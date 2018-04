O nové technice Toyoty s šéfem jejího vývoje. Co na ní vyzdvihuje?

Na chystané přísnější emisní normy se musely připravit i v Toyotě. Japonská automobilka je přitom pojala ve velkém a pracuje na zcela nové technice, když do roku 2021 chce na bázi platformy TNGA představit 17 verzí devíti motorů, 10 verzí čtyř různých převodovek, respektive 10 variant šesti různých hybridních systémů. O novinkách jsme si popovídali s viceprezidentem evropské divize Toyoty pro vývoj a výzkum Geraldem Killmannem.

shrnuje nejbližší novinky Killmann.

Zásadní novinkou je podle vystudovaného specialisty na spalovací motory právě nově vyvinutý agregát.vyzdvihuje vybrané řešení v Rakousku narozený vývojář. Kvůli emisním normám bylo využito také kombinace přímého a bodového vstřikování, té které funguje podle aktuálního zatížení agregátu, případně spolupracují oba systémy.

Dvoulitr přitom může spolupracovat se čtvrtou generací hybridního ústrojí, která přesunula elektrický motor k zadní nápravě.tvrdí Killmann. Navíc to umožnilo zástavbu pohonu všech kol s elektricky poháněnou zadní nápravou.

Toyota pracuje na dvou verzích pohonu všech kol. První využívá hybridní pohon s elektromotorem vzadu, který zvyšuje točivý moment zadních kol o 30 %. Určen je hlavně pro běžné vozy, kterým má zlepšit jízdní vlastnosti na sněhu nebo mimo zpevněné cesty. Druhý je pak mechanický systém, který odpojuje připojovací hřídel mezi převodovkou a zadními koly.doplňuje inženýr pracující u Toyoty už od roku 1992.

Nová je také převodovka CVT s upraveným řemenem pro účinnější přenos síly. Spolu s tím se zvětšil rozsah převodových poměrů z 6,5 na 7,5.říká Killmann. A vysvětluje, že Toyota převodovku CVT vidí jako nejlepší řešení z hlediska emisí a spotřeby paliva.

Co se týče platformy TNGA, tak Toyota aktuálně používá tři verze této modulární architektury lišící se některými komponenty. Lexus UX nebo Toyoty CH-R, Prius a Auris využívají provedení C pro kompaktní modely s pohonem předních, alternativně všech kol. Další varianta, s pohonem zadních kol je určena pro větší modely, najdeme ji v Lexusech LC a LS. Třetí verze je pak základem u nás neprodávané Toyoty Camry. Využít by ji ale měl i chystaný Lexus ES, nástupce GS s pohonem předních kol.

Zajímavostí je přitom fakt, že i v kompaktní třídě Toyota používá zadní víceprvkovou nápravu, konkrétně u modelu Auris.vysvětluje Killmann s tím, že roli hráli i pozitivní reakce zákazníků na C-HR s multilinkem.

Naopak co se týče vzdálenější budoucnosti, mnohé naznačuje studie Fine-Comfort Ride, mimo jiné prezentovaná na letošním ženevském autosalonu.říká Killmann o 4.830 mm dlouhé studii s flexibilní technikou.