Luxusní hotely pro auta mají v... To určitě uhodnete

First Carlounge je jméno dvojice luxusních hotelů pro automobily, které ve Švýcarsku provozují Adrian Gattiker a Christian Gell. Tito pánové před lety přemýšleli nad tím, jak co zajistit svým výjimečným vozům to nejlepší parkování.

Plány těchto dvou automobilových nadšenců začaly nabírat konkrétní obrysy v roce 2009 a jejich první hotel pro automobily byl poblíž Curyšského jezera otevřen v roce 2012. Prostory s kapacitou téměř stovky parkovacích míst byly zaplněny poměrně rychle a poptávka převyšovala nabídku.

Zájem o First Carlounge a jeho služby ze strany majitelů výjimečných vozů se postaral o vznik druhého hotelu pro automobily v režii pánů Adriana Gattikera a Christiana Gella. V ten byl přestavěn hangár u letiště Emmen. Druhý hotel byl otevřen v roce 2016 a poptávka po parkovacích místech opět převyšovala nabídku.

Za úspěchem celého projektu stojí především vysoká úroveň služeb a to především zabezpečení objektů, v nichž jsou vozy umístěny. Areály hotelů jsou neustále sledovány ochrankou a přístup do nich mají pouze osoby s platnou čipovou kartou.

Interiéry obou hotelů pak nabízejí velkorysé prostorové poměry, které usnadňují manipulaci se samotnými vozy. Každé stání je navíc vybaveno elektrickou zásuvkou, umožňující v případě potřeby dobíjení baterie dlouhodobě odstaveného vozu. Samozřejmosti je klimatizace, která v garážích udržuje pro vozy tu nejvhodnější teplotu i vlhkost vzduchu.

Pro majitele vozů nabízejí oba hotely First Carlounge klubovny, v nichž mohou například plánovat společné vyjížďky. Samozřejmostí je pak maximální diskrétnost, aby hotely, resp. vozy v nich umístěné přitahovaly co nejméně pozornosti veřejnosti.

Auto Bild