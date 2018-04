Honda Z: Pohon všech kol a motor uprostřed ve zvláštním minivozítku. A kapela ZZ Top

ZZ Top je americká hudební skupina, hrající takzvaný jižanský rock. Podobně jako třeba Lynyrd Skynyrd, jejíž zakládající členové kdysi tragicky zahynuli při leteckém neštěstí. Ten v některých ohledech může trochu připomínat žánr „country“, byť o něco tvrdší. Zřejmě název této nepříliš známé miniaturní Hondy přiměl marketing japonské značky k oslovení „vousáčů“ ZZ Top. Vznikla velmi podařená reklama, v níž účinkuje nejen samotné autíčko, ale hlavně dvojice zpívajících kytaristů. Aby toho nebylo málo, tak píseň „ZZ Top on the Z“ je z našeho pohledu velmi podařená, podobně jako třeba známé hity „Gimme all your lovin“, či „Viva Las Vegas“. Ostatně posuďte sami v přiloženém videu s reklamním spotem na „Z“.

Video

Pod zadními sedadly

Ted už tedy víte, co má ZZ Top společného s Hondou Z druhé generace vyráběnou v letech 1998 až 2002. Ale co ta koncepce ze supersportu v kombinaci s pohonem všech kol a průchodností terénem na úrovni dobrého SUV? Už jen samotný vznik modelu Z je docela zajímavý. Základem pro stavbu se stal běžný miniautomobil z takzvané třídy kei cars (objem motoru do 660 cm, výkon do 63 koní) Honda Life, která má ovšem poháněcí ústrojí vpředu napříč.

To u modelu Z umístili konstruktéři motor s převodovkou podélně před zadní nápravu. Pohon je tady dokonce ještě více vpředu, než je běžné u supersportů. Je to proto, že převodovka (výhradně samočinná čtyřstupňová) našla své místo před motorem. Dopředu z ní vede hnací hřídel pohonu přední nápravy, naopak ta zadní je poháněna hřídelem vedeným souose s tím předním. Motor, konkrétně řadový tříválec, je z pohledu řidiče skloněný výrazně doleva. Popsané hnací ústrojí Honda označovala jako UM-4 (Under Midship 4WD). Zajímavostí byl základní servis motoru, který se dělal přes dveře kabiny, a to včetně výměny oleje.

Vpředu vůz pro zavěšení kol využíval modifikovaný McPherson, vzadu si musel vystačit s tuhou nápravou, podélně vedenou čtveřicí ramen. Vzhledem k délce pouhých 3.395 mm a rozvoru náprav 2.360 mm je jasné, že manévrovatelnost musela být velmi silnou stránkou tohoto modelu. To ostatně dokládá i údaj o vnějším stopovém poloměru otáčení, pouhých 4,6 metru.

Motor jako takový se tady nachází vlastně pod zadní dvoumístnou lavicí, která musela být z toho důvodu poněkud zvýšena. Auto tedy pojalo čtveřici cestujících včetně řidiče. Zavazadlový prostor našel své místo vpředu a tvořila jej jakási „plastová bedna s víkem“. Před ní se muselo vejít rezervní kolo, vedle vpravo pak hlavní brzdový válec spolu s elektrohydraulickou jednotkou ABS. Pohon všech kol Honda označovala jako „real time AWD“, přičemž údajně byl převzat z malého náklaďáčku Honda Acty. Systém dle dostupných informací používal centrální diferenciál, doplněný o viskosní spojku v roli jeho blokovacího zařízení.

Je libo turbo?

K pohonu malé Hondy Z sloužil motor používaný i v jiných modelech třídy kei cars této automobilky. S objemem 656 cm(vrtání 66 mm, zdvih 64 mm) nabízel při kompresním poměru 10,0:1 výkon 38 kW při 7000 otáčkách za minutu a točivý moment s maximem 60 N.m při 4000/min

Těm, co to nestačilo, nabízela Honda v modelu Z přeplňovanou verzi s turbodmychadlem a chladičem stlačeného vzduchu. Při snížení kompresního poměru na 8,5:1 se výkon zvýšil s pomocí přeplňování na 47 kW při 6000 otáčkách za minutu. Ještě výrazněji vzrostlo maximum točivého momentu, a sice na hodnotu 93 N.m při 3700/min

Obě verze agregátu označeného E07Z používaly vícebodové nepřímé vstřikování benzínu Honda PGM-F1 a pracovaly s celkem 12 ventily a rozvodem SOHC. Vzhledem k tomu, o jak malé auto se jednalo, byl jeho pohon poměrně vyspělý. Slabší verze měla udávanou spotřebu paliva 6,2 litru na 100 km, přeplňovaná platila za méně hospodárnou, když výrobce uváděl apetit 6,4 l na 100 km.

Honda Z se nabízela během čtyř let pouze na asijských trzích, na rozdíl od první generace z let 1970 až 1974. Ta však měla motor normálně vpředu a karosářsky se jednalo o třídveřových mini hatchback. Coby Honda N360 se ale první „zetko“ prodávalo také v západní Evropě.