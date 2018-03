FlixBus testuje elektrobusy na dálkových linkách

Autobusový dopravce FlixBus se rozhodl investovat do elektřinou poháněných autobusů a začátkem dubna letošního roku vyjedou do testovacího provozu elektrobusy na trase mezi Paříží a Amiens ve Francii. V létě tohoto roku se pak elektrobus zapojí do provozu i na německém vnitrostátním spojení ve spolkových zemích Hesensko a Bádensko-Wurtembursko.

uvedl André Schwämmlein, zakladatel a CEO FlixBusu.

Podle slov svého zakladatele tímto krokem FlixBus sděluje, že se může jednat o zlomový bod v oblasti mobility. První dálkový autobus plně poháněný elektřinou má být pro výrobce jasným signálem, že stojí za to investovat do vývoje a hledat nové alternativy ke spalovacím motorům. Udržitelná mobilita není jen otázkou byznysu a podnikání, je také o sociálních a environmentálních dopadech cestování.

Cestování dálkovým autobusem je jedním z nejšetrnějších způsobů hromadné dopravy, která je k dispozici, především díky moderním vozům a jejich schopnosti přepravy velkého počtu cestujících najednou. Cestující, kteří upřednostní cestu autobusem před cestováním osobním vozem, sníží vlastní produkci COna této cestě podle materiálů společnosti FlixBus až o 80 procent.

Současný trend potvrzuje, že hromadná doprava zaznamenává v posledních letech nárůst na úkor individuálního cestování osobním vozem. FlixBus je v oblasti dálkového cestování průkopníkem. K podpoře změny v přístupu k hromadnému cestování přispívá i skrze technologické inovace.

Dopravce se zaměřuje na pohodlnou organizaci cesty skrze webové stránky nebo mobilní aplikaci. Kromě stávajících funkcí, jako je odbavení přes aplikaci nebo navigace na nejbližší zastávku, v současnosti testuje možnost rezervace konkrétního sedadla v autobuse.

dodává Martina Čmielová, tisková mluvčí společnosti FlixBus v České republice.