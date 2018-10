Hybridy nám pomohly s WLTP, elektrovůz nabídneme, až ho trh bude chtít, říká evropský šéf Lexusu

V souvislosti s novými evropskými emisními normami stále více automobilek přichází s hybridními automobily, plug-in hybridy nebo elektromobily. Lexus je ale o krok napřed a hybridy nabízí už léta. Jak to značce v posledních měsících pomohlo, nám na pařížském autosalonu odhalil šéf evropského zastoupení Lexusu Pascal Ruch. V Paříži jsme si ale s ním popovídali také o dalších tématech.

Jako luxusní značka musíme mít nějakou image, profilovat se. A hybrid je něco, co nám dává silnou identitu. I proto jsme se rozhodli, že ES na evropském trhu nabídneme pouze ve formě hybridu. Kdykoliv se ale můžeme rozhodnout a nabídnout i další verze.

Nemůžu říci, že ES je nástupce GS. GS totiž v některých regionech zůstává v prodeji, auto stále ještě vyrábíme. V Evropě nám ale stačí jen jeden model v daném segmentu. ES byl odjakživa silný produkt z hlediska komfortu a kvality, v osmé generaci se ale zaměřil i na design a jízdní vlastnosti. Silnou stránku GS tak převzalo ES. Navíc díky nižší ceně zabírá širší prostor v dané kategorii.

Abych byl upřímný, myslím si, že takové auto nepotřebujeme. Nevidíme v něm prodejní potenciál. V naší nabídce máme hodně SUV, kterým ve všech velikostech rostou prodeje, více než kombíkům.

V srpnu bylo na našich výsledcích v Evropě, stejně jako u mateřské Toyoty, vidět, že se nemusíme zbavovat aut navržených podle staré homologace. Jsme na WLTP připraveni, a tak jím nejsme prodejně zasaženi. Dnes patříme mezi značky s nejnižšími emisemi oxidu uhličitého v Evropě, musíme se ale už dívat dopředu, na další limity, po roce 2020, protože tam pravidla ještě nejsou úplně jasná.

Rozdílem Lexusu proti konkurenci je fakt, že jsme se vždy snažili mít co nejvíce aut s co nejnižšími emisemi oxidu uhličitého a ne mít jedno auto s nulovými emisemi jako kompenzaci. Proto od roku 2005 nabízíme hybridy, přičemž jejich podíl na dnešních prodejích Lexusu kolem 95, 96 % v západní Evropě dokazuje, že opravdu chceme nabízet hybridy co největšímu počtu zákazníků.

Jsme připraveni na další kroky, co se týče emisních norem. Pokud se jednoho dne rozhodneme nabídnout plug-in hybrid nebo elektromobil, nebude to kvůli normám, abychom mohli snížit celkové flotilové emise značky, ale kvůli tomu, že věříme zákaznickému zájmu o takový automobil. Zatím takový zájem nevidíme, pokud tedy nehovoříme o specifických zemích jako Norsko.

Proto naše hybridy dobíjené během jízdy považujeme dnes za nejlepší a nejpragmatičtější řešení pro většinu evropských zákazníků. Elektromobily jsou zatím příliš drahé a mají krátký dojezd. A ne každý má možnost jejich dobíjení, ať už doma nebo v práci.

V našem chápání by to primárně stále měly být pomocníci řízení. V blízké době, v následujících pěti, možná až deseti letech si nemyslíme, že byste mohli jet do práce a místo řízení pracovat. Už jen kvůli tomu, že nebude k tomu platná legislativa. Je to tedy dnes hlavně o pomoci řidiči a dělání silnic bezpečnějšími. A v tom jsme na stejné úrovni jako konkurence. Je ale pravda, že z marketingového hlediska nejmodernější systémy tolik nepropagujeme. Mají nějaké chyby, bohužel. Stále potřebují nějaký čas, hodně testování, a to už je dlouho zkoušíme. A to platí nejen pro nás, ale i pro konkurenci.