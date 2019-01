Dakar 2019, ohlasy Čechů 4.den: Lopraisova narozeninová párty

Ve čtvrtek večer se museli závodníci obejít bez asistenčních vozů a spoléhat se na sebe a svou zručnost. Po dnešní páté etapě je však čeká tuto sobotu den odpočinku.

V bivaku čeká na týmové kolegy také posádka tatrovky Martina Kolomého, která musela opravovat prasklý kardan. Do soutěže se podle nového pravidla vrátí v neděli na začátku druhého poloviny letošní soutěže.

Macík většinu závodu ve vedení

Čtvrtá etapa byla rozdělena na dvě části, spojené 50 kilometrů dlouhou neutralizací. Kamiony i auta vyjížděly společně. Trať byla technická, úzká, rozbitá, rychlá s jemným pískem feš feš, řečišti a kameny. Na takové se Martinovi Macíkovi jede dobře, a tak ukázal, co v něm je. Současně však posádka týmu Big Shock Racing do maratónské etapy vyjížděla s vědomím, že na jejím konci musí být kamion Franta v pořádku, protože s případnou opravou tentokrát nemohou pomoci mechanici. „Topili jsme, ale pořád jsme měli na mysli, že je maratónská a musíme jet s klidem. Když to šlo, byla pista, tak jsem jel. Když to bylo v řečištích hodně kamenité, šli jsme pomaleji. Ale auto fungovalo výborně. Navigátor František se nikde neztratil. Já jsem udělal jen dvě malinké chybičky, poslal jsem to do nějakých kamenů. Jinak cajk,“ popsal jízdu pilot týmu Big Shock Racing. Z druhé etapové pozice mají v týmu všichni radost, ale zůstávají nohama na zemi. „Jsme rádi. Ale znáte nás, zas tolik to neprožíváme. A nezapomínejme, že jsme zatím ve čtvrté etapě Dakaru. Jeli jsme, jak umíme. Teď se těšíme hlavně až se vyspíme. I když to bude v improvizovaných podmínkách," doplnil navigátor František Tomášek.

Brabec šetřil Marušku

Maratónská etapa a následná noc mimo týmové zázemí čekala i na motocyklistu týmu Big Shock Racing Jana Brabce, kterému se podařilo v pořádku dovézt do cíle Marušku, svůj motocykl Husqvarna. „Doválčil jsem půlku maratónské. Nevysekal jsem se jako loni. Není tady Pabiška, aby mi to pomohl spravit,“ neztrácel humor ani po náročné etapě Jan Brabec. I on byl s tratí relativně spokojen. „Jeli jsme krásné rychlé úseky, které se mi fakt líbily, ale pak přišla na řadu řečiště, která já absolutně nesnáším. Takže jsem jel na pohodičku, abych to zbytečně nezahodil. Tam se dají snadno zlomit řídítka. A my jsme dneska bez servisu. Dodrkocal jsem to do konce a teď tu sedíme s klukama. Už jsem i procházel motorku a všechno cajk," hlásil Brabec, který je aktuálně nejrychlejším českým motocyklistou, na 25. celkové pozici.

Oslava se vydařila

Byla to povedená narozeninová party. I když se jí kromě oslavence účastnili jako „hosté“ jen španělský navigátor Ferran Marco Alcayna a český mechanik Petr Pokora. Posádce Tatry Jamal – Queen 69 z Instaforex Loprais Teamu se dařilo. Startovní číslo 507 se v průběžném pořadí kategorie kamionů posunulo o pět pozic vzhůru.

Po úvodních 205 kilometrech následovala neutralizovaná zóna a pak druhá ostrá sekce se spoustou málo oblíbeného feš feše. Na trati byly také měkké duny, které má čerstvě 39letý jezdec z Frenštátu pod Radhoštěm rád. Pak bylo ještě potřeba zdolat dalších 174 km přejezdu do Tacny. Lopraisova posádka bojovala od prvního průjezdního bodu o pozici v první desítce hodnocení kamionů a do cíle dorazila s odstupem 26 minut a 36 sekund od vítězného Karginova jako devátá. Na rozdíl od většiny svých nejbližších konkurentů se nedostala do vážnějších problémů a vrátila se do první desítky průběžného pořadí, konkrétně na osmou příčku.

