prodeje dvojice SUV Karoq/Kodiaq? Meziročně klesly též Hyundai i30 (že by mezigenerační výměna?) nebo Opel Astra, který uzavírá nejlepší desítku. Naopak se dařilo VW Golf nebo Fordu Focus, který se pomalu připravuje na příchod nové generace.

Nejprodávanější vozy nižší střední třídy Poř. Model Prodeje 2017 [ks] Prodeje v 2016 [ks] 1. Škoda Octavia 27051 28406 2. Škoda Rapid 12407 11359 3. Hyundai i30 7441 7900 4. VW Golf 7402 6452 5. Ford Focus 4241 3336 6. Kia Cee'd 3819 3504 7. Seat Leon 3700 3750 8. Renault Mégane 2670 2288 9. Dacia Logan 2441 2245 10. Opel Astra 2189 2982 11. Toyota Auris 1362 1417 12. Peugeot 308 1334 1677 13. Toyota Corolla 1168 635 14. Fiat Tipo 938 617 15. Mazda 3 853 790

Střední třída

Také střední třídě vládne zástupce domácí automobilky Škoda, také v tomto případě však došlo k meziročnímu poklesu prodejů. Po úspěšném roce 2016 s 11.100 registracemi má Superb za loňský rok na svém kontě 8.737 registrovaných kousků. Není v tom ale sama, protože z top 10 střední třídy si meziročně pohoršilo hned devět modelů. Jedinou výjimkou je celkově šestý Mercedes-Benz C, kterému registrace meziročně vyrostly o 35 kusů. Střední třídě nepochybně ukrajují prodeje stále populárnější SUV... Co se týče modelů mimo nejlepší desítku, zmiňme 294 kusů VW Arteon, 103 exemplářů Alfy Romeo Giulia nebo 168 kusů Kie Optima. Vlajková loď korejské značky, Kia Stinger, má mimochodem na svém kontě za loňský rok 14 registrací.

Nejprodávanější vozy střední třídy Poř. Model Prodeje 2017 [ks] Prodeje v 2016 [ks] 1. Škoda Superb 8737 11100 2. VW Passat 4744 5301 3. Hyundai i40 930 982 4. Ford Mondeo 875 1436 5. Mercedes-Benz C 649 615 6. BMW 3 567 823 7. Mazda 6 465 490 8. Toyota Avensis 429 507 9. Audi A4 418 765 10. Opel Insignia 402 508

Vyšší střední třída

V závěru roku se na nejvyšší pozici v kategorii vyšší střední třídy pravidelně umisťovala nová generace BMW 5, její přímý konkurent v podobě Mercedes-Benzu E ale nevyšší příčku nepustil. Jeho 1.839 registrací je navíc vzhledem k ceně úctyhodné číslo. Druhé je právě BMW 5, kterému se díky mezigenerační proměně prodeje zdvojnásobily. Hodně se pak zadařilo Volvu S90/V90, které skončilo celkově čtvrté. Ze sportovně laděných modelů bylo nejvýše Audi A7 se 142 registracemi.

Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy Poř. Model Prodeje 2017 [ks] Prodeje v 2016 [ks] 1. Mercedes-Benz E 1839 1116 2. BMW 5 1402 704 3. Audi A6 695 967 4. Volvo S90/V90 329 55 5. Audi A7 142 111 6. BMW 6 49 40 7. Jaguar XF 38 48

Luxusní vozy

Nejluxusnějším automobilům na českém trhu i v roce 2017 vládlo BMW 7, a to přestože mu meziročně klesly prodeje o třetinu. Tahle třída je totiž hodně ovlivněna aktuálními trendy, respektive novinkami. Druhý zůstává Mercedes-Benz S se 167 registracemi, pokud bychom je ale doplnily o prodeje kupé a kabrioletu (které SDA počítá zvlášť, v segmentu sportovních aut), je S-Klasse na 215 kusech. Na třetí příčku vyskočilo Porsche Panamera, jehož 82 registrací má nepochybně co dočinění s příchodem druhé generace. Stařičké Audi A8 loni dosáhlo na 12 kusů, na trhu už je ale nová generace, která bude chtít letos do výsledků určitě hodně promluvit. Maserati Quattroporte (5 kusů), Jaguar XJ (4 kusy) a Lexus LS (jeden kus) zůstávají margináliemi.

