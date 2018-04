DAF to jsou i speciály pro armádu. Podívejte se na terénní, obojživelné i obrněné stroje  

Společnost DAF Trucks N.V. se během devadesáti let vypracovala na jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců nákladních vozidel. Historie společnosti se začala psát 1. dubna roku 1928, když si nizozemský inženýr Hub van Doorne založil v Eindhovenu malou dílnu.

Hub van Doorne si svoji eindhovenskou dílnu otevřel v jedné z budov pivovaru Coolen. Zpočátku prováděl drobné svářečské a kovářské práce pro město, výrobce osvětlení a rádií Philips a další firmy.

V průběhu hospodářské krize se Hub van Doorne spolu svým bratrem Wimem rozhodli expandovat. V roce 1932 začali vyrábět přívěsy a změnili si název na Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek (Van Doornova továrna na návěsy), zkráceně DAF.

Nizozemské ministerstvo obrany zadalo v roce 1935 továrně Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek objednávku na přestavěná vozidla nazývaná TRADO. To bylo výsledkem spolupráce poručíka dělostřelectva inženýra P. H. van der Trappena a zakladatele společnosti DAF Huba van Doorneho.

Toto vozidlo bylo v podstatě přestavbou standardního nákladního vozu s jednou zadní poháněnou nápravou na nákladní vůz se dvěma poháněnými zadními nápravami. Základem pro tuto úpravu byla nejčastěji vozidla značek Ford a Chevrolet.

Po své první zakázce zadala nizozemská armáda ještě mnoho dalších objednávek, zejména pro variace odvozené od projektu TRADO. Společnost DAF (v té době ještě nazývaná) dodávala také šestimístné velitelské vozy a lehké dělostřelecké transportéry.

Dalším speciálním vozidlem byl obrněný vůz M39, na jehož dvanáct kusů obdržela společnost DAF objednávku na jaře roku 1939. Tato 4,75 m dlouhá šestikolová vozidla navazovala konstrukcí svého podvozku na projekt TRADO a k pohonu obou zadních náprav využívala motor Ford Mercury V8 o výkonu 70 kW.

Velkou pozornost vzbudil v roce 1939 prototyp obojživelného vozu DAF 139, který měl čtyři poháněná řiditelná kola a mohl se pohybovat v obou směrech. Čtyřmístné vozidlo s celkovou délkou 3500 mm mělo ve svém středu uložen čtyřválec Citroën o objemu 1,9 l a výkonu 35,3 kW, s nímž dosahovalo maximální rychlosti 70 km/h na souši a 8 km/h na vodě.

Výroba obojživelníku DAF 139 se díky druhé světové válce nerozběhla a všechny existující prototypy byly zničeny, aby je nezískal nepřítel v podobě německé armády.

Vztahy mezi nizozemskou armádou a společností DAF dostaly nový impulz počátkem padesátých let díky objednávce (z 20. prosince 1951) na 3600 dělostřeleckých tahačů 6 x 6 a téměř 2800 zbraňových transportérů 4 x 4.

Jednalo se především o třínápravový YA 328 a dvounápravový transportér(zkratka pro Weapons Carrier, zbraňový transportér) YA 126. Tato vozidla s šestiválcovými benzinovými motory Hercules o objemu 5,55 l a 4,62 l, disponujícími výkony 97, resp. 75 kW byla ve výzbroji nizozemské armády během padesátých a šedesátých let.

Koncem padesátých a počátkem šedesátých let následovaly podobně velké objednávky na dvounápravové třítuny YA 314 a třínápravová devítitunová vozidla YA 616 spolu s celou řadou od nich odvozených provedení.

Vozidla DAF YA 314 a z nich vycházející YA 324 byla poháněna benzinovými šestiválci Hercules o objemu 4,62 l a výkonu 75 kW. K pohonu vozidel YA/YT/YF/YK/YB 616 a YB 626 byl zvolen zážehový šestiválec Continental o objemu 9,86 l a výkonu 150 kW, který spolupracoval s pětistupňovou manuální převodovkou.

DAF YP 408, osmikolové obrněné vozidlo se dvěma řiditelnými předními nápravami a šesti poháněnými koly, byl vyvíjen od konce padesátých let a nizozemská armáda jej měla ve svém vozovém parku od první poloviny šedesátých let až do roku 1987.

Obrněné vozidlo dlouhé 6,23 m, vysoké 1,87 m a široké 2,4 bylo schopné pojmout až dvanáct osob. K pohonu zde sloužil vznětový šestiválec DAF DS 575 o výkonu 121 kW, umožňující stroji o hmotnosti téměř deset tun dosáhnout rychlosti přes 80 km/h.

V letech 1974 a 1975 bylo pro potřeby nizozemské armády vyrobeno celkem 1201 lehkých automobilů DAF YA 66 s plátěnou střechou. Tato vozidla vycházela ze sériového osobního automobilu DAF 66, s nímž sdílela podvozek, přední část karoserie i kompletní pohonné ústrojí v podobě čtyřválce Renault B110 a převodovky Variomatic.

V sedmdesátých a osmdesátých letech zkonstruovala společnost DAF mimo jiné také čtyřtunové YA 4440 a desetitunové YA 2300. Tato dvou- a třínápravová nákladní vozidla se vznětovými šestiválci DAF byla určené pro široký rozsah vojenských aplikací.

Řadu vozidel vyvinula společnost DAF pro nizozemské ministerstvo obrany také v devadesátých letech a v prvním desetiletí tohoto století. Příkladem jsou těžké nákladní vozy 6 x 6 v konfiguraci YBZ 3300 a tahače s tankovými podvalníky (TROPCO), které vychází z civilních nákladních vozidel XF95 a byly do armády dodávány od počátku roku 2004.

Objednávka zahrnovala čtyř- a sedminápravové kombinace s přepravními kapacitami okolo 65 tun, určené, kromě jiného, i pro přepravu tanků značky Leopard. Začátkem roku 2010 bylo pět tahačů TROPCO přestavěno na těžká vyprošťovací vozidla.