Jednalo se o první ze dvou maratonských etap, do večerního uzavřeného bivaku nesměli žádní členové týmu a posádka se musela o údržbu své soutěžní techniky postarat sama. „Máme za sebou další náročný den, ale nic jiného už tady v Peru ani nečekáme. Jsme rádi, jak jsme tuto první ze dvou maratonských etap zvládli a snažíme se co nejlépe připravit na tu druhou. V pátek to nebude o nic jednodušší,“ připomíná Loprais.

Kolomý bude pokračovat

Český jezdec s kamionem Martin Kolomý dorazil ve čtvrtek navečer po téměř dvou dnech do bivaku a celá posádka měla jasno: Chceme jet dál! Přesto ještě připomněl situaci, která jeho posádku potkala. „Asi sto kilometrů po startu jsme vyjížděli k jednomu časovému bodu a v ten moment nám praskl kardan. Rozbil nám všechno, co rozbít šlo. Když jsem se rozhlídl, viděl ty vysoké duny, napadaly mě černé myšlenky. Nakonec jsme to dali dohromady, ale už se stmívalo a jet dál v takovém terénu by byla sebevražda. Proto jsme se tam rozhodli přenocovat. Určitě ale nic nebalím! Máme za sebou velkou porci adrenalinu, ale auto je tady. Kluci na něm udělají jen pár drobností a v neděli pojedeme dál, bohužel už mimo celkové pořadí. Budeme hodnoceni jen za druhou polovinu. Tato možnost je na Dakaru letos, tak ji využijeme.“ neopouští odhodlání Kolomého.

„Samozřejmě jsem rád, že jsme takřka po dvou dnech zpátky. Chvilku odpočineme a dáme se dohromady po noci, kterou jsme si opravdu „užili“. Kardan nám odešel v tom nejhorším možném místě, pili jsme kalich hořkosti do dna. Museli jsme počkat na ráno, jet v těch obrovských dunách po tmě by se rovnalo sebevraždě,“ líčil zážitky ze třetí etapy navigátor Kolomého posádky Rosťa Plný.

Martin Šoltys dokončil první část maratonské etapy na šestnácté pozici. „Další hodně těžká speciálka. Jsme hodně zničení, ale v cíli. To je na Dakaru hlavní. Auto fungovalo naprosto bez problému, jen jsme trochu bloudili. Hodně nám prášilo auto před námi, takže jsem nemohl jet úplně na plno. Jsme rádi, že to máme za sebou, teď se připravíme na druhou část maratonské etapy a v sobotu trochu odpočineme,“ zhodnotil jezdec své dojmy.

Zničené věže a poklona mechanikům

Po třetí etapě Rallye Dakar 2019 museli mechanici týmu Klymčiw Racing pracovat celou noc, aby všechny motorky připravili na další etapu. Vše se podařilo opravit chvíli předtím, než jezdci vyrazili do první části maratónské etapy.

„Bylo to náročné. Za poslední dva dny jsem spal asi čtyři hodiny, protože včera nám přijely dvě úplně rozbité motorky," pověděl Ondřej Klymčiw, který je letos na Dakaru nejen jako manažer svého týmu, ale také jako pomocný mechanik. „Obě měly zničené přední věže. Nevím, co s tím kluci dělají, ale já v životě rozbil dvě. Jednu, když jsem si zlomil pánev a druhou loni, když jsem skončil v nemocnici s páteří. Gee (Motzkin) upadl za dunou, takže ho nevidělo auto a motorku mu přejelo. Motorka byla na kaši, ale dali jsme to dohromady. Ta druhá byla Skylera, kterému včera při přejezdu vjelo dítě do cesty. Aby ho nezabil, tak to asi v rychlosti devadesát kilometrů položil a při tom si navíc vykloubil rameno. U toho si také rozbil věž, takže jsme měli opravdu hodně práce."

Skyler Howes k incidentu uvedl: „Jel jsem asi 90 km/h a kolem cesty byla spousta lidí. V jednu chvíli přede mě vyjelo dítě, které chtělo přeběhnout na druhou stranu. Nemohl jsem s tím nic udělat. Pokud bych jel rovně, zabil bych ho. Jediné, co jsem s tím mohl udělat, tak to strhnout a hodně těžce jsem spadl. Naštěstí se to dítě nezranilo, ale moje motorka se hodně rozbila a vykloubil jsem si rameno. Vrátil jsem si ho zpátky, ale dost to bolelo, navíc byl přejezd dlouhý."

