Goodwood Festival of Speed 2018 se blíží. Na jaké vozy se letos můžeme těšit?

Automobilovými i lidskými hvězdami nabitá show se blíží. Každoročně zajímavá akce Goodwood Festival of Speed nabízí pravidelně to nejlepší ze světa rychlých kol, přičemž do Spojeného království míří fandové z celého světa.

Nejinak tomu bude letos, proto jsme se jen pár dní před startem zaměřili na to, co bude tento rok v Sussexu k vidění. Kromě zajímavých aukcí (kupříkladu společnost Bonhams nabídne helmu Ayrtona Senny ) to samozřejmě budou auta. A těch zajímavých je celá hromada! Letošní ročník se ponese především ve znamení oslav sedmdesátiletého výročí Porsche 356/1 , jehož věrná replika nebude na prestižní britské akci chybět.

Dočkáme se ale i moderních novinek. Pestrý seznam startuje sportovní Alpine A110 , která se ukáže ve třech nových provedeních: vstupní varianta Pure, luxusnější Légande a závodně orientovaná GT4. Značka si toto místo nevybrala náhodou, právě zde totiž v loňském roce ukázala reinkarnovaný sporťák v úvodní variantě Première.

Do Británie zamíří i dva maranellské přírůstky: akce se zúčastní Ferrari 488 Pista i model 812 Superfast . Když auto pojmenujete superfast, chcete jeho schopnosti ukázat světu. A kde jinde než na festivalu rychlosti? Předpoklady má tento Ital slušné: přeplňovaný dvanáctiválec s objemem 6,5 litru, výkon 588 kW a točivý moment 718 N.m. Z klidu na stovku vůz zrychluje 2,9 sekundy.

Na akci budou k vidění také tři zajímavé Mustangy. Prvním (a nejvýkonnějším) jes výkonem 700 koňských sil, jenž vzdává hold americkým pilotům ve službách RAF během druhé světové války. Chybět samozřejmě nebude ani Mustang Bullit . Nejen jeho novodobé ztvárnění, ale dokonce i filmový originál ! Do Velké Británie zamíří vůz vůbec poprvé.

Na začátku jsem už naťuknul, že některé vozy tu nebudou jen na okrasu, ale i k mání. Jedním z nich je i Aston Martin DB5 Jamese Bonda , který doveze společnost Bonhams. Do aukce zamíří v pátek třináctého a pořadatelé očekávají cenovku kolem 47 milionů Kč.

A co by to bylo za automobilovou akci bez pořádného zástupce domácí produkce. A rovnou nebude chybět ten nejčerstvější! McLaren totiž přiveze model 600LT , který se světu ukázal teprve před několika dny a vyznačuje se (obdobně jako McLaren Senna ) koncovkami výfuku umístěnými nahoře. Návštěvníci se mohou těšit také čtyřdveřové kupé Mercedes-AMG GT 63 S , které dokonce vyrazí do závodu. Za volant usedne Adam Christodoulou, závodník ve službách německé značky.

Chybět samozřejmě nebudou ani alternativní pohony. Přijede Nio EP9 , elektrický supersport a rekordman z Nürburgringu, jenž stanovil nejrychlejší čas mezi sériově vyráběnými automobily. Má šanci na rekord i v Goodwoodu? Minimálně se o něj pokusí. Vůz doprovodí hybridní Polestar 1 , který taktéž uvidíme v akci, stejně jako čerstvého rekordmana – Volkswagen I.D. R Pikes Peak . Za volant pochopitelně usedne ostřílený Romain Dumas

A aby toho nebylo málo, jednou z dalších položek na bohatém seznamu účastníků je i autonomní závoďák Roborace . I ten se pokusí zdolat nástrahy britské tratě. Půjde o vůbec prvního kandidáta, který to zkusí zcela bez řidiče. Budeme držet palce! A nezapomeňte, že festival startuje už ve čtvrtek 12. července a potrvá celý víkend.