Nejprodávanější vozy luxusní třídy Poř. Model Prodeje 2017 [ks] Prodeje v 2016 [ks] 1. BMW 7 202 301 2. Mercedes-Benz S 167 195 3. Porsche Panamera 82 25 4. Audi A8 12 63 5. Maserati Quattroporte 5 9

Sportovní vozy

Českým prodejům sportovních automobilů dlouhodobě vládne BMW 4, na čemž se nic nezměnilo ani v roce 2017. Faceliftovaný model navíc podpořil prodeje, které vzrostly z 509 na 823 kusů. Druhou příčku obsadil Ford Mustang, 252 registrací je sice o 52 méně než o rok dříve, zákazníci ale nepochybně čekají na příchod již odhaleného modernizovaného provedení. Velkým úspěchem je čtvrté místo Mini Cabrio, sedmé nejlepší bylo Subaru WRX STI. Populární je na českém trhu také BMW i8 (14 kousků), Mercedes-AMG GT (27 kusů) nebo Porsche 911 (49 exemplářů). Zaujmou i rozdíly mezi bratrskými modely, souboj Fiat 124 Spider:Mazda MX-5 dopadl se skóre 22:62, zatímco duel Subaru BRZ:Toyota GT86 skončil výsledkem 47:2.

Nejprodávanější sportovní vozy Poř. Model Prodeje 2017 [ks] Prodeje v 2016 [ks] 1. BMW 4 823 509 2. Ford Mustang 252 304 3. BMW 2 222 163 4. Mini Cabrio 115 46 5. Mercedes-Benz C kupé/kabrio 91 29 6. Mazda MX-5 62 54 7. Subaru WRX STI 59 57

SUV a terénní automobily

Zatímco v ostatních kategoriích loni zůstaly nejprodávanější modely stejné jako o rok dříve, SUV mělo nového premianta. Je jím Škoda Kodiaq, která na nejvyšší příčce vystřídala Škodu Yeti (celkově třetí), jejíž výsledek ovlivnil konec výroby v polovině roku. V produkci ji nahradil model Karoq, který se za rok 2017 stal dvanáctým nejprodávanějším SUV. A to oficiálně zamířil k zákazníkům až na podzim. A tak se dá předpokládat, že letos bude mezi SUV nejvýše právě Karoq. Za Kodiaqem skončila Dacia Duster, jejíž 5.065 registrací vůbec nevypadalo na konec životního cyklu dosavadní generace, bylo to ještě o 509 aut více než o rok dříve. Úspěšný rok to byl také pro Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai nebo Ford Kuga. Poslední z nich chytil druhou mízu, meziročně mu prodeje vzrostly bezmála čtyřikrát.

Nejprodávanější terénní vozy a SUV Poř. Model Prodeje 2017 [ks] Prodeje v 2016 [ks] 1. Škoda Kodiaq 5252 656 2. Dacia Duster 5065 4556 3. Škoda Yeti 4058 5512 4. Hyundai Tucson 3816 3383 5. Nissan Qashqai 3795 2828 6. VW Tiguan 2997 2029 7. Renault Captur 2360 2253 8. Peugeot 2008 2337 1926 9. Ford Kuga 2050 530 10. Kia Sportage 2038 2589 11. Suzuki Vitara 1950 1761 12. Škoda Karoq 1924 - 13. Mitsubishi ASX 1649 1889 14. Nissan Juke 1383 1071 15. Opel Mokka X 1246 923

MPV a osobní dodávky

O velkoprostorových autech se sice říká, že už tolik netáhnou, na českém trhu si ale stále drží tržní podíl kolem 13 %. Nejlepším zástupcům navíc vzrostly prodeje, včetně „nošovického“ Hyundaie ix20, které se podle původních plánů mělo už přestat vyrábět. Nakonec ale v produkci vydrží minimálně do roku 2019. Rostl ale i druhý Volkswagen Touran nebo třetí Dacia Dokker. V nejlepší desítce však najdeme také vozy, jejichž kariéra skončila, osmou příčku obsadil Opel Meriva, nejlepší desítku uzavírá Ford B-Max.