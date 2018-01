Ford Mustang Bullitt je zpět! Vypadá fantasticky a zní jako filmový hrdina

Letos je to už 50 let, co měl premiéru film Bullittův případ, snímek o detektivovi ze San Franciska s jednou z nejslavnějších automobilových honiček, který má dodnes po celém světě množství fanoušků. Ford jakožto výrobce Mustangu, který ve slavné honičce hrál jednu z hlavních rolí, si toto výročí nemohl nechat ujít. Přivítejte tak novou verzi Mustangu Bullitt! Podobná už vznikla v roce 2007.

Limitovaná edice oslavující půlstoletí od vzniku slavného snímku je přitom hodně zajímavým náčiním. V jejích útrobách pracuje pětilitrový vidlicový osmiválec vyladěný na 349 kW a 569 N.m, který je spárován s manuální převodovkou! O 18 kW silnější motor pak mimo jiné zajistil zvýšení maximální rychlosti na 262 km/h.

Silnější motor pod kapotou pak doplňují vzhledové úpravy podle originálního auta. Proto hlavici manuální převodovky tvoří jednoduchá bílá koule, proto je karoserie lakována klasickým tmavě zeleným odstínem, nazvaným Dark Highland. Komu by se ale taková barva nelíbila, je tu ještě černá Shadow, odkazující na černého protivníka původního Mustangu, Dodge Charger.

Vzhledem originálu jsou inspirovány také chromované lišty kolem masky chladiče nebo oken. Kola jsou 19palcová, svými paprsky však též připomínají původní McQueenův Mustang. Za nimi se rýsují červené brzdové třmeny, zatímco maska chladiče je lakována černou barvou. Uvnitř zase najdeme kontrastní zelené prošívání.

Specialitou je i minimum log, vpředu třeba vůbec nenajdete znáček běžícího oře, jedinou výjimkou je znak edice na zádi. I to však fanouškům Bullitta připomene originální filmový vůz.

Ti si na film mají vzpomenout i poté, co uslyší zvuk motoru. Charakteristické bublání má vozu poskytnout standardně dodávaný výfukový systém s aktivní klapkou s černými koncovkami., specialitou je též sací potrubí z Shelby GT350 nebo kalibrovaná řídící jednotka.

Standardní výbava mimo jiné zahrnuje vyhřívaný kožený volant nebo digitální přístrojový štít tvořený 12palcovým LCD displejem s charakteristickou grafikou. Za příplatek je adaptivní odpružení MagneRide, sedadla Recaro nebo elektronický paket s navigací, pamětí pro sedačku řidiče a zrcátka, vylepšený hudební systém nebo sledování mrtvého úhlu.

Prodej Fordu Mustang Bullitt modelového roku 2019 odstartuje na domácím americkém trhu v létě, v současné chvíli není jasné, zda auto dorazí do Evropy, případně, kolik bude stát a kolik exemplářů automobilka hodlá vyrobit. Jisté je zatím jen to, že o propagaci se postará akční snímek s Molly McQueenovou, vnučkou slavnějšího Stevea. V něm jde přitom o souboj o poslední volné parkovací místo, kterého se vedle nového Mustangu Bullitt nemohl zúčastnit nikdo jiný než černý Dodge Charger a další legenda slavné honičky, Volkswagen Brouk. Kdopak v tomto duelu asi vyhraje?