Tomu, že se podaří motorky opravit hned do další etapy, nevěřili ani v KTM. "Když jsem si šel v půl jedné ráno do KTM pro věž, tak mi říkali, že to nemůžeme stihnout opravit. Nakonec se na nás chodili dívat, protože nevěřili tomu, že to zvládneme. Dodělali jsme to v půl šesté a kluci mohli vyrazit do etapy," dopověděl Ondra příběh minulé noci. Aby toho nebylo málo… „Volal mi Garreth (Poucher), že má věž taky zničenou. Půjdu do KTM pro třetí, asi ze mě budou mít legraci,“ poznamenal Klymčiw.

„Teď máme všechny závodníky v maratónské etapě, takže my v bivaku hlavně uklízíme, pereme jezdcům oblečení a připravujeme se na jejich zítřejší příjezd. Snažíme se také dělat další videa a plánujeme živé vysílání, takže na odpočinek není moc času. Jinak je to tu dobré, trochu se ochladilo, je asi 16° C a fouká vítr, což je docela příjemné," řekl na závěr Ondřej Klymčiw.

V pátek 11. ledna se soutěžící vrátí do Arequipy, kde je na sobotu naplánován den odpočinku. Předtím ale musí ještě absolvoval další rychlostní zkoušku v dunách oblasti Ilo, která bude pro kamiony (a automobily) se 452 kilometry nejdelší z celé soutěže. Její začátek navíc zpestří vizuálně atraktivní a mediálně vděčný hromadný start, kdy se soutěžní vozy vydají na start vždy v několikačlenných skupinách.

Prokop i Ouředníček s problémy

Trasa Dakaru zavedla ve čtvrtek závodníky pryč z peruánského velkoměsta Arequipy mimo jejich doprovody. Martin Prokop s Janem Tománkem měli měřený úsek čítající 351 kilometrů skvěle rozjetý a v náročném terénu plného menších dun a zrádného jemného písku feš feš se dokázali vyhnout obávaným defektům. Ještě několik desítek kilometrů před cílem figurovali na mezičasech na šestém místě. Následně je zradila poloosa jejich Fordu Raptor a do cíle dorazili šestnáctí se ztrátou více než padesáti minut na vítězného Katařana Al-Attiyaha.

Nesnáze popsal Martin Prokop: „Začali jsme parádně. Prvních tři sta kilometrů se nám jelo super a bylo vidět, že jsme na tom opravdu dobře. Potom nám ve feš feši praskla poloosa a dostali jsme se do velkých problémů a málem se nedostali ven. Zkoušeli jsme volat servisní kamion rychlé asistence i druhé auto Tomáše Ouředníčka, ale měli to k nám přibližně dvě hodiny, takže rezervní poloosa i nářadí byly daleko. Nakonec jsme tedy na tři kola dojeli do cíle, kde na nás čekala asistence a poloosou kluci právě vyměňují. Večer v provizorním bivaku budeme muset za pomoci náhradních dílů z asistenčního kamionu T4 dostat Shreka zase do kondice, protože v pátek nás čeká nejdelší etapa celého Dakaru. Bohužel nás zatím provází smůla. Obávám se, že dobrý výsledek je tak trochu ztracený, ale budeme bojovat dál!“

K technickým potížím se vyjádřil i týmový inženýr Ivan Matoušek: „V noci před čtvrteční etapou jsme všechny poloosy měnili za nové, bohužel i přes to došlo k této komplikaci. Obvykle k tomu dochází, když se manžeta roztrhne o kámen nebo nějaký klacek a následně se ztratí veškerá vazelína. Je to mrzuté, ale zabránit tomu prostě nedokážeme.“ Druhý pilot stáje MP-Sports Tomáš Ouředníček se ve čtvrté etapě potýkal se dvěma defekty a menší kolizí spojenou s nárazem na spodek auta, ale do cíle etapy dorazil na 35. místě a ani on si v celkovém pořadí nepohoršil.