Jaguar opět oživuje myšlenku superauta s motorem uprostřed. Nahradí F-Type?

Jaguar byl odjakživa sportovně založenou luxusní značkou, za svoji existenci ale pravověrný supersport nabízel jen jediný, XJ220 , které v době uvedení bylo zklamáním, mimo jiné kvůli nahrazení zamýšleného dvanáctiválce šestiválcem. V třetím tisíciletí to pak automobilka zkusila konceptem C-X75 , na jeho realizaci ale kvůli ekonomické krizi bohužel nedošlo. Nyní se firma k myšlence superauta po letech opět vrací.

Vyplývá to ze zákulisních informací zveřejněných britským magazínem, který tvrdí, že automobilka Jaguar chystá superauto s motorem uprostřed konkurující takovým modelům jako Audi R8, Honda NSX nebo McLaren 570S. Právě kvůli němu si podle všeho nechala nedávno registrovat označení J-Type , o němž se hodně spekulovalo, jaké auto ho využije.

Zajímavostí je přitom též poznámka, že by J-Type mohl nahradit dnešní F-Type, nádherný sporťák s motorem vpředu. Médii oceňovaný vůz totiž nedosahuje takových prodejů, v jaké automobilka doufala, 45.000 prodaných kusů od roku 2013 není žádný zázrak. Exkluzivní supersport s motorem uprostřed by možná byl v absolutním hledisku prodávaný ještě v nižších počtech, mohl by ale pomoci s image značky, ještě lépe než F-Type.

O technice v útrobách je zatím předčasné hovořit, jistotou je ale nasazení hybridního pohonu, s tím, že by do budoucna dorazila i čistě elektrická varianta. Jako konkurenční měřítko slouží Honda NSX, předpokládá se tak nasazení pohonu všech kol. Ten by zajistila kombinace elektromotorů u přední nápravy a uprostřed uloženého spalovacího motoru, nejspíše vidlicového šestiválce.

Kdy takový Jaguar dorazí, je zatím ve hvězdách, nebude to ale patrně dříve než v roce 2022. Tak snad do té doby nevypukne další finanční krize, která by projekt zastavila, podobně jako se to stalo v případě nádherného C-X75 . Tehdy automobilka pracovala na sériové verzi konceptu, kvůli klesajícím prodejům se ale vedení bálo, že by o vůz byl malý zájem a jeho vývoj by se nezaplatil.