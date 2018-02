Corbellati Missile se odhaluje před Ženevou. Překoná 500 km/h?

Pokusů o zaručeně nejrychlejší produkční auto planety už bylo v historii hodně, a to zejména v malých dílnách. Většina z nich skončila na papíře, případně v počítači, nebo maximálně výrobou jednoho, či několika málo prototypů. Třístovka už není bájnou metou, překonávají ji dnes i sedany. A aut, která skutečně jedou přes 400 km/h a nemusíte je vozit na podvalníku na okruh, je jako šafránu. Koenigsegg Agera RS, ten drží absolutní rekord na běžné silnici, Hennessey Venom Bugatti Chiron ? Většina dalších aspirantů se držela a drží teoretických výpočtů, neboť je nebyla šance nikde vyzkoušet.

Další přírůstek do pomyslné sbírky se jmenuje Corbellati Missile (střela, raketa) a prý jede až 482 km/h, cílem vývoje je pak překonat pětistovku! Byla už představena na prvním snímku v lednu před více než měsícem. Nyní jsou k mání další. Nizounký hypersport je rudý a oblými tvary se vrací do druhé poloviny 60. let minulého věku, připomíná tehdejší sportovní prototypy Alfa Romeo Tipo 33 Stradale byla jen zcivilizovaným závoďákem) a Ferrari 330 P4 . A to hodně... Emblém kříže a hada, natožpak logo se vzpínajícím se koníkem ale z logických důvodů nenese.

Missile má pohánět před zadní nápravou umístěný vidlicový osmiválec o objemu 9 l, který dává díky dvěma turbům těžko uvěřitelných 1342 kW (1825 k). Má hliníkový blok, čtyřventilovou techniku a rozvod DOHC, tedy celkem čtveřici vačkových hřídelů vzhledem k tomu, že jde o véčko. Motor s větším objemem v současné produkci nenajdete, Viper s V10 8,4 l už je od 31. srpna 2017 historií. Šestistupňová převodovka pošle obrovskou sílu pouze na zadní nápravu vybavenou samosvorným diferenciálem.

O deceleraci se postará čtveřice vnitřně chlazených karbon-keramických kotoučů s průměrem 394 a tloušťkou 36 mm, do kterých se zakousnou šestipístkové třmeny. Základní stavební kámen podvozku s nezávislým zavěšením pomocí dvojitých ramen a nastavitelným adaptivním vzduchovým odpružením tvoří skořepina z uhlíkových vláken, stejný materiál byl použit i na oblou karoserii. Auto je dlouhé 4670 mm. Hmotnost zůstává zatím tajemstvím, ale suchou očekávejme někde kolem 1250 kg a pohotovostní zhruba 1580 kg. Tedy někde na úrovni LaFerrari Pagani Huayra , případně lehce pod. Na přesný údaj si však počkejme, pokud vůbec bude zveřejněn.

Mimochodem, Koenigsegg uzavřel pro svůj rekord dálnici v Nevadě a testovací pilot Niklas Lilja dosáhl maximální (tedy nikoli průměrné) rychlosti 457,49 km/h. Hennessey dostal svolení použít dráhu v Kennedyho vesmírném středisku a Chiron s maximálkou limitovanou na 460 km/h (ovšem elektronicky o 40 km/h zredukovanou) se proháněl po testovací dráze Volkswagenu v Ehra-Lessien. Dnes již koncernové Porsche vlastní zkušební okruh v jihoitalském Nardò. Jinak rozhodně není na světě moc asfaltových tratí s dostatečně dlouhými rovinkami, aby se na nich taková rychlost dala otestovat.

Může mít výrobek rodiny, která se za posledních sedm dekád zabývala šperkařstvím a zlatnictvím, vůbec šanci? Uvidíme jej skutečně ve Švýcarsku, nebo až v dubnu na Top Marques v Monaku? Nechme se překvapit...