Dieselová auta jsou ekologičtější než elektromobily, tvrdí nová studie

Zřejmě nejdůležitějším trendem dnešního automobilového světa je elektrifikace aut, tedy postupný přechod od konvenčních modelů se spalovacím motorem k různým hybridům a elektromobilům. To je zdůvodněno hlavně snahou o čistší pohon, hybridy a elektroauta jednoduše vypouští méně emisí než auta se spalovacím motorem. Jak ale dokazuje studie německé konzultační společnosti Berylls Strategy Advisors, elektroauta nemusejí být tak ekologická, jak se snaží prezentovat.

Firma prezentující se jako jediná relevantní konzultační společnost pracující exkluzivně pro automobilový průmysl upozorňuje na ekologickou hrozbu elektromobilů v podobě jejich lithium-iontových akumulátorů. V závislosti na tom, kde se dané elektroauto vyrábí, vytváří výroba jeho baterií vysokou uhlíkovou stopu.

A to podle firmy tak vysokou, že v některých zemích elektrovozu trvá 10 let, než se ekologicky vyplatí ve srovnání s konvenčním autem s naftovým motorem. Tedy že až po 10 letech čistého bezemisního provozu se kompenzují vysoké emise vypouštěné při výrobě daného auta s elektrickým pohonem. Podle firmy totiž výroba 500 kilogramů těžké baterie pro elektromobil v továrně využívající fosilní palivo znamená o 74 % vyšší emise uhlíku než výroba konvenčního automobilu.

Konkrétně v sousedním Německu je to o něco lepší, avšak ne zcela ideální. Berylls odhaduje, že v Německu může řidič provozovat běžné auto se spalovacím motorem tři a půl roku nebo ujet s ním 50.000 kilometrů, než se elektromobil typu Nissan Leaf kvůli tamější uhelným elektrárnám ekologicky vyplatí. V České republice je situace podobná, protože vysoký podíl využívání neobnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny je podobný jako v Německu. Leaf má ale ve srovnání s modernějšími elektromobily nižší kapacitu baterií (30 kWh), u jiných aut s většími akumulátory se tak logicky doba, než se z hlediska emisí vyplatí, prodlužuje.

komentuje Jan Burgard z Berylls.

Elektromobily tak možná nulovými lokálními emisemi pomůžou čistotě ovzduší ve městech, z celkového pohledu jsou ale pro životní prostředí podobně zatěžující jako auta se spalovacím motorem.

Třeba v Německu nebo Polsku se tak lidem stále vyplatí jezdit automobilem s naftovým agregátem, aby jízdou vytvářeli menší uhlíkovou stopu. V těchto zemích je totiž elektřina získávána hlavně z elektráren využívajících neobnovitelné zdroje. To samé platí třeba pro Čínu, která přitom dnes výrazně podporuje automobily s elektrickým pohonem.

Z toho vyplývá, že by se jednotlivé státy měly zaměřit spíše na emise vypouštěné v průběhu celého životního cyklu automobilu něž výhradně na emise při jeho provozu. To by se totiž ukázalo, že ty zákazy aut se spalovacím motorem nedávají úplně smysl... Ale vysvětlete to ekologickým aktivistům.